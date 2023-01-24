«Бенфика» не будет вести с «Челси» переговоры по Энцо. Он уйдет только при выплате 120 млн евро отступных

« » не намерена идти на уступки в переговорах с «Челси» по .

Португальский клуб не будет вести переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника.

Единственный шанс на трансфер аргентинца – активация пункта об отступных в размере 120 млн евро, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло со ссылкой на несколько источников.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и добавляет, что последние контакты между «Бенфикой» и « » по поводу трансфера Энцо состоялись около недели назад. Тогда лиссабонский клуб вновь сообщил, что Фернандес уйдет только в случае выплаты 120 млн евро отступных.

Отмечается, что «Челси» пока не делал официальных предложений о трансфере 22-летнего хавбека.