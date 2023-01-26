Радимов о Fan ID: «Разрешите продажу пива на стадионах, и всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков мы будем знать в лицо с этой системой»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Владислав Радимов предложил разрешить продажу пива на стадионах при введении Fan ID.

– Вы Fan ID оформлять собираетесь?

– Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чем – пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Я думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны… Нет.

Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать – что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок.

И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать – зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты.

Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

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58 комментариев

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NaGLiY
Ответ damondiamond
То есть этот чел думает, что если разрешить пиво на стадионах, фанаты побегут оформлять фан айди? За кого он считает болельщиков?
Нет, он имеет ввиду финансовую компенсацию клубам. Клубы терпят убытки, оформлять ф.уйди народ не спешит. А те кто его оформил, покупкой пива хоть как-то смогут покрыть убытки с матчдей.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Его что у кузнеца закодировали? :)))
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Евгений Соболев
А вот и товарищ "Буланов" .. Не так давно некий "Бузов" испражнялся тут..?
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Лысый Сый.
Ответ Eraser
Фанаты не побегут. А мужички, которым на просмотре футбола пивка хочется дернуть, традиция у них такая, может и пойду. Потому что такие мужички и делают деньги клубу, а не фанаты.
и поХрен Кузьмичам на фан айди.
Слышал от них - это типа фанаты с властями бодаются , а нам сделать не тяжело.
И (если не врут) 350 тыс уже оформили. Даже отняв игроков и работников клубов , получим 340 тыс, что ничего не меняет.
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Dmitry_1986
Как то смысл введения FAN ID теряется.
Его же вводили для того, что бы мамочки с детьми чувствовали себя в полной безопасности на стадионе, а тут пиво какое то.
Как мамочка с тремя детьми, беременная четвертым,будет чувствовать себя в безопасности, если рядом с ней находится группа мужчин в алкогольном опьянении, да еще и громко выражает свои эмоции по поводу происходящего на поле.Владислав мне кажется не до конца понимает главную линию партии.
В общем,не нужно никакого пива, пиротехники,кричалок,только мамочки с грудными детьми и камерная атмосфера.
Нужно обязательно достигнуть дна......
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Babusya
Громче всех кричит "держите вора"!
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александр модов
Проблемы то нет. Главная проблема, это считать всех болельщиков дебоширами и пьяницами...
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Joker17
Дебоширы, пьяницы, наркоманы, иностранные агенты и предатели. А вы говорите у россиян нет выбора
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Mixet.spb
Ответ Sevuska
Мечтаю чтобы море было с пивом Веселым, жизнерадостным, игривым Как здорово чего там говорить Пивком из моря жажду уталить Мечтаю я отдельно и особо Чтоб в море том плескалась нежно вобла И чтоб икрой она была полна И чтоб была не слишком солона Если б было море пива Я б дельфином стал красивым Если б было море водкой
Стал бы вяленой селёдкой?)
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Gestor_36
Фамилия Буланов в этом списке будет уж точно не последней
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Valentin Kompaneytsev
Многих и без этого эксперимента знаем.
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Mixet.spb
Ответ Maxim Ermolin
Главный алкоголик высказался. Странно, что снова Спартак не приплёл к новости.
Он же не Зарема🤷‍♂️
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Валерий Глубокий
БУЛАНОВ ! Тебя и так знают во всех пивнушках своей деревеньки ))
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Stas.P
Главное в ходе расследования не выйти на самого себя...
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Лысый Сый.
Ответ Константин Эсперов
Радимов бы искал с кем сообразить на троих
...и всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков мы будем знать в лицо с этой системой... а нас, дебоширов, пьяниц и алкоголиков вы спросили хотим ли мы быть узнанными ?
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Санитар-волк
Без всякого "фануйди" стадионы камерами утыканы, всех "в лицо" знать - нет проблемы, но ни разу никого не искали, чтобы наказать всерьёз. Всё это - просто запретомания полицейского государства, и ничего больше.
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Maxim Ermolin
Главный алкоголик высказался. Странно, что снова Спартак не приплёл к новости.
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Владимир Данилов
В VIP-ложах и так наверняка наливают, и не только пиво. А терпилам пиво не положено. Они и так рады должны быть, что их пока на стадион пускают.
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Артем Солноки
Самое главное в таких инициативах - не выйти на самих себя.
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Raybar
тогда надо все разрешить, сразу вычислят всех наркош и любителй травки. а если разрешить стриптиз можно вычислить потенциальных насильников и прочих - филов
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LifeSpartak
И ты в первых рядах !
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Николай Викторо
Почему только пиво? А красное? Водку и семечки почему нет?
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Классный руководитель
ну понятно, этот тип хочет в одной песочнице с Журовой Радимовой Тарасовой Терюшковым играть
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Несусветный Папаша
Сказал Влад и посмотрел в зеркало...
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Aleksandr Chuchval
Быдло надо держать подальше от стадионов
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