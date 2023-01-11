Мендеш несколько раз предлагал «Реалу» подписать Роналду летом. Клуб не был заинтересован

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Футбол

Агент Жорже Мендеш летом пытался организовать переход Криштиану Роналду в «Реал».

Минувшим летом Мендеш несколько раз связывался с «Реалом» и предлагал подписать 37-летнего форварда, однако мадридский клуб так и не сделал предложений о его переходе, пишет The Athletic.

Другие топ-клубы отказались от возможности подписать Роналду, хотя им сообщали, что «Манчестер Юнайтед» готов взять на себя большую часть зарплаты нападающего.

После вылета Португалии с ЧМ-2022 «Реал» разрешил Роналду, который на тот момент уже расторг контракт с «МЮ», тренироваться на своей базе, однако возвращение Криштиану в клуб никогда не рассматривалось, несмотря на желание игрока.

В конце декабря Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром».

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45 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ frog19
ага, один сезон в жизни провёл неубедительно в 38 лет и уже "никто" ))) Спасибо за эту прекрасную бессмысленную бабскую аналитику.
Все сезоны в Ювентусе провальные, мусорную статистику Кринжа7 не предлагать.
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frog19
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Ответ Александра Александрова
Он приехал к Пересу поджав хвост просить , чтобы его приютили бедненького , ведь понял , что без Реала он никто , но Перес не дурак , знал об этом еще 12 лет назад )
ага, один сезон в жизни провёл неубедительно в 38 лет и уже "никто" ))) Спасибо за эту прекрасную бессмысленную бабскую аналитику.
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Александра Александрова
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Он приехал к Пересу поджав хвост просить , чтобы его приютили бедненького , ведь понял , что без Реала он никто , но Перес не дурак , знал об этом еще 12 лет назад )
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Никита Смолов
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Ответ Максон121
Через пару лет будет заявлять,что Бавария,Сити и ПСЖ умоляли его перейти к ним этой зимой,но он человек благородный и решил развивать футбол в СА,а не какие-то там трофеи
Ради женщин и детей
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aseke
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Господи, может хватит уже про это?
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Евгений Громов 22
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Ответ Социо Пат
Зато Мбаппе не светит сыграть в АльНаср!
В ближайшие 15 лет 100%))
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KMR
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Не думаю,что КР особо в накладе. Выиграл по максимуму. ЧМ со сб Португалии вряд ли светил. А сейчас получит по 300 лямов в год+ за промоушн ЧМ в СА 200лямов.
Раньше в таком возрасте о таком и мечтать не могли,а тут какие-то осуждения.
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Capadonna
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Реал очень удачно и вовремя от него избавился.
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Совесть Черданцева
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Ответ ksn 1979
Такое могло быть, судя по запущенным слухам про интерес Атлетико. Мендеш уже такое провернул один раз и Роналду оказался в МЮ после слухов про интерес Сити. С Реалом не прокатило, разный уровень руководства в клубах.
Ну да. Рон не учёл что Перес и маразм - разные вещи
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Джавез Тилл
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Ответ Экспертное мнение
Роналду - 🤣+🤣 в плей-офф ЧМ за пять турниров. просто факт, ничего личного.
Тебе во вчерашнем диалоге на эту тему окунули в 💩 зачем ты это здесь приплетаешь??😂😂
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red_devils
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Ответ Winterburn
Ну вообще, если кто не помнит, летом Реал до последнего надеялся подписать Мбаппе. Ясное дело, что поехавший с ярмарки Роналду с зарплатой как у Мбаппе им нафиг не сдался.
юнайтед платил бы ему бОльшую часть зп. написано же
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Владислав Харламов
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Сам виноват, что ушел в 2018. Самая главная ошибка в карьере
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Ivan Aurelium
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Ответ Социо Пат
Зато Мбаппе не светит сыграть в АльНаср!
Я бы не был так категоричен)
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Бестрофейник 19/20
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Ответ Социо Пат
Зато Мбаппе не светит сыграть в АльНаср!
Мбаппе уже играет за арабский клуб
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Экспертное мнение
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Ответ Джавез Тилл
Обращаюсь ко всем адекватным фанатам футбола!!! Мы, фанаты футбола не должны давать возможность сектантам чтобы НАШИ с вами комменты были по итогу заминусованными... Так как они минусуют все подряд, когда их покрывают фактами! Это было до ЧМ и на фоне победы на ЧМ продолжается с особой охотой!!! Им неважно адекватный диалог или нет, отвечаешь ты фактами или нет, констурктивный диалог или нет, они всё подряд минусуют действуя как отряды быстрого реагирования... Это одна из МНОГОЧИСЛЕННЫХ причин почему их называют - Сектой!!! Фанаты футбольных клубов особенно Баварии, прислушайтесь!!! 🤝🤝🤝
Роналду - 🤣+🤣 в плей-офф ЧМ за пять турниров.

