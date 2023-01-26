Энцо не будет форсировать переход в «Челси». «Бенфика» обещает хавбеку 2 млн евро за лояльность

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Рогер Шмидт Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» предпримет еще одну попытку подписать Энцо Фернандеса.

Как сообщает Record, полузащитник не будет форсировать переход и сосредоточится на «Бенфике», поскольку понимает, что вероятность трансфера в «Челси» невелика.

Также сообщается, что в качестве бонуса за лояльность «Бенфика» готова выплатить игроку 2 миллиона евро.

«Челси» пытался подписать Энцо Фернандеса в январе, однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Сообщалось, что отношения Энцо с «Бенфикой» ухудшились после того, как в конце декабря игрок улетел в Аргентину без разрешения тренера Рогера Шмидта.

Энцо не станет договариваться с «Челси», пока трансфер не согласуют с «Бенфикой». После этого он будет открыт к переходу

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27 комментариев

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mkudusov
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
Не факт. Вон уже Арсенал тоже нацелился на Райса и Кайседо.
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Ноно Гомес
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Azat Tezekbaev
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
За Райсом и Кайседо придут многие другие клубы, гораздо более предпочтительные нежели Челси. И цена взлетит от этого и навряд ли выбор будет на Челси. Летом заплатите 150+ за Энцо
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Висита Эльмурзаев
Ответ deadjoker
Челси даст 10ку за лояльность и сразу передумает
думаю хватит и 3млн))
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*MVP*
держим кулачки, чтобы трансфер сорвался.
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Илнур Кара
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
Перейти и играть в лиге чемпионов или быть в десятке мм интересный выбор
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Илья Ворошилов
Ответ DolJun
отлично. челси будет наукой не вести себя как последняя барселона в переговорах с клубами. есть деньги - покупайте
Эта женоподобная команда тебя как-то обидела ?
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Илнур Кара
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
Ага,там будет знатный аукцион
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Чёрный тюльпан
Ответ Акира_1
Так ради бога. Райс и Кайседо явно дешевле выйдут и уже знают АПЛ, если так подумать, а Энцо получается мало того, что давление от нового чемпионата испытает, так ещё и ценник ненормальный.
А кто вам сказал, что за Райсом или Кайседо никто не придёт? На них что ли только Челси претендует? Где гарантия, что при спросе и других клубов цена на них не возрастёт? Где гарантия, что они выберут именно Челси? Слишком много НО.
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BearS
Ответ Александр
полагаю что к лету цены ещё вырастут)
Явно не на бегунка с одним ЧМ в кармане. Нездоровый внезапный интерес к аргентинцам - это макс на 1 окно. Бенфика балбесы, что не сплавили его. Получится как у Наполи с Кулибали.
+3
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DolJun
отлично. челси будет наукой не вести себя как последняя барселона в переговорах с клубами. есть деньги - покупайте
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benjamin92
Челси заплатил ДоЛгуну пачку чипсов за лояльность и за несмешные шутки про Барсу
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Кирилл Голивец
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
Энцо гораздо мобильнее Райса по мне
+4
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Классный руководитель
А мне больше последний абзац понравился, тяжелая жизнь у игроков, без разрешения не куда
+3
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Under
Ответ misha___97
Я так понимаю, что Челси не дает 120 даже, иначе бы мнением Бенфики никто не интересовался, а Челси бы дал ему подписного бонуса более 2 лямов.
Если бы Челси не давал 120, не было бы смысла и бонус давать.
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The Best
Ответ rigobersong
Бенфике надо было заворачивать Энцо в обертку и отдавать за 120 лямов, пока Челси не одумался:)
Бефика хочет сразу всю сумму а Челси не готов столько платить.
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Российский пользователь
короче надо им устроить открытый аукцион, кто больше выложит за лояльность за того и будет пылить
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Акира_1
Ответ TAGAY
энцо найдет клуб по лучше и ту которая будет играть в ЛЧ. Энцо чертовски хорош, для своего возраста просто гениален. так что сегодняшняя спасибо превратится в "спасибо" когда Энцо кто то из конкурентов урвет )
Так ради бога. Райс и Кайседо явно дешевле выйдут и уже знают АПЛ, если так подумать, а Энцо получается мало того, что давление от нового чемпионата испытает, так ещё и ценник ненормальный.
+12
0
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TAGAY
Ответ Акира_1
А летом Челси купит Райса или Кайседо по более дешёвой цене. Спасибо Бенфике. 👍
энцо найдет клуб по лучше и ту которая будет играть в ЛЧ. Энцо чертовски хорош, для своего возраста просто гениален. так что сегодняшняя спасибо превратится в "спасибо" когда Энцо кто то из конкурентов урвет )
+7
-6
+1
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misha___97
Ответ rigobersong
Бенфике надо было заворачивать Энцо в обертку и отдавать за 120 лямов, пока Челси не одумался:)
Я так понимаю, что Челси не дает 120 даже, иначе бы мнением Бенфики никто не интересовался, а Челси бы дал ему подписного бонуса более 2 лямов.
+2
-1
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deadjoker
Ответ Висита Эльмурзаев
Всего то 2млн, вот это лояльность к клубу 💪
Челси даст 10ку за лояльность и сразу передумает
+3
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Акира_1
Ответ Александр
полагаю что к лету цены ещё вырастут)
У Райса контракт заканчивается, Кайседо захочет в топ клуб и будет форсировать трансфер, а у Энцо точно снизится сумма.
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Геннадий Тимченко
Энцо ещё в ЛЧ играть и Бенфика обоснованно рассчитывает пройти как минимум первый этап плей-офф👍
+1
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rigobersong
Бенфике надо было заворачивать Энцо в обертку и отдавать за 120 лямов, пока Челси не одумался:)
+4
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+1
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Висита Эльмурзаев
Всего то 2млн, вот это лояльность к клубу 💪
+24
-1
+23
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