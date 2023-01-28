Калачев о Fan ID: «Я оформил, не вижу в этом ничего страшного. Не понимаю, в чем проблема»

Экс-хавбек «Ростова» не видит проблемы в системе Fan ID.

«Я оформил Fan ID. И не вижу в этом ничего страшного. Потратить несколько часов. У каждого сейчас есть Госуслуги.

Один раз сделал – и ходишь на футбол. Не понимаю, в чем проблема», – сказал тренер « ».

В первой части сезона Мир система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.

С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на все стадионы клубов Премьер-Лиги.

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