«Реал» предложил Асенсио новый контракт, он хочет остаться. Роль в команде ему важнее денег и срока соглашения
«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с Марко Асенсио.
Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2023 года.
По данным Marca, вингер хочет остаться в мадридском клубе. Руководство «Реала» уже направило ему предложение о продлении контракта.
У Асенсио есть предложения от других команд топ-уровня. Агент Жорже Мендеш выслушивает все предложения, но знает, что приоритет его клиента – подписание нового контракта с «Реалом».
В течение 2-3 недель вопрос о будущем Асенсио будет решен. Отмечается, что финансовая сторона вопроса не играет в данном случае существенной роли. Марко хочет чувствовать себя важным игроком «Реала». На встрече с руководством будут обсуждаться не зарплата или срок контракта, а роль Асенсио в команде.
Если минувшим летом вингер был ближе к уходу из «Реала», чем к подписанию нового контракта, то сейчас ситуация изменилась.
В этом сезоне Асенсио поучаствовал в 12 матчах Ла Лиги (3 из них – в старте), в сумме отыграв 319 минут. В этих играх у испанца 1 гол и 3 ассиста. В Кубке Испании вингер сыграл 160 минут за 3 матча. Также он поучаствовал в 6 матчах Лиги чемпионов (2 из них – в старте), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Марко сыграл в обоих матча Суперкубка Испании.
Полную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
какая ещё роль в команде? его роль - игрок ротации, и при наличии Бензема, Винисиуса, Родриго, она не изменится, к тому же наверняка будут ещё трансферы, и через годик из Бразилии вундеркинд подъедет
каждый выбирает что хочет, но в команде уровнем пожиже, мог бы действительно быть на первых ролях, всего то 27 лет, но выбрал путь Иско