Голенков о Fan ID: «Моя бабушка – инвалид, передвигается только на коляске. Из-за какой-то бумажки она не смогла увидеть меня на поле»

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Егор Голенков Чемпионат.com Fan ID Футбол

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о введении системы Fan ID.

«Мы говорили про нарушение спортивного принципа в отношении наших переездов, но, по мне, отсутствие болельщиков угнетает куда больше. Хочется играть при полных трибунах всегда, а не только во время кубковых матчей.

Если Fan ID не будет этому мешать, я ничего против иметь не буду. Но, кажется, все же мешает.

На матч в Самаре многие родные пришли на стадион поболеть за меня. Но не моя бабушка. Она инвалид, передвигается только на коляске. Чтобы оформить Fan ID, нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе.

Да, получить документ можно перед матчем, но специальные кабинки расположены на улице, а матч был в ноябре, температура минусовая. Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле», – сказал Голенков.

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51 комментарий

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Олимпионик
Тот случай, когда человек, приплетающий к объяснению причин престарелых людей, да ещё и инвалидов, вызывает презрение.
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ɔculpa
Ответ stewiegriffin2
Какой ты грозный zolupo. Угрожаешь всем. Страшна
Я и не угрожал. Научись читать, овощ. Я лишь сказал, что с вами стоило бы делать.
Угрозы – это немножко другое. Это несложно различать, если владеть русским языком хотя бы не на уровне обрыгана или чуробасины.
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Bum Margera
Ответ Aleksey Yashin
Бабушка - человек с ограниченными возможностями. Инвaлидьi ввели Fan ID
А что у тебя за проблемы с буквой «ы»?
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stewiegriffin2
Ответ ɔculpa
Да а таких как ты ещё и при рождении гасить, Стьюи. Вот и пожили.
Какой ты грозный zolupo. Угрожаешь всем. Страшна
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улъблюдок
Ответ Hong Kil
Т.е. нет никакой сплоченности фанатов, на которую Вы указывали в комментарии на уровень выше? Довольно быстро изменяете свое мнение. Не быть Вам фанатом.
вообще не проблема ... В фанатской группировке могут быть и антисемиты и евреи, запутинцы и "либералы", дизелисты и бензинщики, любители дистиллята(виски коньяк) и ректификата(водка).
Плохо или хорошо для власти, что в массе своей это безмозглая толпа, которую можно завести куда угодно.
А значит нужно разогнать её по квартирам барам и дачам. И лучше что бы больше трех не собирались.

Теперь понял ? ))
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ɔculpa
Ответ stewiegriffin2
Да таких как ты тоже вполне стоит.
Да а таких как ты ещё и при рождении гасить, Стьюи.
Вот и пожили.
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Hong Kil
Ответ улъблюдок
Лучшие уйдут на фронт, а всякая "либеральная" слизь останется в Москве-Питере-Казани-Ростове. Обратите внимание на кавычки, компрадорская буржуазия к настоящему Либерализму никакого отношения не имеет.
Т.е. нет никакой сплоченности фанатов, на которую Вы указывали в комментарии на уровень выше? Довольно быстро изменяете свое мнение. Не быть Вам фанатом.
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stewiegriffin2
Ответ ɔculpa
Я бы таких как ты забивал бы до смерти.
Да таких как ты тоже вполне стоит.
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улъблюдок
Ответ Hong Kil
Россия свободная страна, поэтому ее граждане могут свободно высказывать свои мнения! Даже громко! Сплоченность фанатов помогает им идти добровольцами и создавать отдельные формирования на этой основе. От этого многие начинают дуть себе в шаровары.
Лучшие уйдут на фронт, а всякая "либеральная"
слизь останется в Москве-Питере-Казани-Ростове.

