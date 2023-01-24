«Бенфика» не будет вести с «Челси» переговоры по Энцо. Он уйдет только при выплате 120 млн евро отступных

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Фабрицио Романо Футбол

«Бенфика» не намерена идти на уступки в переговорах с «Челси» по Энцо Фернандесу.

Португальский клуб не будет вести переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника.

Единственный шанс на трансфер аргентинца – активация пункта об отступных в размере 120 млн евро, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло со ссылкой на несколько источников.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и добавляет, что последние контакты между «Бенфикой» и «Челси» по поводу трансфера Энцо состоялись около недели назад. Тогда лиссабонский клуб вновь сообщил, что Фернандес уйдет только в случае выплаты 120 млн евро отступных.

Отмечается, что «Челси» пока не делал официальных предложений о трансфере 22-летнего хавбека.

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33 комментария

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Уставший Фергюсон
Сумма не серьезная, можно и отступные выплатить
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master_of_dzen
через пару лет будут рады и 30)))
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Пацанчик реальный
Дело не в Челси и не в МЮ,просто такой вот сейчас рынок,а началось все с покупки ПСЖ Неймара,мир после этого немного с ума сошел.Что покупка Грилиш за 100 с чем-то это норм??Или покупка Тчуамени за 80 с чем-то??Просто надо смириться что мир сейчас вот такой,это раньше трансфер 60+ млн был за суперзвезд,сейчас начинающие таланты стоят столько!
Неймар по идее когда переходил в Париж, считался будущим обладателем нескольких золотых мячей. Так же в принципе как и трансфер Мбаппе в тот же самый ПСЖ. А вот такие трансферы как Грилиш, Дембеле и ко, конечно подорвали рынок. В этом плане мне сейчас импонирует трансферная политика Ньюкасла, у которого бюджет больше чем у Сити и ПСЖ, но при этом пока за сотку никого не взяли, хотя тут еще наверное вопрос в том, что не каждая звезда поедет сейчас в Ньюкасл, т.к. они пока еще в ЛЧ не играют
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Пацанчик реальный
Ответ pijama_enota
А может из-за Челси? Они купили парня который отыграл на высоком уровне столько же времени сколько и Энцо, только аргентинец уже доказал, что в больших матчах он топ , да и вообще-то он чемпион мира(играл в основе почти все матчи, признан лучшим молодым, а за него просят на 20 больше чем за Мудрика)
Как я понимаю вопрос не совсем в сумме,во-первых Мудрик стоил 70 остальное в виде бонусов,во-вторых Бенфика хочет 120 и все одновременным трансфером!А отдать 120 в ситуации Челси за раз проблематично!
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Пацанчик реальный
Ответ ChefJhonnyMorgan
Это норма для игроков уровня праймового Азара, Агуэро и т.д. А не ноунеймов из АПЛ и Эредевизии. Ничего не имею против обоих, но такие суммы не нормальная тенденция
Дело не в Челси и не в МЮ,просто такой вот сейчас рынок,а началось все с покупки ПСЖ Неймара,мир после этого немного с ума сошел.Что покупка Грилиш за 100 с чем-то это норм??Или покупка Тчуамени за 80 с чем-то??Просто надо смириться что мир сейчас вот такой,это раньше трансфер 60+ млн был за суперзвезд,сейчас начинающие таланты стоят столько!
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ChefJhonnyMorgan
Ответ anastasia Krugova
ахаахах))а что случилось .. умнее комментария не придумал ?? конечно нет )) это же нужно иметь мозги, желательно что бы он еще и работал что бы понимать простую истину --сами по себе деньги обесцениваться ! Печатный станок работает на полную...+ инфляция ! добавь сюда что футбол как бизнес с каждым годом имеет все больше и больше капитализацию ..трансферы за 100 лямов это уже норма) во всех топ лигах уже полно таких трансферов ) но ты давай..продолжай ныть ))И конечно держи нас в курсе ,нам всем важно знать твое глупое мнения о вещах, в которых ты даже не разбираешься )))
Вроде плохого ничего не написал, а комментарии удалили, в любом случае с тобой все ясно уже) тут боюсь уже клиника
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anastasia Krugova
Ответ ChefJhonnyMorgan
Комментарий удален модератором
ахаахах))а что случилось .. умнее комментария не придумал ??
конечно нет )) это же нужно иметь мозги, желательно что бы он еще и работал что бы понимать простую истину --сами по себе деньги обесцениваться ! Печатный станок работает на полную...+ инфляция !
добавь сюда что футбол как бизнес с каждым годом имеет все больше и больше капитализацию ..трансферы за 100 лямов это уже норма) во всех топ лигах уже полно таких трансферов )

