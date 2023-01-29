Билялетдинов оформит Fan ID: «Я хочу ходить на стадион. Такие сейчас правила, для себя проблем не вижу»

Теги Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

Динияр Билялетдинов оформит Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

– Да, я буду делать Fan ID, чтобы посещать матчи РПЛ.

– Этот закон о паспорте болельщика убьет все фанатское движение в России?

– Я понимаю, что Fan ID некоторых не устраивает. Компромисс так или иначе надо будет искать.

Я хочу ходить на стадион, поэтому я его сделаю. Такие сейчас правила, остальное – дело каждого. Для себя проблем не вижу оформить паспорт болельщика, для кого-то они есть, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

С 1 января 2023 года система Fan ID должна работать на всех стадионах РПЛ.

Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?

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26 комментариев

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NIK7478
Ответ ЗЕНИТ65
Можешь ответить, а что в этом такого плохого? До сих пор НИКТО из оголтелых противников Fan ID не смог внятно объяснить, почему они против. Попробуешь? Только честно, обоснованно, по пунктам.
Противники FAN-ID не смогут обосновать свое нежелание его сделать! Они ведут себя по принципу "А баба яга против!".
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Виталик Украинский
Ответ Ave Maria. Deus Vult
Хоккей - любимый спорт нашего главнокомандующего (после дзюдо и худ гимнастики, конечно). А вот футбол и особенно - его фанаты, ему не по нраву
Но на открытии Открывашки он присутствовал. А это не тот человек, чтобы участвовать без желания. Видимо политработник испортил впечатление о футболе.
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Виталик Украинский
Ответ инок
"Для себя проблем не вижу" если вопрос - зачем оно вообще нужно, это Fan ID?
Вся эта история из-за болельщиков Спартака. Низкий уровень культур-мультур, требуют содержания в клетке.
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Иван Булкин
Ответ сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
Именно, это эксперимент. Посмотрите, что пройдёт время и так будет не только в РФ
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ЗЕНИТ65
Ответ инок
"Для себя проблем не вижу" если вопрос - зачем оно вообще нужно, это Fan ID?
Можешь ответить, а что в этом такого плохого?
До сих пор НИКТО из оголтелых противников Fan ID не смог внятно объяснить, почему они против. Попробуешь? Только честно, обоснованно, по пунктам.
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ЗЕНИТ65
Ответ ДиспетчерАВС3
Потому что отдельные фанатские (хулиганские) группировки могут быть серьёзнее некоторых военных подразделений. И они гражданские, значит представляют угрозу режиму. Вывод - если ты футбольный фанат, власти должны о тебе знать ВСЁ!
Паспорт, СНИЛС, ОМС, водительские права ничего не говорят. Да, ещё смартфон в кармане, компьютер дома. Ещё что-то?
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Valentin Kompaneytsev
Меня не касается нововведение, но команды осиротели из за отсутствия болельщиков на стадионах.
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Геннадий Тимченко
Ответ Артем Миранчук
Вы понимаете, что вы смеетесь над человеком, потому что он соблюдает законы? Опять же человек может быть "за" fan id добровольно.
А те, кто не оформляет и не ходит из-за ФанУйди по вашему законы не соблюдают❓уже принят закон об обязательном посещении футбольных матчей❓🤦🤦🤦
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не ссы те
Ответ Alex Miheev
Удачи
Там даже Вася Уткин сказал, что ещё немного подождет, а потом КАК ВСЕ сделает фан айди.

Вот цитата - "... Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу,..."
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Фрол Гитарин
Ну и красавчик, в fan id ничего плохо нет
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Владимир Чепчугов
Ответ сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
Потому что были неоднократные инциденты со стороны ярых фанатов, после чего потребовалась усилить меры безопасности, что в целом правильно.
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Артем Миранчук
Ответ Влад Путман
Очень "правильный" мальчик. То в военкомат пошёл, потому что так надо. То Fan ID делает, потому что такие правила. Отличный раб для режима.
Вы понимаете, что вы смеетесь над человеком, потому что он соблюдает законы? Опять же человек может быть "за" fan id добровольно.
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Злобный Конь
Этот давно в ногу с партией и правительством шагает.
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ДиспетчерАВС3
Ответ сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
Потому что отдельные фанатские (хулиганские) группировки могут быть серьёзнее некоторых военных подразделений. И они гражданские, значит представляют угрозу режиму. Вывод - если ты футбольный фанат, власти должны о тебе знать ВСЁ!
+2
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Жесткий Костас
Прогиб не засчитан.
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Влад Путман
Очень "правильный" мальчик. То в военкомат пошёл, потому что так надо. То Fan ID делает, потому что такие правила. Отличный раб для режима.
Он как из того анекдота - займет очередь с пятницы на изнасилование по субботам😏
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Kyancey
Ответ сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
На хоккей и так ходит полтора землекопа. Сколько раз ни был на ЦСКА Арене (кроме финальных матчей за КГ), трибуна ни разу, больше чем на половину не заполнялась. Если ещё и там Fan ID введут, вообще будут играть при полностью пустых трибунах
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инок
"Для себя проблем не вижу" если вопрос - зачем оно вообще нужно, это Fan ID?
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Влад Путман
Очень "правильный" мальчик. То в военкомат пошёл, потому что так надо. То Fan ID делает, потому что такие правила. Отличный раб для режима.
+10
-4
+6
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Денис Грибанов
Стоп-стоп, какой фануйди? Вроде мелькали новости, что ему повестка пришла?
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arles_avignon
Хоть кто-то придёт
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-1
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
Хоккей - любимый спорт нашего главнокомандующего (после дзюдо и худ гимнастики, конечно). А вот футбол и особенно - его фанаты, ему не по нраву
+9
-1
+8
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T622222
Беляш продажной
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Кто-то объяснял уже, почему эта хрень только на футболе? Почему на хоккее этого нет? Или это просто эксперимент и хоккей дело времени?
+13
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+12
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Геннадий Тимченко
Ответ Alex Miheev
Удачи
Возможно он и выиграет календарик от Химок👏🤣
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