Обратите внимание на кавычки, компрадорская буржуазия к настоящему Либерализму никакого отношения не имеет.
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Hong Kil
Ответ улъблюдок
есть подозрение, что мы радостно дуем сами себе в штаны. Властям не нужны сейчас большие сборища. А ну как начнут свое мнения громко высказывать ? Поэтому бойкот матчей, особенно фанатами (они самые сплоченные) очень устраивает власть предержащих. Вполне возможно в поддержание бойкота вливаются определенные суммы, ну и полезные идиоты - писаки, коих здесь тысячи, работают на них.
Россия свободная страна, поэтому ее граждане могут свободно высказывать свои мнения! Даже громко! Сплоченность фанатов помогает им идти добровольцами и создавать отдельные формирования на этой основе. От этого многие начинают дуть себе в шаровары.
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улъблюдок
Ответ debond
ну то есть ты предлагаешь фанатам оформить айди, прийти на матч, высказать свое мнение, чтобы потом им лишили айди) Отличный план!
вообще ничего предлагаю, разве что поразмышлять на эту тему.
Как там - оглянись вокруг себя, не ......
(если дальше фразы не знаешь, то Гугл в помощь.)
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Андрей Кононов
Ответ Yujanin
Есть такое слово- сарказм,не слышал?
сарказм должен быть умным и критичным,а не оскорбительным и унижающим.
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debond
Ответ igoruhanov85
фанаты кино и ресторанов не такие агрессивные. а вот, например, в Одессе двигателем беспорядков в майские праздники были фанаты.
то есть виноваты в этом фанаты, а не власть, которая не может остановить кучку бунтарей?
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Андрей Кононов
Ответ Толстяк ТОТО
Отвез бы бабушку в мфц. Сделать фан айди не так уж сложно.
без бумажки ты какашка,а с бумажкой человек.
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debond
Ответ улъблюдок
есть подозрение, что мы радостно дуем сами себе в штаны. Властям не нужны сейчас большие сборища. А ну как начнут свое мнения громко высказывать ? Поэтому бойкот матчей, особенно фанатами (они самые сплоченные) очень устраивает власть предержащих. Вполне возможно в поддержание бойкота вливаются определенные суммы, ну и полезные идиоты - писаки, коих здесь тысячи, работают на них.
ну то есть ты предлагаешь фанатам оформить айди, прийти на матч, высказать свое мнение, чтобы потом им лишили айди) Отличный план!
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Андрей Кононов
Ответ igoruhanov85
так сделай! я не понимаю стонов с одной стороны. Ну раз уже приняли, уже год, как эта фигня работает...я думаю, когда на Руси паспорта вводить начинали - такие же стоны были. Сейчас это уже норма. Так с этой фигнёй: да, не удобно, но не отменят уже, хватит ныть!
паспорт не развлечение,а документ,который признаётся во всех учреждениях.Фануйди нужен только на зрелищную услугу за которую надо ещё платить деньги.
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Simka87
Ответ Tollie
по телевизору пусть смотрит. маломобильные пожилые граждане - большой риск и затруднения для остального общества. от таких фан-ид и ограждает.
По-моему, Вы ляпнули сейчас такую дичь. Ещё раз проанализируйте ситуацию и поедставьте , что можете оказаться на месте этой бабушки. Где хоть Вас таких недалёких берут???
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FSFAFA
Ответ ARMEEC06
Справедливости ради - пример притянутый за уши, причем, чтоб его притянуть уши растянули очень сильно! Эту "бумажку" можно было сделать заранее. Мог бы помочь любимой бабушке и оформить запись через Госуслуги, привезти ее в МФЦ к назначенному времени, проводить. Или организовать человека для получения на стадионе, понятно, что кабинки для получения "бумажки" расположены на улице и там холодно, но если что, футбольный матч тоже на улице проводится и соответствующая одежда должна быть. То, что люди не хотят получать "бумажку" боясь быть узнанными во время "шизы" - это факт! При этом прикрываясь эфемерными понятиями о защите личной информации, мол не хотят быть "чипированными" и придумывая прочий бред. Но если они так этого всего боятся, то пусть отключат интернет в компьютерах и телефонах, удалятся из всех соц.сетей. Вот та уж точно не пахнет защитой личной информации. Телефон знает о своем хозяине больше, чем сам хозяин, причем все это хранится в "облачных хранилищах" и доступно очень широкому кругу лиц. Но это уже совсем другая история...
Все бы ничего, но почему тогда не ввели сразу везде?) почему Ростов играет в чемпионате там есть фан айди, а в кубке нет, хотя команды те же, игроки те же, люди те же)
Вот когда появятся логичные ответы на простые и логичные вопросы, тогда люди могут и передумать, не все конечно, но многие :)
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Togliattinec
Ответ ARMEEC06
Ну если Вы такой умный, то предложите другой вариант, защищающий нормальных болельщиков и владельцев стадионов от всяких дебилов, которые шизят на стадионе!
Вас в Белгороде ракетой ПВО задело по голове, что вы пишите откровенную ложь и бред?

