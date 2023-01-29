«ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом». Возможна аренда без права выкупа

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером вингера «Зенита» Малкома.

По данным L’Équipe, в субботу «ПСЖ» смирился с тем, что не сможет подписать полузащитника « » зимой.

В связи с этим советник парижан по спортивным вопросам вновь попытается перейти к конкретике в вопросе о возможном переходе Малкома. В субботу у « » и « » были контакты, но официального предложения в российский клуб так и не поступило.

«ПСЖ» думал о том, чтобы воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контрактов с российскими клубами, но решил не пользоваться этой опцией. У руководства «ПСЖ» хорошие отношения с коллегами из «Зенита», поэтому французы хотят найти решение, которое устроит все стороны. В частности, Малком может уйти в аренду без права выкупа. В воскресенье Кампуш может направить официальное предложение в «Зенит».

Не исключено, что «ПСЖ» не удастся подписать бразильца. В таком случае клуб обратится к резервным вариантам – Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и 17-летнему Арде Гюлеру из «Фенербахче».

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.