«Барсе» ради Асенсио придется продать Дембеле, Рафинью или Феррана. Клуб считает Марко прирожденным победителем

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Марко Асенсио Усман Дембеле Рафинья Диас Ферран Торрес Футбол

Стало известно, чем вингер «Реала» Марко Асенсио привлекает «Барселону».

Как сообщалось, каталонский клуб контактирует с агентом игрока, контракт которого с «Мадридом» истекает летом 2023 года.

По данным Mundo Deportivo, «Барселону» привлекают сразу несколько качеств Асенсио.

Клубу нравятся его удар с левой ноги, умение открываться в штрафной и играть между линиями.

Кроме того, в «Барсе» считают, что Асенсио – прирожденный победитель, который умеет справляться с давлением. В руководстве клуба ценят и тот факт, что агентом испанца является Жорже Мендеш.

Однако перед подписанием контракта с Асенсио каталонцам придется расстаться с кем-то из нынешних игроков атаки, так как на позиции Марко в «Барсе» сейчас есть Усман Дембеле, Рафинья и Ферран Торрес. Перед переходом Асенсио нужно будет, чтобы кто-то из них ушел.

Отмечается, что, учитывая нынешнее финансовое положение, «Барселона» особое внимание уделяет игрокам, которые станут свободными агентами летом.

Асенсио играет за «Реал» с 2015 года. В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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79 комментариев

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Alexlagodny
Надеюсь это такие приколы?
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Алексей Ларёв
Ответ Falsegoalkeeper
Нечего не подходит Барсе по стилю.У Барсы уже есть 4 полузащитника (Гави, Педри, Де Йонг, Кессье). В случае ухода Бускетса, ему нужна замена с похожими характеристиками. Невеш это игрок другой формации. Куда его будут ставить по твоему? С точки зрения короткого паса и видиния поля он уступает Педри. На его реальную позицию уже есть Кессье
Так Кессье уже понятно не может закрепиться.Он хороший игрок,но по видимому не его команда
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Tel
Ответ Шурик Шурик
Какая же бредятина. Дембеле сейчас в огне, Рафинья и Ферран для выхода со скамейки самое то. Нахрена они покупают игроков, а потом через полгода-год сплавляют их, чтобы купить новых? Так было с Аубой, сейчас так Кессье пытаются отдать. За Феррана еще 10 млн наверно не перевели, а уже будут пытаться отдать?
Асенсио продлит контракт Барсой потом через год продадит чтоб деньги срубить хотя бы 20 30 милионов
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Бухгалтер2021
всех тре х пусть продает
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Эрик Оганезов
Ответ Tyrone Woodley
Ферран то конечно прирождённый бомбардир😂
поэтому я и написал двоих
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QueenAmidala
А через год, когда настанет время поднять зарплату или выплатить подписной бонус, Асенсио продадут. Рабочая схема
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PREDATOR3000
Надо продать всех троих.Купить Асенсио и забить на чемпионат Испании)))
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Orson2074
С каких пор вдруг агент Мендеш стал позитивным пунктом при трансфере игрока?
Скорее, это будет означать дикий агентский откат при теоритическом трансфере, да каждогодичные, а то и не по разу, попытки терроризировать клуб новым конткрактом/бонусами.
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Konvicted
Ответ человек-муравей человек-физрук
Асенсио слабый игрок даже для Реала. ну какая ему Барса?
Для Барсы как раз-таки сгодится. К тому же прирожденный победитель, что невероятно важно для столь тщедушной и бесхребетной команды как Барса! У Марко титулов ЛЧ столько же, сколько у Барсы в 21-м веке.
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svaz
Ответ & Co1366
Чешуя! Обама сыграл 22 матча, какая ещё регистрация? Разве, что приход Лёвы?
Не Обаму, а Кунде читай внимательно
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Barbambia
Статья бред, Дембеле точно никуда не отдадут, только если за большие деньги, Рафинья тоже - идет адаптация. По Торресу только есть сомнения, совсем нет прогресса.
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Fyuted
Ответ Beriya
Какие то бредовые идеи Лапорту посещают, ты еще Левандовского продай ради Асенсио,,,,,хотя уверен это 100% вброс и желтуха
Ты что за новостями не следишь? Левандовского продадут чтобы подписать Даниэля Парехо
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Георгий Гуляев
По факту он прирождённый хрусталь, которому уже и скорости не хватает.
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Денис Плотников
Ответ Шурик Шурик
Какая же бредятина. Дембеле сейчас в огне, Рафинья и Ферран для выхода со скамейки самое то. Нахрена они покупают игроков, а потом через полгода-год сплавляют их, чтобы купить новых? Так было с Аубой, сейчас так Кессье пытаются отдать. За Феррана еще 10 млн наверно не перевели, а уже будут пытаться отдать?
Обамеянг и Кессиэ бесплатно пришли,за них не платили
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Денис Плотников
Ответ dr. cage
Чтобы совершить результативное действие в этом сезоне Асенсио требуется меньше 100 минут.. Конечно, нужно перепроверить стату барсовских бегунов, но по-моему КПД у них похуже будет. Больше 100 минут уж точно.. Или ты про какую то другую статистику?
барса большую часть времени мяч катает по этому КПД у них ниже
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Falsegoalkeeper
Ответ Алексей Ларёв
Невеш непонятно зачем только для таких как вы,которые ни одну игру вулверхэмптона не смотрели.
Нечего не подходит Барсе по стилю.У Барсы уже есть 4 полузащитника (Гави, Педри, Де Йонг, Кессье). В случае ухода Бускетса, ему нужна замена с похожими характеристиками. Невеш это игрок другой формации. Куда его будут ставить по твоему? С точки зрения короткого паса и видиния поля он уступает Педри. На его реальную позицию уже есть Кессье
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Tyrone Woodley
Ответ Эрик Оганезов
продать двоих более и менее игроков , ради полено который не способен попасть по воротам
Ферран то конечно прирождённый бомбардир😂
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Denis242424
Сплошная "пляска Витта" у них там. Безумие. У игроков, наверное, голова идет кругом от всех этих новостей. Это плохо сказывается на команде.
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dr. cage
Ответ ЕгорЗуев..
Комментарий удален
Чтобы совершить результативное действие в этом сезоне Асенсио требуется меньше 100 минут..

