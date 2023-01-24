Стало известно, чем вингер «Реала» привлекает «Барселону».

Как сообщалось, каталонский клуб контактирует с агентом игрока, контракт которого с « » истекает летом 2023 года.

По данным Mundo Deportivo, «Барселону» привлекают сразу несколько качеств Асенсио.

Клубу нравятся его удар с левой ноги, умение открываться в штрафной и играть между линиями.

Кроме того, в «Барсе» считают, что Асенсио – прирожденный победитель, который умеет справляться с давлением. В руководстве клуба ценят и тот факт, что агентом испанца является .

Однако перед подписанием контракта с Асенсио каталонцам придется расстаться с кем-то из нынешних игроков атаки, так как на позиции Марко в «Барсе» сейчас есть , Рафинья и Ферран Торрес. Перед переходом Асенсио нужно будет, чтобы кто-то из них ушел.

Отмечается, что, учитывая нынешнее финансовое положение, « » особое внимание уделяет игрокам, которые станут свободными агентами летом.

Асенсио играет за «Реал» с 2015 года. В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.