Владельцы клубов и стадионов нуждаются в защите? Все владельцы так или иначе были против введения Fan ID, и позицию клубов доносили не раз. Благодаря чему им удалось сдвинуть срок введения для Москвы на полгода хотя бы.

Нет, никаких вариантов от меня вы не получите, потому что все они уже давно придуманы. Активные фанаты есть во всех европейских лигах, и везде научились с ними работать без беспредельных мер, при которых без решения суда любого человека можно не пустить на стадион.
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улъблюдок
Ответ Hong Kil
Депутат: не собираемся отменять бумажку из за какой то бабки.
есть подозрение, что мы радостно дуем сами себе в штаны.
Властям не нужны сейчас большие сборища. А ну как начнут свое мнения громко высказывать ?
Поэтому бойкот матчей, особенно фанатами (они самые сплоченные) очень устраивает власть предержащих.
Вполне возможно в поддержание бойкота вливаются определенные суммы, ну и полезные идиоты - писаки, коих здесь тысячи, работают на них.
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ARMEEC06
Ответ Togliattinec
вы осознанно лжете. Люди протестуют против Fan ID потому что система насквозь непрозрачна. В любой момент любого человека могут отключить от нее, и он даже не узнает за что и почему. Ни решения суда не нужно, ничего. Просто постановление рядового полицая или какой-нибудь еще амебы-бюджетника. Что это за доступ такой, которого можно лишиться в любой момент? Даже водительских прав лишают по суду, хотя поймать с ними могут в момент преступления на дороге.
Ну если Вы такой умный, то предложите другой вариант, защищающий нормальных болельщиков и владельцев стадионов от всяких дебилов, которые шизят на стадионе!
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ARMEEC06
Ответ lezhik
А можно было просто не создавать людям геморой и не вводить лишних проверок. Может еще Кино ID, Ресторан ID, Парк ID ввести и оформлять? Ну а что, быстро же.
А можно не шизить на стадионе, не крушить трибуны, не кидаться зажжёнными файерами, но при этом если уж начал дебоширить, то не одевать при этом маски, как трусливая крыса прятаться, чтоб потом не заставили отвечать за свои поступки?! Чтоб можно было спокойно с семьей, с детьми прийти на стадион и посмотреть футбол.

Жим-жим, да?! А то герои все такие когда в масках, если вдруг какой фанат попадает на ТВ, то сразу лицо замазано, голос изменен. А возьми и расскажи честно, что разбил столько сидений, поджог столько файеров, которые бросил на трибуну и не знаешь пострадал там кто-то или нет, а может и знаешь, но все равно убежал трусливо пождав хвост!

Утрировать не надо - в театр, ресторан, парк в основе своей ходят люди адекватные, а на стадионе к сожалению концентрация таких вот имбецилов очень сильно возрастает!
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улъблюдок
Ответ Тренерские конспекты Бормана
"Наше дело эффективно исполнять указ президента, а не обсуждать его" - гордо добавил известный Химкинский гей и торговец деревянными членами
Там с этим фан айди чисто ГБ-шные мутки .
Властям сейчас не нужны большие сборища, особенно сплоченных людей коими являются фанаты. Еще начнут своё мнение хором высказывать ..

А после ненужного, явно постановочного кипеша, устроенного фанатами ЦСКА, в момент когда "неожиданно" отключились камеры ... там даже слепой увидит уши спецслужб.

3-5-8 тыс Кузмичей на матче полностью устроят власть.
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GullitRuud
Ответ lezhik
А можно было просто не создавать людям геморой и не вводить лишних проверок. Может еще Кино ID, Ресторан ID, Парк ID ввести и оформлять? Ну а что, быстро же.
ещё проще смотреть футбол по телеку или вот вариант ограничиться хайлайтами , ну или если совсем лень просто глянуть счёт одним глазом .. жизнь станет ещё проще , а то понимаешь собираться-ехать-покупать билеты-два часа торчать на матче-потом ехать обратно и всё это за свой счёт . кошмар . никакой простоты .
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Pol Belov
Ответ igoruhanov85
фанаты кино и ресторанов не такие агрессивные. а вот, например, в Одессе двигателем беспорядков в майские праздники были фанаты.
вот так логика, а кто противостоял "фанатам" с другой стороны? ... другие "фанаты футбола"? или все же "фанаты кино и ресторанов"?
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