Конечно, нужно перепроверить стату барсовских бегунов, но по-моему КПД у них похуже будет. Больше 100 минут уж точно..

Или ты про какую то другую статистику?
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Вячеслав Новиков
Похоже на бред, зачем нам Асенсио, лишь потому что его агент Мендеш я правильно понимаю
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liv6
Предыдущие победители не подошли?)))
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ReneHoseman
Это, как не знаешь , на ком жениться. Бесконечное улучшение состава не принесет пользы. Думаю , плохо скажется на игроках команды. Боюсь не пройдут мю в уефа. Мысли игроков, - продадут или не продадут
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Blaumerc
Утка жирнейшая. Ради Асенсио продавать Дембеле или Рафинья? Бред какой-то.
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VG15
Ответ Шурик Шурик
Какая же бредятина. Дембеле сейчас в огне, Рафинья и Ферран для выхода со скамейки самое то. Нахрена они покупают игроков, а потом через полгода-год сплавляют их, чтобы купить новых? Так было с Аубой, сейчас так Кессье пытаются отдать. За Феррана еще 10 млн наверно не перевели, а уже будут пытаться отдать?
Еще сейчас в очередной раз захотят правого защитника поменять)
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Олег Петров
Ответ Шурик Шурик
Какая же бредятина. Дембеле сейчас в огне, Рафинья и Ферран для выхода со скамейки самое то. Нахрена они покупают игроков, а потом через полгода-год сплавляют их, чтобы купить новых? Так было с Аубой, сейчас так Кессье пытаются отдать. За Феррана еще 10 млн наверно не перевели, а уже будут пытаться отдать?
А я бы хотел, чтобы рафинью продали в арсенал и купили кого-то получше, но не асенсио. А про феррана вообще молчу. Просто полено
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