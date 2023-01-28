Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут». «Рома» рассматривает дисциплинарные меры в отношении игрока

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия Борнмут Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут».

Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт. 

Это поставило римский клуб в неудобное положение: ранее игрок проявлял готовность покинуть клуб, но теперь отклонил единственное предложение. «Рома» рассматривает возможность применить по отношению к нему дисциплинарные меры. 

Ранее сообщалось, что «джаллоросси» поставили Николо ультиматум – либо он уйдет в «Борнмут», либо не будет играть до конца контракта

В этом сезоне Дзаньоло забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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38 комментариев

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Green grass
Ответ kpvhmsvb2g
а с какого момента «новый Тотти» имеет два пути: аутсайдер АПЛ или не играть вообще?
После двух крестов к 23 годам
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Франческо Тотти
Ответ Rio (BLR)
Это так не работает. Всем совершенно понятно что его уровень куда выше молодежки. Репутация Ромы среди игроков упадет ниже плинтуса. Придется заваливать баблом новичков. Переплачивать продлевая своих. И т.д. и т.п... Падение спонсорских контрактов и посещаемости... До американских владельцев видать не дошло что тут нельзя просто трэйдить игроков без запрета на обмен как в НХЛ или НБА. Тут не закрытая лига. Смысл итальянскому сборнику идти в вылетающий английский середняк имея короткий контракт и интерес клубов уровня ЛЧ?
Спроси у Карсдорпа, что и как не работает. Так было раньше, так будет и сейчас, ничего не изменится, ценники и зарплаты останутся на том же уровне.
И да, контракт - вещь двусторонняя, и никогда клуб не потеряет больше, нежели игрок, если ты не Месси или молодой Криш.
А Дзаньоло с потрясной статой и сравнить не с кем.
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notafanatall
Ответ Rio (BLR)
Не вышел на игру - штрафуйте. Пропустил тренировку - штрафуйте. Там аренды с выкупом были. Норм вариант. Летом получите меньше.
Аренды с выкупом были с нереальными условиями типа Шпор в четверке (+ 75% матчей). А Милан всяко отказывался разумные деньги платить.
Ставить на игры, повторюсь, его никто не обязан. А штрафовать -- может, и оштрафуют, посмотрим.
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Rio (BLR)
Ответ Artuom Batishev
Глупость. Репутация клуба упадет как раз если они закроют глаза на вызывающее поведение своего игрока. Отказ играть, запрос трансфера... Если клуб ничего не сделает, это будет посыл другим игрокам: можете наглеть - ничего вам за это не будет.
Глупость это считать долларовых миллионеров зависимыми рабами.
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yrok77
Ответ псинааа ригобер
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Сейчас он поставит тебя в ЧС, придется другой акк создавать. Я у него и у других основных мессиботов в чс
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Artuom Batishev
Ответ Rio (BLR)
Это так не работает. Всем совершенно понятно что его уровень куда выше молодежки. Репутация Ромы среди игроков упадет ниже плинтуса. Придется заваливать баблом новичков. Переплачивать продлевая своих. И т.д. и т.п... Падение спонсорских контрактов и посещаемости... До американских владельцев видать не дошло что тут нельзя просто трэйдить игроков без запрета на обмен как в НХЛ или НБА. Тут не закрытая лига. Смысл итальянскому сборнику идти в вылетающий английский середняк имея короткий контракт и интерес клубов уровня ЛЧ?
Глупость. Репутация клуба упадет как раз если они закроют глаза на вызывающее поведение своего игрока. Отказ играть, запрос трансфера... Если клуб ничего не сделает, это будет посыл другим игрокам: можете наглеть - ничего вам за это не будет.
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Rio (BLR)
Ответ Artuom Batishev
С чего бы? Футболист не хочет играть за клуб, запросил трансфер. Клуб нашел покупателя - футболист отказался. Теперь клуб убирает его из состава - ну а зачем выпускать игрока, который не хочет играть за свой клуб.
Затем что привлекательность вашего клуба в лице игроков упадет. И в лице зрителей тоже если так будете поступать с итальянскими сборниками. Да и ценник на игрока будет нулевой.

Хорошие управленцы стараются до такого не доводить.
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Rio (BLR)
Ответ notafanatall
А игрока не обязаны ставить на игру. А вот если ставят -- обязан выходить (Дзаньолло, напомню, выходить отказался). Кроме того, игрока не обязаны по его требованию за бесплатно отдавать в другие клубы (напомню, что Милан и Шпоры платить за него не хотят и предпочитают аренду).
Не вышел на игру - штрафуйте. Пропустил тренировку - штрафуйте.
Там аренды с выкупом были. Норм вариант. Летом получите меньше.
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Artuom Batishev
Ответ Rio (BLR)
Так то можно и в суд подать. И в профсоюз игроков пожаловаться. Контракт - штука добровольная. А то тут смотрю многие решили в мамкиных рабовладельцев поиграть. Игроку платят деньги - он тренируется и играет. Игрок не обязан приносить деньги клубу на трансферном рынке.
С чего бы?

