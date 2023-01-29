«ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом». Возможна аренда без права выкупа

Теги Зенит Лион ПСЖ Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Луиш Кампуш Маттиа Дзакканьи Малком Райан Шерки Арда Гюлер Футбол

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером вингера «Зенита» Малкома.

По данным L’Équipe, в субботу «ПСЖ» смирился с тем, что не сможет подписать полузащитника «Лиона» Райана Шерки зимой.

В связи с этим советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш вновь попытается перейти к конкретике в вопросе о возможном переходе Малкома. В субботу у «Зенита» и «ПСЖ» были контакты, но официального предложения в российский клуб так и не поступило.

«ПСЖ» думал о том, чтобы воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контрактов с российскими клубами, но решил не пользоваться этой опцией. У руководства «ПСЖ» хорошие отношения с коллегами из «Зенита», поэтому французы хотят найти решение, которое устроит все стороны. В частности, Малком может уйти в аренду без права выкупа. В воскресенье Кампуш может направить официальное предложение в «Зенит».

Не исключено, что «ПСЖ» не удастся подписать бразильца. В таком случае клуб обратится к резервным вариантам – Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и 17-летнему Арде Гюлеру из «Фенербахче».

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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38 комментариев

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Caniball
Ответ Александр Беляков
Насколько хорошие отношения у судебной системы Нидерландов и Спартака?
Если реально что-то могли предъявить, то уже бы предъявили и Промес уже находился бы не в России.
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dimitrii36
у страдальцев секты свидетелей 2008 года снова праздник, в воскресный день можно дарить тюльпаны друг - дружке, так наливайте, где - же кружка...
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Рашпель793
Ответ <~Inter~>
Так ПСЖ и нужна ротация. У них кроме 20 летнего Экитике никого нет в атаке, а подменять их звёздное трио требуется и желательно должен быть игрок способный брать игру на себя, готовый сидеть на скамейке и затраты на него должны быть минимальными
Я понимаю, что ротация нужна. Но зачем Малкому быть игроком ротации, когда можно играть регулярно? Деньги вряд ли ПСЖ ему даст больше, чем в Зените, а просиживать на скамейке в ожидании когда Месси устанет и можно будет немного поиграть, это такое себе. Он из Барсы вроде в том числе и поэтому уехал.
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Игорь Новиков
Аренда без выкупа - зачем это Зениту? И игрока не будет на важном отрезке сезона, и денег не получат.
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Зелёный гопник
Зенит и без Малкома возьмёт чемпионство!
Малки заслужил повышение, но как сказал Семак, удерживать его не будут, дай бог всё сложится!
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джинн
Ответ Нейтральный критик
По-русски написано, что игрок может уйти просто так через остановку контракта, но из-за хороших отношений между клубами будет аренда. За деньги. Такой легкий шантаж на позитиве.
За при остановку контракта, клуб так же деньги не платит, на то она и приостановка.
Так что аренда без права выкупа от приостановки контракта ничем не отличается, даже наоборот сухая аренда может предполагать, что клуб который отдал игрока будет продолжать платить зп игроку.
Так что можно опять спросить, зачем Зениту отдавать ключевого игрока в аренду без права выкупа?
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sled
Ответ Александр Беляков
Насколько хорошие отношения у судебной системы Нидерландов и Спартака?
Ленинградским поклонникам нидерландского правосудия следовало бы знать, что вашу компашку там ждут с гораздо большим желанием.
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Isshin88
Ответ Гоша Петров
Так в чем смысл аренды без обязательства выкупа,просто в решающей фазе чемпионата остаться без ведущего игрока?Отдать его в аренду что бы что?Другое дело если бы жто была аренда с обязательством выкупа в 40 млн тогда ок.
Зарплату платить ПСЖ будет, а Зенит сэкономит.
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Колбаскер тут
У руководства «ПСЖ» хорошие отношения с коллегами из «Зенита», поэтому французы хотят найти решение, которое устроит все стороны. 

Подождите, но нам тут либералы каждый день чешут про мировую отмену и "все" против России)
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Verhovn
Дружба - дружбой, а табачок врозь. Какая ещё аренда? Дэньги давайте.
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Alex_msk
А в чем смысл такой аренды? Ну посидит там игрок на скамейке полгода. И вернётся. Тут он либо и звезда, там просто резервист
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AMORR 987
Ответ PSG Forever
Ну и на .ер нужна аренда без право выкупа
.ер а не Аренда, 50-60 лямов за Малкома.
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Циник Петербургский
Больше, больше фантазий от "инсайдеров"! ))) Межсезонье, а Зарема с Бузовой и прочими Терюшковыми-Кавазашвили не вытягивают посещаемость сайта ;)
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Легенда питерского Зенита
Ответ Александр Беляков
Насколько хорошие отношения у судебной системы Нидерландов и Спартака?
Есть разница)

