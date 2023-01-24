«Бенфика» не будет вести с «Челси» переговоры по Энцо. Он уйдет только при выплате 120 млн евро отступных
«Бенфика» не намерена идти на уступки в переговорах с «Челси» по Энцо Фернандесу.
Португальский клуб не будет вести переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника.
Единственный шанс на трансфер аргентинца – активация пункта об отступных в размере 120 млн евро, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло со ссылкой на несколько источников.
Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и добавляет, что последние контакты между «Бенфикой» и «Челси» по поводу трансфера Энцо состоялись около недели назад. Тогда лиссабонский клуб вновь сообщил, что Фернандес уйдет только в случае выплаты 120 млн евро отступных.
Отмечается, что «Челси» пока не делал официальных предложений о трансфере 22-летнего хавбека.
конечно нет )) это же нужно иметь мозги, желательно что бы он еще и работал что бы понимать простую истину --сами по себе деньги обесцениваться ! Печатный станок работает на полную...+ инфляция !
добавь сюда что футбол как бизнес с каждым годом имеет все больше и больше капитализацию ..трансферы за 100 лямов это уже норма) во всех топ лигах уже полно таких трансферов )
но ты давай..продолжай ныть ))И конечно держи нас в курсе ,нам всем важно знать твое глупое мнения о вещах, в которых ты даже не разбираешься )))
то есть ,владелец Челси ,который имеет состояние в несколько лярдов долларов --глупый человек )))а
ты , нищеброд который завтракал сегодня дохариком, гений и гуру футбола и финансов ))да ?
тогда почему в списке форбс мы видим его фамилию ,а не твою?
без обид ,бро ))) Но все люди которые ноют о деньгах и тратах ... тебе сначала нужно хотя бы приблизиться к тому уровню , о котором ты рассуждаешь))) имея в кармане 5 баксов--у тебе нет морального права обсуждать людей чье состояние исчисляется миллиардами ))
а для кого то выкинуть 100лямов за игрока -- обычное дело! открой глаза шире
Хотя в любом случае, мне кажется, Кайседо больше бы подошёл.
фэйспалм просто...