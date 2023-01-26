Энцо не будет форсировать переход в «Челси». «Бенфика» обещает хавбеку 2 млн евро за лояльность
«Челси» предпримет еще одну попытку подписать Энцо Фернандеса.
Как сообщает Record, полузащитник не будет форсировать переход и сосредоточится на «Бенфике», поскольку понимает, что вероятность трансфера в «Челси» невелика.
Также сообщается, что в качестве бонуса за лояльность «Бенфика» готова выплатить игроку 2 миллиона евро.
«Челси» пытался подписать Энцо Фернандеса в январе, однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
Сообщалось, что отношения Энцо с «Бенфикой» ухудшились после того, как в конце декабря игрок улетел в Аргентину без разрешения тренера Рогера Шмидта.
Энцо не станет договариваться с «Челси», пока трансфер не согласуют с «Бенфикой». После этого он будет открыт к переходу
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