но ты давай..продолжай ныть ))И конечно держи нас в курсе ,нам всем важно знать твое глупое мнения о вещах, в которых ты даже не разбираешься )))
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ChefJhonnyMorgan
Ответ anastasia Krugova
Ты кто в этой жизни ?? Никто ..и звать тебе никак! тебе ли рассуждать о том нормально это или нет ? Ты имеешь какое то отношения к профессиональному спорту ?Нет. Но ты почему то думаешь что твое мнение правильное , а люди ,которые всю жизнь работает в этой сфере ,профаны ,да? то есть ,владелец Челси ,который имеет состояние в несколько лярдов долларов --глупый человек )))а ты , нищеброд который завтракал сегодня дохариком, гений и гуру футбола и финансов ))да ? тогда почему в списке форбс мы видим его фамилию ,а не твою? без обид ,бро ))) Но все люди которые ноют о деньгах и тратах ... тебе сначала нужно хотя бы приблизиться к тому уровню , о котором ты рассуждаешь))) имея в кармане 5 баксов--у тебе нет морального права обсуждать людей чье состояние исчисляется миллиардами ))
Комментарий удален
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anastasia Krugova
Ответ ChefJhonnyMorgan
Это норма для игроков уровня праймового Азара, Агуэро и т.д. А не ноунеймов из АПЛ и Эредевизии. Ничего не имею против обоих, но такие суммы не нормальная тенденция
Ты кто в этой жизни ?? Никто ..и звать тебе никак! тебе ли рассуждать о том нормально это или нет ? Ты имеешь какое то отношения к профессиональному спорту ?Нет. Но ты почему то думаешь что твое мнение правильное , а люди ,которые всю жизнь работает в этой сфере ,профаны ,да?

то есть ,владелец Челси ,который имеет состояние в несколько лярдов долларов --глупый человек )))а
ты , нищеброд который завтракал сегодня дохариком, гений и гуру футбола и финансов ))да ?

тогда почему в списке форбс мы видим его фамилию ,а не твою?

без обид ,бро ))) Но все люди которые ноют о деньгах и тратах ... тебе сначала нужно хотя бы приблизиться к тому уровню , о котором ты рассуждаешь))) имея в кармане 5 баксов--у тебе нет морального права обсуждать людей чье состояние исчисляется миллиардами ))
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ChefJhonnyMorgan
Ответ ChefJhonnyMorgan
Это норма для игроков уровня праймового Азара, Агуэро и т.д. А не ноунеймов из АПЛ и Эредевизии. Ничего не имею против обоих, но такие суммы не нормальная тенденция
УПЛ
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ChefJhonnyMorgan
Ответ anastasia Krugova
Для МЮ и Челси это сумма и так норма ) Для МС ...Для Ливерпуля это норма!!! клубы АПЛ живут в своей реальности ) Где даже условный Евертон имеет больше доход чем все клубы Франции вместе взятые (за исключением ПСЖ)!! У них своя финансовая лига! Если клубы платят по 100 лямов за игрока , значить для клуба все нормальна с этим !)) Это только пользователи спорста ноют , боже ,как это дорого ))) а для кого то выкинуть 100лямов за игрока -- обычное дело! открой глаза шире
Это норма для игроков уровня праймового Азара, Агуэро и т.д. А не ноунеймов из АПЛ и Эредевизии. Ничего не имею против обоих, но такие суммы не нормальная тенденция
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anastasia Krugova
Ответ ChefJhonnyMorgan
Скажите спасибо не далёким людям из МЮ и Арсенала, которые за Антони и Мудрика по сотке отдают. Теперь такие сумма норма будет
Для МЮ и Челси это сумма и так норма ) Для МС ...Для Ливерпуля это норма!!! клубы АПЛ живут в своей реальности ) Где даже условный Евертон имеет больше доход чем все клубы Франции вместе взятые (за исключением ПСЖ)!! У них своя финансовая лига! Если клубы платят по 100 лямов за игрока , значить для клуба все нормальна с этим !)) Это только пользователи спорста ноют , боже ,как это дорого )))

