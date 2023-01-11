Мендеш несколько раз предлагал «Реалу» подписать Роналду летом. Клуб не был заинтересован

Агент Жорже Мендеш летом пытался организовать переход в « ».

Минувшим летом Мендеш несколько раз связывался с «Реалом» и предлагал подписать 37-летнего форварда, однако мадридский клуб так и не сделал предложений о его переходе, пишет The Athletic.

Другие топ-клубы отказались от возможности подписать Роналду, хотя им сообщали, что «Манчестер Юнайтед» готов взять на себя большую часть зарплаты нападающего.

После вылета Португалии с ЧМ-2022 «Реал» разрешил Роналду, который на тот момент уже расторг контракт с «МЮ», тренироваться на своей базе, однако возвращение Криштиану в клуб никогда не рассматривалось, несмотря на желание игрока.

В конце декабря Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром».

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