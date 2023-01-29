«Реал» предложил Асенсио новый контракт, он хочет остаться. Роль в команде ему важнее денег и срока соглашения

« » ведет переговоры о продлении контракта с .

Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

По данным Marca, вингер хочет остаться в мадридском клубе. Руководство «Реала» уже направило ему предложение о продлении контракта.

У Асенсио есть предложения от других команд топ-уровня. Агент Жорже выслушивает все предложения, но знает, что приоритет его клиента – подписание нового контракта с «Реалом».

В течение 2-3 недель вопрос о будущем Асенсио будет решен. Отмечается, что финансовая сторона вопроса не играет в данном случае существенной роли. Марко хочет чувствовать себя важным игроком «Реала». На встрече с руководством будут обсуждаться не зарплата или срок контракта, а роль Асенсио в команде.

Если минувшим летом вингер был ближе к уходу из «Реала», чем к подписанию нового контракта, то сейчас ситуация изменилась.

В этом сезоне Асенсио поучаствовал в 12 матчах (3 из них – в старте), в сумме отыграв 319 минут. В этих играх у испанца 1 гол и 3 ассиста. В Кубке Испании вингер сыграл 160 минут за 3 матча. Также он поучаствовал в 6 матчах Лиги чемпионов (2 из них – в старте), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Марко сыграл в обоих матча Суперкубка Испании.

Полную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.