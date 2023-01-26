Радимов о Fan ID: «Разрешите продажу пива на стадионах, и всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков мы будем знать в лицо с этой системой»
Владислав Радимов предложил разрешить продажу пива на стадионах при введении Fan ID.
– Вы Fan ID оформлять собираетесь?
– Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чем – пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Я думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны… Нет.
Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать – что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок.
И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать – зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты.
Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
Слышал от них - это типа фанаты с властями бодаются , а нам сделать не тяжело.
И (если не врут) 350 тыс уже оформили. Даже отняв игроков и работников клубов , получим 340 тыс, что ничего не меняет.
Его же вводили для того, что бы мамочки с детьми чувствовали себя в полной безопасности на стадионе, а тут пиво какое то.
Как мамочка с тремя детьми, беременная четвертым,будет чувствовать себя в безопасности, если рядом с ней находится группа мужчин в алкогольном опьянении, да еще и громко выражает свои эмоции по поводу происходящего на поле.Владислав мне кажется не до конца понимает главную линию партии.
В общем,не нужно никакого пива, пиротехники,кричалок,только мамочки с грудными детьми и камерная атмосфера.
Нужно обязательно достигнуть дна......