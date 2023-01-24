У «Газпром Арены» откроют МФЦ для оформления Fan ID. «Зенит» работает над этим с правительством Петербурга

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Политика Fan ID Футбол

В «Зените» работают над опцией получения Fan ID на «Газпром Арене».

У стадиона откроют МФЦ для оформления карты болельщика, сообщает «Петербургский дневник».

В клубе отметили, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается совместно с правительством Петербурга.

После зимнего перерыва Fan ID будет нужен во всех городах, где проходят матчи Мир РПЛ, включая Санкт-Петербург.

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вату ждёт Кувалда
Вираж уже на месте, как Царь сказал, так и сделают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Valyaev
Фанайди - бойкот. Только так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Ну не военкомат и на том спасибо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лимит Лимитович
Весной посмотрим на принципиальность болельщиков. Что-то мне кажется, она будет не очень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
не вписывай нас в сей "блудняк", мы женщин любим...
К уважаемым,настоящим болельщикам это не относится Димон,пора бы знать,соберись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Ответ Сергей Анохин
Даже не удивлён, какой клуб первым начал способствовать Фан айди
Всю первую половину сезона по Питеру висели официальные афиши матчей Зенита с огромной надписью "Fan ID не нужен" и снизу меньшим шрифтом "для прохода на матч" :)

Зенит до последнего тянул с активностями, пока уже сверху не стали давить. Ни Медведев, ни Семак ни разу прямо не высказались в поддержку нововведения. Только супер-нейтральные фразы, в общем-то, как и у Дюкова. А сейчас Зениту уже деваться некуда, отмены fan id не случилось, а трибуны всё равно нужно заполнять. Вот и предлагают бонусы и удобное оформление - никто ж не хочет играть на пустом стадионе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Подорвем чепуху🤣🤣🤣Зенит-чемпион!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Evil не вывозит и ограничил комментарии,но про 69 не забывает,чтет традиции:
https://pp.vk.me/c622730/v622730065/45736/oEjNJxh9elI.jpg
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
так и надо делать,везде,кто захотел пойти на футбол,зашел,сделал,пошел и нет проблем,через какое то время посещаемость вернется к тем же цифрам,с этими центрами быстрее это произойдет
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
УбивеЦ
В питере и по домам начнут ходить, лишь бы силой затащить на стадион)) хотя я думаю Витраж уже сделал паспорта, а отмазу найдут
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Саша Пушкин
Мне неведомо зачем ты упомянул геев, очевидно это какие- то ваши питерские приколы( чего еще ждать от сочувствующего Дзюбе и Азмуну)Но это твое дело. При чем тут фильм, тоже не ясно. Самый главный момент: лично ты не видишь противоречий между тем, что болельщиков по всей стране душат этим фан айди, а питерские делаю вид, что их это не касается, раз на их арене эту гадость еще не ввели и продолжают наслаждаться футболом , мол моя голубая хата с краю? Что- то на уровне, когда они пришли за растовчанами, я молчал: ведь я я не из Ростова. Когда пришли за москвичами, я молчал...
Странный ты Про нюхаетесь это твои фантазии
Я не вижу разницы между словом и делом,которое люди держат.
Фанаты Зенита одни из первых сказали как будут действовать и держат слово.И да,а почему ты молчишь,что только лидеров фан движа Зенита кошмарили обысками и прочими "мероприятиями",это тебе не ведомо скажешь?Как же вы любите создать иллюзию и поклоняться ей не видя ничего вокруг.
А человеку,который в идиотской шутке Дзюбы увидел что-то реальное надо лечиться.
И да ,про твой голубуб хату очень понравилось🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В поисках смысла
Вот ещё не хватало. За мои же деньги меня не пустят на футбол, без этой бумажки. На фиг надо. Такое чувство, что 1984 уже близко.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Ответ Злодей Спб
Как хорошо, что в Санкт-Петербурге много хороших спорт-баров в которых не нужен FAN ID. P.S. Пока не нужен.
Владимир Быстров получил по лицу у входа в клуб болельщиков зенита

Аккуратнее ходи там по клубам и барам
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Дмитрий9779
Про нюхаетесь: 1) есть много фото с гей-парада в Лондоне и флаги там не зенитовсие. 2)фильм "Фанаты" основан на реальных событиях 3)Изначально сказано было,что пока не ввели это на Газпром-Арене будут ходить,а ты типа не заметил,что на тех стадионах где это ввели не было фанатов Зенита?
Мне неведомо зачем ты упомянул геев, очевидно это какие- то ваши питерские приколы( чего еще ждать от сочувствующего Дзюбе и Азмуну)Но это твое дело.
При чем тут фильм, тоже не ясно.
Самый главный момент: лично ты не видишь противоречий между тем, что болельщиков по всей стране душат этим фан айди, а питерские делаю вид, что их это не касается, раз на их арене эту гадость еще не ввели и продолжают наслаждаться футболом , мол моя голубая хата с краю?
Что- то на уровне, когда они пришли за растовчанами, я молчал: ведь я я не из Ростова.
Когда пришли за москвичами, я молчал...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxoc
И выстроится туда очередь многокилометровая до метро
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
А правда-то не нравится кбпартнерам🤣🤣🤣
не вписывай нас в сей "блудняк", мы женщин любим...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
А правда-то не нравится кбпартнерам🤣🤣🤣
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Как хорошо, что в Санкт-Петербурге много хороших спорт-баров в которых не нужен FAN ID.

P.S. Пока не нужен.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ Vano from Tbilisi
Комментарий удален модератором
У медалей РПЛ огромная значимость. В целом РПЛ интереснее любой лиги.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Julia_Lawyer
"Для комфортного оформления карты болельщика с 4 июля на территории стадиона «Ростов Арена» работает временный центр (слева от гейта № 2), в котором организована работа шести сотрудников МФЦ. Кстати, за день до матча и в день проведения игры дополнительно будут работать 20 сотрудников МФЦ во временных центрах оформления карты болельщика слева от гейта № 1 и справа от гейта № 8 стадиона «Ростов Арена"// Дражайшие и беспристрастные, поясните, почему объявление об открытии подобного временного МФЦ на стадионе в Ростове не вызвало у вас такой волны беспредельного экзальтированного идиотизма (см. ваши сообщения ниже)?
Красиво Юлия размазали эту чепуху.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Всем оформившим фануйди - два укола спутника и "лотерейный билет" на белую ладу гранту в подарок
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Саша Пушкин
Вы- сочувствующие Зениту, ведь нюхаетесь там между собой? Лидеры вашего движа уже придумали объяснение, которым будут оправдывать сначала оформление Виражом фан айди, а потом посещение матчей или еще нет?
Про нюхаетесь:
1) есть много фото с гей-парада в Лондоне и флаги там не зенитовсие.
2)фильм "Фанаты" основан на реальных событиях
3)Изначально сказано было,что пока не ввели это на Газпром-Арене будут ходить,а ты типа не заметил,что на тех стадионах где это ввели не было фанатов Зенита?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Анохин
Ответ Natan Pilkin
Мы не будем устранять идиотизм. Мы сделаем вам идиотизм со всеми удобствами!
Даже не удивлён, какой клуб первым начал способствовать Фан айди
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
очередное, забавное действо, вспомним вакцинацию на рублевом, человек двадцать вписалось...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
можно еще во дворах с багажника машин, в палатках, на пеньках устроить и все будет норм
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий