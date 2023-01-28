Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут». «Рома» рассматривает дисциплинарные меры в отношении игрока

отказался переходить в «Борнмут».

Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором « » и подписывать контракт.

Это поставило римский клуб в неудобное положение: ранее игрок проявлял готовность покинуть клуб, но теперь отклонил единственное предложение. « » рассматривает возможность применить по отношению к нему дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что «джаллоросси» поставили Николо ультиматум – либо он уйдет в «Борнмут», либо не будет играть до конца контракта

В этом сезоне Дзаньоло забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.