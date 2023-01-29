Билялетдинов оформит Fan ID: «Я хочу ходить на стадион. Такие сейчас правила, для себя проблем не вижу»
Динияр Билялетдинов оформит Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.
– Да, я буду делать Fan ID, чтобы посещать матчи РПЛ.
– Этот закон о паспорте болельщика убьет все фанатское движение в России?
– Я понимаю, что Fan ID некоторых не устраивает. Компромисс так или иначе надо будет искать.
Я хочу ходить на стадион, поэтому я его сделаю. Такие сейчас правила, остальное – дело каждого. Для себя проблем не вижу оформить паспорт болельщика, для кого-то они есть, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
С 1 января 2023 года система Fan ID должна работать на всех стадионах РПЛ.
Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?
До сих пор НИКТО из оголтелых противников Fan ID не смог внятно объяснить, почему они против. Попробуешь? Только честно, обоснованно, по пунктам.
Вот цитата - "... Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу,..."