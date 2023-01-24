«Барсе» ради Асенсио придется продать Дембеле, Рафинью или Феррана. Клуб считает Марко прирожденным победителем
Стало известно, чем вингер «Реала» Марко Асенсио привлекает «Барселону».
Как сообщалось, каталонский клуб контактирует с агентом игрока, контракт которого с «Мадридом» истекает летом 2023 года.
По данным Mundo Deportivo, «Барселону» привлекают сразу несколько качеств Асенсио.
Клубу нравятся его удар с левой ноги, умение открываться в штрафной и играть между линиями.
Кроме того, в «Барсе» считают, что Асенсио – прирожденный победитель, который умеет справляться с давлением. В руководстве клуба ценят и тот факт, что агентом испанца является Жорже Мендеш.
Однако перед подписанием контракта с Асенсио каталонцам придется расстаться с кем-то из нынешних игроков атаки, так как на позиции Марко в «Барсе» сейчас есть Усман Дембеле, Рафинья и Ферран Торрес. Перед переходом Асенсио нужно будет, чтобы кто-то из них ушел.
Отмечается, что, учитывая нынешнее финансовое положение, «Барселона» особое внимание уделяет игрокам, которые станут свободными агентами летом.
Асенсио играет за «Реал» с 2015 года. В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Скорее, это будет означать дикий агентский откат при теоритическом трансфере, да каждогодичные, а то и не по разу, попытки терроризировать клуб новым конткрактом/бонусами.
Конечно, нужно перепроверить стату барсовских бегунов, но по-моему КПД у них похуже будет. Больше 100 минут уж точно..
Или ты про какую то другую статистику?