Калачев о Fan ID: «Я оформил, не вижу в этом ничего страшного. Не понимаю, в чем проблема»
Экс-хавбек «Ростова» Тимофей Калачев не видит проблемы в системе Fan ID.
«Я оформил Fan ID. И не вижу в этом ничего страшного. Потратить несколько часов. У каждого сейчас есть Госуслуги.
Один раз сделал – и ходишь на футбол. Не понимаю, в чем проблема», – сказал тренер «Чайки».
В первой части сезона Мир РПЛ система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.
С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на все стадионы клубов Премьер-Лиги.
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Хотя подождите...
б) бюрократия
в) за осень на стадионах оставшихся без id не было происшествий и быдло-выходок, зачем его вводить сейчас?
г) мизерная посещаемость в условных Ростове и Воронеже - она точно нам нужна?