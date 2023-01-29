«ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом». Возможна аренда без права выкупа
«ПСЖ» продолжает работу над трансфером вингера «Зенита» Малкома.
По данным L’Équipe, в субботу «ПСЖ» смирился с тем, что не сможет подписать полузащитника «Лиона» Райана Шерки зимой.
В связи с этим советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш вновь попытается перейти к конкретике в вопросе о возможном переходе Малкома. В субботу у «Зенита» и «ПСЖ» были контакты, но официального предложения в российский клуб так и не поступило.
«ПСЖ» думал о том, чтобы воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контрактов с российскими клубами, но решил не пользоваться этой опцией. У руководства «ПСЖ» хорошие отношения с коллегами из «Зенита», поэтому французы хотят найти решение, которое устроит все стороны. В частности, Малком может уйти в аренду без права выкупа. В воскресенье Кампуш может направить официальное предложение в «Зенит».
Не исключено, что «ПСЖ» не удастся подписать бразильца. В таком случае клуб обратится к резервным вариантам – Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и 17-летнему Арде Гюлеру из «Фенербахче».
В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
Малки заслужил повышение, но как сказал Семак, удерживать его не будут, дай бог всё сложится!
Так что аренда без права выкупа от приостановки контракта ничем не отличается, даже наоборот сухая аренда может предполагать, что клуб который отдал игрока будет продолжать платить зп игроку.
Так что можно опять спросить, зачем Зениту отдавать ключевого игрока в аренду без права выкупа?
Подождите, но нам тут либералы каждый день чешут про мировую отмену и "все" против России)
Игроки должны сами хотеть приостановить контракт и свалить. А голландец вряд ли хочет уехать)
Ник Isshin88 провален
Регайся по новой