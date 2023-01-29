«Реал» предложил Асенсио новый контракт, он хочет остаться. Роль в команде ему важнее денег и срока соглашения

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш агенты Марко Асенсио Футбол

«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с Марко Асенсио.

Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

По данным Marca, вингер хочет остаться в мадридском клубе. Руководство «Реала» уже направило ему предложение о продлении контракта.

У Асенсио есть предложения от других команд топ-уровня. Агент Жорже Мендеш выслушивает все предложения, но знает, что приоритет его клиента – подписание нового контракта с «Реалом».

В течение 2-3 недель вопрос о будущем Асенсио будет решен. Отмечается, что финансовая сторона вопроса не играет в данном случае существенной роли. Марко хочет чувствовать себя важным игроком «Реала». На встрече с руководством будут обсуждаться не зарплата или срок контракта, а роль Асенсио в команде.

Если минувшим летом вингер был ближе к уходу из «Реала», чем к подписанию нового контракта, то сейчас ситуация изменилась.

В этом сезоне Асенсио поучаствовал в 12 матчах Ла Лиги (3 из них – в старте), в сумме отыграв 319 минут. В этих играх у испанца 1 гол и 3 ассиста. В Кубке Испании вингер сыграл 160 минут за 3 матча. Также он поучаствовал в 6 матчах Лиги чемпионов (2 из них – в старте), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Марко сыграл в обоих матча Суперкубка Испании.

Полную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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30 комментариев

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QueenAmidala
Если Анчелотти действительно перейдет на 4-2-3-1 с Родриго под напом, то Асенсио как раз выходит в основу. Другое дело, что Асенсио на позиции десятки играет лучше, чем на фланге, но Анчи дал понять, что центр за Родриго, Асенсио центр будет видеть только как игрок ротации
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WESTERN-
Тогда не продлят. Не будет он игроком старта в Реале при Родриго и Винисиусе
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rigobersong
Ответ Данияр Жумабекович
Тебя с "гуруфутбола" пора в психушку. Столько ненависти к одному клубу.. Казалось бы это лишь игра, спорт, где команды соревнуются. А ты пишешь всякую дичь. Почему тебя не блокируют не понять?
Правила сайта читай:) Будешь так базарить, сам улетишь надолго:))
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Данияр Жумабекович
Ответ rigobersong
У Мадридский приматов нет никакого критического мышления, чести и достоинства, я конечно понимаю, что есть с этой точки зрения более низшая туринская каста, но они хотя бы с нимбом над головой не ходят и не орут о каком-то псевдовеликом клубе!:)) Вообще непонятно, откуда наплодилось это новое поколение всяких Заремок и Обрыгами, они просто на голову отбитые отморозки, и глоры риала 10ти летней давности на сайте на их фоне просто цивилизация!:)) Хотя может это новое поколение людей, если условно сравнить того же недалекого Робиньо с приматом Винисиусом, то первый вполне и за научного сотрудника сойдет:))
Тебя с "гуруфутбола" пора в психушку. Столько ненависти к одному клубу.. Казалось бы это лишь игра, спорт, где команды соревнуются. А ты пишешь всякую дичь. Почему тебя не блокируют не понять?
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udod
Ответ Борис Энгельгардт
у Реала итак почти некого выпустить со скамейки, давайте ещё Асенсио отпустим)
при чём тут Реал? контракт заканчивается у Асенсио, он в первую очередь выбирает, об этом речь, а Мадриду конечно незачем терять хорошего игрока на адекватной зарплате
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Борис Энгельгардт
Ответ udod
чел просто хочет остаться в Реале какая ещё роль в команде? его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско
у Реала итак почти некого выпустить со скамейки, давайте ещё Асенсио отпустим)
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Spiker1606
Ответ Burel
Это тот единственный испанец в составе меньше, чем клуба ?
Он не в составе Барселоны. Если ты не знал, меньше, чем клуб называют Барселону.
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Абдул Абакаев
Ответ corazón blanco
Себальос, Асенсио, Карвахаль, Начо, Вальехо.
на данным момент не топари. прям уж скажем
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S.Bernabeu
Ответ rigobersong
У Мадридский приматов нет никакого критического мышления, чести и достоинства, я конечно понимаю, что есть с этой точки зрения более низшая туринская каста, но они хотя бы с нимбом над головой не ходят и не орут о каком-то псевдовеликом клубе!:)) Вообще непонятно, откуда наплодилось это новое поколение всяких Заремок и Обрыгами, они просто на голову отбитые отморозки, и глоры риала 10ти летней давности на сайте на их фоне просто цивилизация!:)) Хотя может это новое поколение людей, если условно сравнить того же недалекого Робиньо с приматом Винисиусом, то первый вполне и за научного сотрудника сойдет:))
Настолько отбитых хейтеров Реала , я ещё не видел.Тебе в больницу обратиться чтоли
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SAKE01
Продлит и продать.Он должен быт лидером условного Бетиса,Малаги а не сидеть лавочке самом большом клубе мира
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Reece24
Середнячок, игрок уровня Алавеса или МЮ. Можно скинуть балласт по старой памяти в пригород, там ему дадут х2 зарплату.
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Егор Крид58
Такой талант был в начале карьеры ( надеялся что будет новый Рауль) его пушка в ворота барсы в памяти
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Станислав Саганов-Коняев
Ответ Burel
Это тот единственный испанец в составе меньше, чем клуба ?
Он не в составе Барселоны
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Arty K.
Хороший игрок, по-любому надо продлевать
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Vlad
Ответ белошип
Не хочет на понижение в бчку)
Ага, зачем шило на мыло менять, да?
0
-2
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udod
чел просто хочет остаться в Реале
какая ещё роль в команде? его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет
каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско
+8
-2
+6
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Руслан Узденов
Если из Реала и уходят, то насытившись трофеями, как Каземиро!
0
0
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Cruel Snake
До провинции дело не дошло
+1
-1
0
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corazón blanco
Ответ Burel
Это тот единственный испанец в составе меньше, чем клуба ?
Себальос, Асенсио, Карвахаль, Начо, Вальехо.
+26
-1
+25
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Burel
Комментарий скрыт
+2
-14
-12
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AmanEsen
Не вижу смысла держать его. Он вообще не развивается уже несколько лет, его игровое время лучше распределять игрокам из Кастильи, может здесь и сейчас они хуже, но они хотя бы развиваться будут.
+1
0
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rigobersong
Комментарий скрыт
+3
-15
-12
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ белошип
Не хочет на понижение в бчку)
а его тут никто и не ждет
0
-2
-2
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Игорь Новиков
Логично. Хороший игрок ротации. Испанец.
+11
-2
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гилберт
Хочешь важную роль в клубе, уходи.
0
-1
-1
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