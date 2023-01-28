Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут». «Рома» рассматривает дисциплинарные меры в отношении игрока
Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут».
Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт.
Это поставило римский клуб в неудобное положение: ранее игрок проявлял готовность покинуть клуб, но теперь отклонил единственное предложение. «Рома» рассматривает возможность применить по отношению к нему дисциплинарные меры.
Ранее сообщалось, что «джаллоросси» поставили Николо ультиматум – либо он уйдет в «Борнмут», либо не будет играть до конца контракта
В этом сезоне Дзаньоло забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
И да, контракт - вещь двусторонняя, и никогда клуб не потеряет больше, нежели игрок, если ты не Месси или молодой Криш.
А Дзаньоло с потрясной статой и сравнить не с кем.
Ставить на игры, повторюсь, его никто не обязан. А штрафовать -- может, и оштрафуют, посмотрим.
Хорошие управленцы стараются до такого не доводить.
Там аренды с выкупом были. Норм вариант. Летом получите меньше.
Футболист не хочет играть за клуб, запросил трансфер. Клуб нашел покупателя - футболист отказался. Теперь клуб убирает его из состава - ну а зачем выпускать игрока, который не хочет играть за свой клуб.
Всем совершенно понятно что его уровень куда выше молодежки. Репутация Ромы среди игроков упадет ниже плинтуса. Придется заваливать баблом новичков. Переплачивать продлевая своих. И т.д. и т.п... Падение спонсорских контрактов и посещаемости...
До американских владельцев видать не дошло что тут нельзя просто трэйдить игроков без запрета на обмен как в НХЛ или НБА.
Тут не закрытая лига. Смысл итальянскому сборнику идти в вылетающий английский середняк имея короткий контракт и интерес клубов уровня ЛЧ?
Человек сам подал запрос на трансфер, как говорят, ему предоставили возможность, он отказался, а клуб решил, что игрок, который не хочет играть за клуб - не будет играть. Это все теоретически, конечно же, после 1 февраля посмотрим.
Контракт - штука добровольная. А то тут смотрю многие решили в мамкиных рабовладельцев поиграть. Игроку платят деньги - он тренируется и играет. Игрок не обязан приносить деньги клубу на трансферном рынке.