«Милан» хочет арендовать вингера «Ньюкасла» Сен-Максимена с правом выкупа
«Милан» интересуется вингером «Ньюкасла».
По информации Foot Mercato, итальянский клуб проявляет интерес к Аллану Сен-Максимену. «Россонери» хотят взять 25-летнего француза в аренду с правом выкупа и сделают предложение в течение двух суток.
«Милану» также интересен игрок «Ромы» Николо Дзаньоло, но клубы расходятся во взглядах на структуру потенциального трансфера: римляне хотят продать футболиста за 30 миллионов евро, в то время как миланцы предлагают вариант с арендой и правом выкупа.
В 12 матчах текущего сезона АПЛ Сен-Максимен забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
Отсюда напрашивается усиление.Отличная находка селекции.
Ньюкасл начал обыгрывать всех подряд как раз без Сен-Максимена)
Милан не сможет дать ему большую зарплату. Да и заплатить шейхам столько, чтобы из это интересовало.
Так и в чем преимущество Милана, кроме имени?