«Милан» хочет арендовать вингера «Ньюкасла» Сен-Максимена с правом выкупа

Теги Рома Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Аллан Сен-Максимен Николо Дзаньоло Футбол

«Милан» интересуется вингером «Ньюкасла». 

По информации Foot Mercato, итальянский клуб проявляет интерес к Аллану Сен-Максимену. «Россонери» хотят взять 25-летнего француза в аренду с правом выкупа и сделают предложение в течение двух суток.

«Милану» также интересен игрок «Ромы» Николо Дзаньоло, но клубы расходятся во взглядах на структуру потенциального трансфера: римляне хотят продать футболиста за 30 миллионов евро, в то время как миланцы предлагают вариант с арендой и правом выкупа. 

В 12 матчах текущего сезона АПЛ Сен-Максимен забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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20 комментариев

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Макс Шева
Милан терпит крах,Леау не может тащить за собой ,он футболист больше релакса и кальяна ,когда все отлично он демонстрирует уровень.
Отсюда напрашивается усиление.Отличная находка селекции.
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Okaka
Ответ Slavanya
Пакета из Милана в Лион ушел, ты еще скажи что Лион привлекательнее Милана был. Пакета в Милане был откровенно не очень.
начинал хорошо в Милане
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Сэйлор Мун
Ответ Okaka
Это второй Леау, только более травматичный и жадный
Максимем хотя бы мяч тащит вперед нормально и постоянно в игре, в отличии от Леавы, который спокойно из игры выключается на 60 минут, и если у команды игра не идет как в матче с Лацио, Леава простоит и все 90 минут.
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Okaka
Ньюкасл по ходу возьмет Гордона у ирисок, потенциально топ может вырасти из него
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Real Madrid l
Вряд ли продаст Ньюкасл
Он на банке в Касле сидит. По идее хорошая сделка для всех сторон
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Serzhique
Ответ M_i_t_y_a
У Сен-Максимена на следующий сезон вырисовывается лч с ньюкаслом, зачем ему это?
У Ньюкасла вырисовывается ЛЧ, но вырисовывается ли она у Сан-Максимена? Логично предположить, что под ЛЧ будет мощный закуп, тем более зная ресурсы саудитов
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Okaka
Ответ Real Madrid l
Вряд ли продаст Ньюкасл
продадут, Хау он не нужен, купят другого вингера
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Okaka
Ответ M_i_t_y_a
Так зачем ему менять Ньюкасл на Милан? В Ньюкасле он основной игрок (при отсутствии травм), адаптирован к лиге, Милан вряд ли предложит больше по деньгам, да и Ньюкасл вряд ли выступит хуже Милана в лч Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?
он уже давно не основной, там походу конфликт есть с тренером
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MisterT
Ответ M_i_t_y_a
Так зачем ему менять Ньюкасл на Милан? В Ньюкасле он основной игрок (при отсутствии травм), адаптирован к лиге, Милан вряд ли предложит больше по деньгам, да и Ньюкасл вряд ли выступит хуже Милана в лч Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?
Ну так в напомню, что Максимен и справа неплохо играет, а у Милана правый край - ой какой проблемный. Он там станет основным в считанные минуты. На голову сильнее и Мессиаса и Салемакерса. Да и оттянутого напа может сыграть. + Лига Чемпионов, уже сейчас, да и в следующем сезоне. Основа, Лига Чемпионов, имя. Далеко не худший вариант для продолжения карьеры после травмы.
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Okaka
Это второй Леау, только более травматичный и жадный
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Антон Князев
Ответ M_i_t_y_a
Так зачем ему менять Ньюкасл на Милан? В Ньюкасле он основной игрок (при отсутствии травм), адаптирован к лиге, Милан вряд ли предложит больше по деньгам, да и Ньюкасл вряд ли выступит хуже Милана в лч Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?
Он был основным в Ньюкасле до травмы, останется ли основным большой вопрос. Если такой трансфер состоится то это просто будет означать что он Хау не очень нужен. Игрок своеобразный, индивидуально очень сильный но в прессинге например не слишком дисциплинированный а это требует Хау.
Ньюкасл начал обыгрывать всех подряд как раз без Сен-Максимена)
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Игорь Новиков
Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Милан не сможет дать ему большую зарплату. Да и заплатить шейхам столько, чтобы из это интересовало.
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MADJER
Ответ M_i_t_y_a
Так зачем ему менять Ньюкасл на Милан? В Ньюкасле он основной игрок (при отсутствии травм), адаптирован к лиге, Милан вряд ли предложит больше по деньгам, да и Ньюкасл вряд ли выступит хуже Милана в лч Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?
Последний раз в основе выходил еще в августе. При том, что травм не было с октября. Уже не основной
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QWertY
Мечтайте)
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-3
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M_i_t_y_a
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Давно ли Сен-Максимен стал неликвидом?
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M_i_t_y_a
Ответ Иван Стаканов
А с Миланом ЛЧ не вырисовывается?
Так зачем ему менять Ньюкасл на Милан? В Ньюкасле он основной игрок (при отсутствии травм), адаптирован к лиге, Милан вряд ли предложит больше по деньгам, да и Ньюкасл вряд ли выступит хуже Милана в лч
Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?
+6
-4
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Slavanya
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Пакета из Милана в Лион ушел, ты еще скажи что Лион привлекательнее Милана был. Пакета в Милане был откровенно не очень.
+2
-2
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Rio de Janeiro
Комментарий удален
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Иван Стаканов
Ответ M_i_t_y_a
У Сен-Максимена на следующий сезон вырисовывается лч с ньюкаслом, зачем ему это?
А с Миланом ЛЧ не вырисовывается?
+12
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+11
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M_i_t_y_a
У Сен-Максимена на следующий сезон вырисовывается лч с ньюкаслом, зачем ему это?
+4
-5
-1
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Real Madrid l
Вряд ли продаст Ньюкасл
+5
0
+5
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