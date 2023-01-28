Калачев о Fan ID: «Я оформил, не вижу в этом ничего страшного. Не понимаю, в чем проблема»

Теги Ростов Тимофей Калачев премьер-лига Россия болельщики Вторая лига стадионы Чайка Песчанокопское Fan ID Футбол

Экс-хавбек «Ростова» Тимофей Калачев не видит проблемы в системе Fan ID.

«Я оформил Fan ID. И не вижу в этом ничего страшного. Потратить несколько часов. У каждого сейчас есть Госуслуги.

Один раз сделал – и ходишь на футбол. Не понимаю, в чем проблема», – сказал тренер «Чайки».

В первой части сезона Мир РПЛ система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.

С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на все стадионы клубов Премьер-Лиги.

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14 комментариев

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Marienburg
Ответ Хамыч
Государство должно решить достоин я или нет посмотреть футбол на стадионе ... в этом проблема , а не в оформлении , времени , бюрократии ... если калачёву это не унизительно , то завтра может за него государство будет решать достоин он пойти в кинотеатр , магазин или в постель к своей жене....
И в постель к любовнице тоже
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Глеб Музаффаров
Терпилоид
0
-2
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Kiryl Olshewski
Беларус. Потерпит
+1
0
+1
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Bleffinho
проблема в том, что можно было бы ничего не оформлять и также ходить на футбол. Зачем делать бесполезные действия?
+2
0
+2
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Игорь Шеметов
Ну дак потому что ты футболист)
+3
0
+3
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Добрый Ретроград
Ответ Хамыч
Государство должно решить достоин я или нет посмотреть футбол на стадионе ... в этом проблема , а не в оформлении , времени , бюрократии ... если калачёву это не унизительно , то завтра может за него государство будет решать достоин он пойти в кинотеатр , магазин или в постель к своей жене....
То, что мы ошибочно называем "государством".
+1
-4
-3
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Саша Пушкин
Ответ Хамыч
Государство должно решить достоин я или нет посмотреть футбол на стадионе ... в этом проблема , а не в оформлении , времени , бюрократии ... если калачёву это не унизительно , то завтра может за него государство будет решать достоин он пойти в кинотеатр , магазин или в постель к своей жене....
А что, если завтра государство вздумает решать: достоин ли я жить и отправит в окоп?!
Хотя подождите...
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Mixos Demid
Проблема - в отсутствии чувства собственного достоинства.
+2
-4
-2
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Хамыч
Государство должно решить достоин я или нет посмотреть футбол на стадионе ... в этом проблема , а не в оформлении , времени , бюрократии ... если калачёву это не унизительно , то завтра может за него государство будет решать достоин он пойти в кинотеатр , магазин или в постель к своей жене....
+15
-4
+11
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инок
Кто-то ещё и радуется позорному Fan ID, который должен исчезнуть со всех наших стадионов, только так, а не иначе...
+7
-2
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remontada
Не очень умный парень. Какая разница, сложно-несложно, если вопрос - зачем оно вообще нужно?
+19
-6
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Кирилл Голивец
а) дефицит времени у любого занятого делом или увлекающегося чем-то человеком

б) бюрократия

в) за осень на стадионах оставшихся без id не было происшествий и быдло-выходок, зачем его вводить сейчас?

г) мизерная посещаемость в условных Ростове и Воронеже - она точно нам нужна?
+7
-2
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AlKRD
Ответ Ovsyankin
Ну и на какой футбик в Песчанокопском с фан ид гоняет Калач? Гусей возле стадиона он гоняет там)
Душит)
+6
-1
+5
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Ovsyankin
Ну и на какой футбик в Песчанокопском с фан ид гоняет Калач? Гусей возле стадиона он гоняет там)
+14
-5
+9
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