Футболист не хочет играть за клуб, запросил трансфер. Клуб нашел покупателя - футболист отказался. Теперь клуб убирает его из состава - ну а зачем выпускать игрока, который не хочет играть за свой клуб.
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Rio (BLR)
Ответ Франческо Тотти
Ну так его же никто зарплаты не лишит, будет её получать, голый оклад, будет тренироваться с молодёжью, ведь у клуба нет обязательств его ставить в состав и выпускать на поле. Человек сам подал запрос на трансфер, как говорят, ему предоставили возможность, он отказался, а клуб решил, что игрок, который не хочет играть за клуб - не будет играть. Это все теоретически, конечно же, после 1 февраля посмотрим.
Это так не работает.
Всем совершенно понятно что его уровень куда выше молодежки. Репутация Ромы среди игроков упадет ниже плинтуса. Придется заваливать баблом новичков. Переплачивать продлевая своих. И т.д. и т.п... Падение спонсорских контрактов и посещаемости...
До американских владельцев видать не дошло что тут нельзя просто трэйдить игроков без запрета на обмен как в НХЛ или НБА.
Тут не закрытая лига. Смысл итальянскому сборнику идти в вылетающий английский середняк имея короткий контракт и интерес клубов уровня ЛЧ?
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notafanatall
Ответ Rio (BLR)
Так то можно и в суд подать. И в профсоюз игроков пожаловаться. Контракт - штука добровольная. А то тут смотрю многие решили в мамкиных рабовладельцев поиграть. Игроку платят деньги - он тренируется и играет. Игрок не обязан приносить деньги клубу на трансферном рынке.
А игрока не обязаны ставить на игру. А вот если ставят -- обязан выходить (Дзаньолло, напомню, выходить отказался). Кроме того, игрока не обязаны по его требованию за бесплатно отдавать в другие клубы (напомню, что Милан и Шпоры платить за него не хотят и предпочитают аренду).
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notafanatall
Ответ Extrim
Зачем его сливают? Вроде не плохо играл
Его не сливают, Рома вовсе не хотела, чтобы он уходил. Он сам отказался выходить на поле и попросил трансфер, срочно, в зимнее ТО -- и только в Милан или Тоттенхэм, которые согласны только на аренду.
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Франческо Тотти
Ответ Rio (BLR)
Так то можно и в суд подать. И в профсоюз игроков пожаловаться. Контракт - штука добровольная. А то тут смотрю многие решили в мамкиных рабовладельцев поиграть. Игроку платят деньги - он тренируется и играет. Игрок не обязан приносить деньги клубу на трансферном рынке.
Ну так его же никто зарплаты не лишит, будет её получать, голый оклад, будет тренироваться с молодёжью, ведь у клуба нет обязательств его ставить в состав и выпускать на поле.
Человек сам подал запрос на трансфер, как говорят, ему предоставили возможность, он отказался, а клуб решил, что игрок, который не хочет играть за клуб - не будет играть. Это все теоретически, конечно же, после 1 февраля посмотрим.
+4
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Artuom Batishev
Ответ kpvhmsvb2g
а с какого момента «новый Тотти» имеет два пути: аутсайдер АПЛ или не играть вообще?
С момента запроса о трансфере. Хочешь уйти - окей. Клуб пошел на встречу игроку. Никто не виноват, что тот же Милан не может предложить требуемую сумму.
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Extrim
Зачем его сливают? Вроде не плохо играл
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Rio (BLR)
Так то можно и в суд подать. И в профсоюз игроков пожаловаться.
Контракт - штука добровольная. А то тут смотрю многие решили в мамкиных рабовладельцев поиграть. Игроку платят деньги - он тренируется и играет. Игрок не обязан приносить деньги клубу на трансферном рынке.
+1
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Tim_FJ
Полностью на стороне игрока, один из самых талантливых футболистов Италии будет играть за английское дно, так себе перспектива.
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Блуждающий странник
Летом нужно его забирать за условные миллионов 10, Рома в такой ситуации отпустит. Сумма небольшая, а потенциал у него огромный плюс реально за клуб играть хочет
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Bogdan Ermolaev
Ответ King_X
Ладно, если продать ходите Но заставлять в Борнмут переходить - ну такое, не красит Рому Эт даже не Брайтон или хотя бы кто-то в середине таблицы без угрозы вылета А так, нового наследного императора не вышло, конечно
В смысле, хотят? Сколько они возятся с ним при подписании контракта? Каждый сезон разговоры о том, что он куда-то уходит
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Isa Babaev
Ответ псинааа ригобер
Комментарий удален
Есть сомнения, что это люди, скорее боты, что он что Новиков, и ведь их писанину еще плюсуют
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-3
-2
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Bogdan Ermolaev
Ответ Милчик
Дзаньоло понял, что в с Ромой ничего ему не светит и не хочет быть безтрофейником
Для трофеев нужен результат. А теперь скажи, какой результат показал этот парень
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Bogdan Ermolaev
Ответ Взвешенный вомбат Китая
За что дисциплинарные меры то? За то, что человек имеет контракт с вашим клубом и не хочет идти на дно АПЛ?)
А Смысл за копейки отправлять в клуб-конкурент?
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Bogdan Ermolaev
Странный парень. Парит всем мозг при подписании контракта, а в итоге что? И ладно бы показывал хоть что-то, но и тут нет.
+4
0
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Франческо Тотти
Сам захотел трансфер, вот и получил. Римляне его оберегали, лечили, а он "фигвамы рисует". Или думал, что спокойно за бесплатно в Милан уйдёт?
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Южанин78
Я понимаю, что деньги важная часть жизни, но они понимают, что это один из самых перспективных игроков Италии и ясное дело, что он не хочет переходить в клуб, который почти наверняка вылетит.
0
-2
-2
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