Игроки должны сами хотеть приостановить контракт и свалить. А голландец вряд ли хочет уехать)
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BaltikaSPb
Ответ Isshin88
Так вроде итак в нашем чемпионате водокачки нет никакой конкуренции. Что есть Малколм, что нет его. Ну купит Зенит игроков у ближайших конкурентов, что их ослабить, или судьи ошибутся в пользу Зенита в нескольких ключевых матчах подряд, или в матчах соперников организуют выгодные результаты.
Зарема мы тебя узнали!
Ник Isshin88 провален
Регайся по новой
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Нейтральный критик
Ответ Гоша Петров
Зениту это зачем???
По-русски написано, что игрок может уйти просто так через остановку контракта, но из-за хороших отношений между клубами будет аренда. За деньги. Такой легкий шантаж на позитиве.
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<~Inter~>
Ответ АланСмити
В аренду без права выкупа? Что за бред и как на такое можно вообще согласиться при том, что Малком не кричит на каждом углу, что хочет уйти,а наоборот говорил всегда о верности клубу, а тут на кону вторая звезда, а клуб будет отдавать просто так в аренду одного из лучших игроков, чтобы он на скамейки полгода посидел? Хотите Малкома, давайте 40-50 и окей, вполне рыночная цена для игрока, который хорошо показал себя в чемпионате Франции и сейчас в своей лучшей форме. Не стоит ручки поднимать, если к тебе за покупкой приходит большой клуб, вот, Шахтёр не дрогнул и отдал за сотку, хотя сам Арсенал , первая команда Англии приходит и предлагает 40-50, так что надо повторить фокус с Паредесом, благо, зритель тот же самый.
Так то ПСЖ может предложить Малкому условно 20 млн бонуса, если он воспользуется правилом ФИФА, просто уедет из Зенита и подпишет контракт с ними. У российских клубов не так много пространства для маневра и диктовать свои условия практически нет возможностей
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KOTOV71
Ответ Isshin88
Так вроде итак в нашем чемпионате водокачки нет никакой конкуренции. Что есть Малколм, что нет его. Ну купит Зенит игроков у ближайших конкурентов, что их ослабить, или судьи ошибутся в пользу Зенита в нескольких ключевых матчах подряд, или в матчах соперников организуют выгодные результаты.
Эта " схема" другого клуба,в 90- е работала .
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<~Inter~>
Ответ Рашпель793
То, что хорошие (неплохие) отношения с топ-клубом - это очень даже неплохо. Ну и Малкому тоже респект. Не бухтит, не уезжает никого не прдупредив (а мог бы, примеры в РПЛ есть), ведёт себя достойно. Правда хз зачемему самому в ПСЖ. Игроков старта не будет и максимум - это ротация, когда тот же Месси отдыхает.
Так ПСЖ и нужна ротация. У них кроме 20 летнего Экитике никого нет в атаке, а подменять их звёздное трио требуется и желательно должен быть игрок способный брать игру на себя, готовый сидеть на скамейке и затраты на него должны быть минимальными
+1
-1
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Гоша Петров
Ответ Shikari
Если нужно до конца сезона дыру на фланге заткнуть, если кто-то из тройки выдетет? А летом уже нормального игрока купят.
Зениту это зачем???Логику отдавать главную звезду просто в аренду еще и без обязательства выкупа.
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Гоша Петров
Ответ Shikari
Если нужно до конца сезона дыру на фланге заткнуть, если кто-то из тройки выдетет? А летом уже нормального игрока купят.
Зениту это зачем???
+10
0
+10
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Гоша Петров
Ответ Isshin88
Так вроде итак в нашем чемпионате водокачки нет никакой конкуренции. Что есть Малколм, что нет его. Ну купит Зенит игроков у ближайших конкурентов, что их ослабить, или судьи ошибутся в пользу Зенита в нескольких ключевых матчах подряд, или в матчах соперников организуют выгодные результаты.
Так в чем смысл аренды без обязательства выкупа,просто в решающей фазе чемпионата остаться без ведущего игрока?Отдать его в аренду что бы что?Другое дело если бы жто была аренда с обязательством выкупа в 40 млн тогда ок.
+9
-2
+7
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здоровяк
Хорошие отношения с Зенитом? А на каком уровне взаимодействия они хорошие? :) Неужели после трансфера Паредеса?)
+3
-1
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Three Days Grace
Ответ Александр Беляков
Насколько хорошие отношения у судебной системы Нидерландов и Спартака?
вшивый о бане)
+3
-4
-1
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Рашпель793
То, что хорошие (неплохие) отношения с топ-клубом - это очень даже неплохо. Ну и Малкому тоже респект. Не бухтит, не уезжает никого не прдупредив (а мог бы, примеры в РПЛ есть), ведёт себя достойно. Правда хз зачемему самому в ПСЖ. Игроков старта не будет и максимум - это ротация, когда тот же Месси отдыхает.
+15
-5
+10
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