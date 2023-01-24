У «Газпром Арены» откроют МФЦ для оформления Fan ID. «Зенит» работает над этим с правительством Петербурга
В «Зените» работают над опцией получения Fan ID на «Газпром Арене».
У стадиона откроют МФЦ для оформления карты болельщика, сообщает «Петербургский дневник».
В клубе отметили, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается совместно с правительством Петербурга.
После зимнего перерыва Fan ID будет нужен во всех городах, где проходят матчи Мир РПЛ, включая Санкт-Петербург.
Зенит до последнего тянул с активностями, пока уже сверху не стали давить. Ни Медведев, ни Семак ни разу прямо не высказались в поддержку нововведения. Только супер-нейтральные фразы, в общем-то, как и у Дюкова. А сейчас Зениту уже деваться некуда, отмены fan id не случилось, а трибуны всё равно нужно заполнять. Вот и предлагают бонусы и удобное оформление - никто ж не хочет играть на пустом стадионе.
https://pp.vk.me/c622730/v622730065/45736/oEjNJxh9elI.jpg
Я не вижу разницы между словом и делом,которое люди держат.
Фанаты Зенита одни из первых сказали как будут действовать и держат слово.И да,а почему ты молчишь,что только лидеров фан движа Зенита кошмарили обысками и прочими "мероприятиями",это тебе не ведомо скажешь?Как же вы любите создать иллюзию и поклоняться ей не видя ничего вокруг.
А человеку,который в идиотской шутке Дзюбы увидел что-то реальное надо лечиться.
И да ,про твой голубуб хату очень понравилось🤣
Аккуратнее ходи там по клубам и барам
При чем тут фильм, тоже не ясно.
Самый главный момент: лично ты не видишь противоречий между тем, что болельщиков по всей стране душат этим фан айди, а питерские делаю вид, что их это не касается, раз на их арене эту гадость еще не ввели и продолжают наслаждаться футболом , мол моя голубая хата с краю?
Что- то на уровне, когда они пришли за растовчанами, я молчал: ведь я я не из Ростова.
Когда пришли за москвичами, я молчал...
P.S. Пока не нужен.
1) есть много фото с гей-парада в Лондоне и флаги там не зенитовсие.
2)фильм "Фанаты" основан на реальных событиях
3)Изначально сказано было,что пока не ввели это на Газпром-Арене будут ходить,а ты типа не заметил,что на тех стадионах где это ввели не было фанатов Зенита?