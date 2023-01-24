У «Газпром Арены» откроют МФЦ для оформления Fan ID. «Зенит» работает над этим с правительством Петербурга

В « » работают над опцией получения Fan ID на « ».

У стадиона откроют МФЦ для оформления карты болельщика, сообщает «Петербургский дневник».

В клубе отметили, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается совместно с правительством Петербурга.

После зимнего перерыва Fan ID будет нужен во всех городах, где проходят матчи Мир , включая Санкт-Петербург.