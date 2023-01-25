«Милан» хочет арендовать вингера «Ньюкасла» Сен-Максимена с правом выкупа

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По информации Foot Mercato, итальянский клуб проявляет интерес к Аллану Сен-Максимену. «Россонери» хотят взять 25-летнего француза в аренду с правом выкупа и сделают предложение в течение двух суток.

«Милану» также интересен игрок «Ромы» , но клубы расходятся во взглядах на структуру потенциального трансфера: римляне хотят продать футболиста за 30 миллионов евро, в то время как миланцы предлагают вариант с арендой и правом выкупа.

В 12 матчах текущего сезона АПЛ Сен-Максимен забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.