просто факт, ничего личного.
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Джавез Тилл
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Ответ VERBLYUD
И это пишет сектант Кришти)))
Сектанты только у одного игрока и одного клуба, твоя ложь не пройдет сектант!
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окечуква
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О Господи, сколько ещё вариаций одной и той же информации будет сгенерировано? Давно понятно, что Рон хотел в Реал, а нынешнему Реалу он ни к чему. Это было очевидно и без всяких инсайдов, и уж тем более без их повторения по стопиццот раз на дню.
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VERBLYUD
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Ответ Джавез Тилл
Обращаюсь ко всем адекватным фанатам футбола!!! Мы, фанаты футбола не должны давать возможность сектантам чтобы НАШИ с вами комменты были по итогу заминусованными... Так как они минусуют все подряд, когда их покрывают фактами! Это было до ЧМ и на фоне победы на ЧМ продолжается с особой охотой!!! Им неважно адекватный диалог или нет, отвечаешь ты фактами или нет, констурктивный диалог или нет, они всё подряд минусуют действуя как отряды быстрого реагирования... Это одна из МНОГОЧИСЛЕННЫХ причин почему их называют - Сектой!!! Фанаты футбольных клубов особенно Баварии, прислушайтесь!!! 🤝🤝🤝
И это пишет сектант Кришти)))
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Nuraly Amirov
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Они только от Бэйла избавились, Азар сидит на жирной(!) зарплате, куда ещё этого?
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Максон121
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Ответ SEM WILSON
РонНасыр теперь покажет уровень в Азий? И его подпишет Баварка для лч и 6 ой зм выиграет в 50 лет😀
Через пару лет будет заявлять,что Бавария,Сити и ПСЖ умоляли его перейти к ним этой зимой,но он человек благородный и решил развивать футбол в СА,а не какие-то там трофеи
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Altim
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Ответ Winterburn
Ну вообще, если кто не помнит, летом Реал до последнего надеялся подписать Мбаппе. Ясное дело, что поехавший с ярмарки Роналду с зарплатой как у Мбаппе им нафиг не сдался.
Да даже и с меньшей зарплатой он им не нужен.
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Джавез Тилл
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Джавез Тилл
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Ответ Davron Mamadzhanov
Переходя в Ювентус он думал что всё будет как в Реале, но Реал не заменит ни один клуб, он един!
Даааа! Это самая большая ошибка в карьере!!! Переходить в этот безамбициозный клуб с кучкой донных игроков... Роналду потерял время и здоровье, а мог вплоть до нашего времени 2023 года брать перманентно ЛЧ!
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buryat
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Ответ Winterburn
Ну вообще, если кто не помнит, летом Реал до последнего надеялся подписать Мбаппе. Ясное дело, что поехавший с ярмарки Роналду с зарплатой как у Мбаппе им нафиг не сдался.
Да не, Мбаппе ещё в мае внёс ясность, продлив контракт с Парижем.
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Goofts
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Фу, предлагают не нужный товар
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