а для кого то выкинуть 100лямов за игрока -- обычное дело! открой глаза шире
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sacha2
Ответ edward_freeman
Жадность фраера сгубила. Круто, конечно, что Бенфика стоит на своём, но неизвестно, что будет летом, как он проведёт эти полсезона и проч. Куи железо пока горячо, то есть пока хайп от ЧМ ещё свеж. Хотя в любом случае, мне кажется, Кайседо больше бы подошёл.
За это бабло можно купить 2-х Кайседо для конкуренции:)
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sacha2
Отличная новость! Куда спешить, Канте поправляется, есть Ковачич и Жорж. Спешка нужна при ловле блох:)
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edward_freeman
Ответ Veni-Vidi-Vici
Техническим директором. Это другая должность.
Там распределение обязательней теперь. Статья была про новое руководство.
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edward_freeman
Жадность фраера сгубила. Круто, конечно, что Бенфика стоит на своём, но неизвестно, что будет летом, как он проведёт эти полсезона и проч. Куи железо пока горячо, то есть пока хайп от ЧМ ещё свеж.
Хотя в любом случае, мне кажется, Кайседо больше бы подошёл.
+1
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0
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Фед
Ответ pijama_enota
А может из-за Челси? Они купили парня который отыграл на высоком уровне столько же времени сколько и Энцо, только аргентинец уже доказал, что в больших матчах он топ , да и вообще-то он чемпион мира(играл в основе почти все матчи, признан лучшим молодым, а за него просят на 20 больше чем за Мудрика)
с-сарказм)
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pijama_enota
Ответ Бухгалтер2021
из за таких кк бенфика рынок рушится
А может из-за Челси? Они купили парня который отыграл на высоком уровне столько же времени сколько и Энцо, только аргентинец уже доказал, что в больших матчах он топ , да и вообще-то он чемпион мира(играл в основе почти все матчи, признан лучшим молодым, а за него просят на 20 больше чем за Мудрика)
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ChefJhonnyMorgan
Ответ ChefJhonnyMorgan
Скажите спасибо не далёким людям из МЮ и Арсенала, которые за Антони и Мудрика по сотке отдают. Теперь такие сумма норма будет
Сорри, не Арсенала, а Челси. Хотя те тоже готовы были почти такую же сумму выложить
+2
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ChefJhonnyMorgan
Скажите спасибо не далёким людям из МЮ и Арсенала, которые за Антони и Мудрика по сотке отдают. Теперь такие сумма норма будет
+1
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Davlord
Прошло 10 лет, а Бенфика финал ЛЕ до сих пор помнит :)
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Veni-Vidi-Vici
Ответ *MVP*
боже мой, в Челси уже второй месяца работает Вивель из Лейпцига. фэйспалм просто...
Техническим директором. Это другая должность.
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*MVP*
Ответ Veni-Vidi-Vici
Кстати, в Челси так и не появился спортивный директор. После срыва кандидатуры Фройнда из Зальцбурга обещали, что продолжат поиски, но на деле всё заглохло. Зато было несколько назначений на другие, смежные должности. В общем, нифига не понятно, кто сейчас в Челси занимается подбором игроков и трансферами, не удивлюсь, если там участвуют совсем разные группы людей, каждая со своими интересами, с размытыми зонами ответственности. По принципу "лебедь, рак и щука", короче говоря.
боже мой, в Челси уже второй месяца работает Вивель из Лейпцига.

фэйспалм просто...
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*MVP*
надеюсь, откажутся от него в пользу Кайседо.
+5
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Veni-Vidi-Vici
Кстати, в Челси так и не появился спортивный директор. После срыва кандидатуры Фройнда из Зальцбурга обещали, что продолжат поиски, но на деле всё заглохло. Зато было несколько назначений на другие, смежные должности. В общем, нифига не понятно, кто сейчас в Челси занимается подбором игроков и трансферами, не удивлюсь, если там участвуют совсем разные группы людей, каждая со своими интересами, с размытыми зонами ответственности. По принципу "лебедь, рак и щука", короче говоря.
+2
-4
-2
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