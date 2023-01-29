Билялетдинов оформит Fan ID: «Я хочу ходить на стадион. Такие сейчас правила, для себя проблем не вижу»

оформит Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

– Да, я буду делать Fan ID, чтобы посещать матчи РПЛ.

– Этот закон о паспорте болельщика убьет все фанатское движение в России?

– Я понимаю, что Fan ID некоторых не устраивает. Компромисс так или иначе надо будет искать.

Я хочу ходить на стадион, поэтому я его сделаю. Такие сейчас правила, остальное – дело каждого. Для себя проблем не вижу оформить паспорт болельщика, для кого-то они есть, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

С 1 января 2023 года система Fan ID должна работать на всех стадионах .

Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?