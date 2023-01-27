Голенков о Fan ID: «Моя бабушка – инвалид, передвигается только на коляске. Из-за какой-то бумажки она не смогла увидеть меня на поле»
Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о введении системы Fan ID.
«Мы говорили про нарушение спортивного принципа в отношении наших переездов, но, по мне, отсутствие болельщиков угнетает куда больше. Хочется играть при полных трибунах всегда, а не только во время кубковых матчей.
Если Fan ID не будет этому мешать, я ничего против иметь не буду. Но, кажется, все же мешает.
На матч в Самаре многие родные пришли на стадион поболеть за меня. Но не моя бабушка. Она инвалид, передвигается только на коляске. Чтобы оформить Fan ID, нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе.
Да, получить документ можно перед матчем, но специальные кабинки расположены на улице, а матч был в ноябре, температура минусовая. Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле», – сказал Голенков.
Сычев о Fan ID: «Плохо, что людей мало, хотя они хотят ходить на футбол. Пустые трибуны не радуют»
Юран о Fan ID: «Это дикость. Фанаты будут стоять на своем до конца. Кто от этого выиграет?»
Угрозы – это немножко другое. Это несложно различать, если владеть русским языком хотя бы не на уровне обрыгана или чуробасины.
Плохо или хорошо для власти, что в массе своей это безмозглая толпа, которую можно завести куда угодно.
А значит нужно разогнать её по квартирам барам и дачам. И лучше что бы больше трех не собирались.
Теперь понял ? ))
Вот и пожили.
слизь останется в Москве-Питере-Казани-Ростове.
Обратите внимание на кавычки, компрадорская буржуазия к настоящему Либерализму никакого отношения не имеет.
Как там - оглянись вокруг себя, не ......
(если дальше фразы не знаешь, то Гугл в помощь.)
Вот когда появятся логичные ответы на простые и логичные вопросы, тогда люди могут и передумать, не все конечно, но многие :)
Владельцы клубов и стадионов нуждаются в защите? Все владельцы так или иначе были против введения Fan ID, и позицию клубов доносили не раз. Благодаря чему им удалось сдвинуть срок введения для Москвы на полгода хотя бы.
Нет, никаких вариантов от меня вы не получите, потому что все они уже давно придуманы. Активные фанаты есть во всех европейских лигах, и везде научились с ними работать без беспредельных мер, при которых без решения суда любого человека можно не пустить на стадион.
Властям не нужны сейчас большие сборища. А ну как начнут свое мнения громко высказывать ?
Поэтому бойкот матчей, особенно фанатами (они самые сплоченные) очень устраивает власть предержащих.
Вполне возможно в поддержание бойкота вливаются определенные суммы, ну и полезные идиоты - писаки, коих здесь тысячи, работают на них.
Жим-жим, да?! А то герои все такие когда в масках, если вдруг какой фанат попадает на ТВ, то сразу лицо замазано, голос изменен. А возьми и расскажи честно, что разбил столько сидений, поджог столько файеров, которые бросил на трибуну и не знаешь пострадал там кто-то или нет, а может и знаешь, но все равно убежал трусливо пождав хвост!
Утрировать не надо - в театр, ресторан, парк в основе своей ходят люди адекватные, а на стадионе к сожалению концентрация таких вот имбецилов очень сильно возрастает!
Властям сейчас не нужны большие сборища, особенно сплоченных людей коими являются фанаты. Еще начнут своё мнение хором высказывать ..
А после ненужного, явно постановочного кипеша, устроенного фанатами ЦСКА, в момент когда "неожиданно" отключились камеры ... там даже слепой увидит уши спецслужб.
3-5-8 тыс Кузмичей на матче полностью устроят власть.