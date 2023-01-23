«Барса» и Мендеш обсуждают возможный переход Асенсио. Он может уйти из «Реала» бесплатно летом

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Марко Асенсио Футбол

«Барселоне» интересен полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб контактирует с 27-летним хавбеком по поводу возможного перехода. Срок его контракта с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.

Агент игрока Жорже Мендеш предлагал его многим клубам АПЛ, а также «Барселоне».

Спортивное руководство сине-гранатовых поддерживает близкие отношения с Мендешем, и Асенсио – один из тех игроков, о ком агент и боссы «Барсы» разговаривали. Мендеш и представители каталонцев обсуждали вариант с переходом Асенсио в «Барсу».

«Мадрид» предложил Асенсио новый контракт, однако игрока не устроила предполагаемая зарплата. Стороны не пришли к договоренности, потому что финансовые запросы игрока выше суммы, которую готов дать ему «Реал».

Асенсио еще не принял окончательного решения о будущем. Существует вероятность того, что он останется в «Реале».

В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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51 комментарий

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Lobelopa
Ответ 2vdhrvmmzf
А что с Асенсио какие то напряжённые отношения у них?
у них со всеми игроками Мадрида напряженные отношения
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Gregori Milman
Если хочет уйти, то скатертью дорожка! Есть много других игроков
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Ramal Ali
Будет ошибкой ....из игроков Реала только Вальверде нам не помешал бы но он не перейдет точно остальные или старики или ненужные игроки Барсе
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Thom Yorke
Подпишут, что бы продать через пол года и заработать бабла?
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Данила Макаров
Ответ ZamoRano
Ага, и тебя на губозакаточную машину)
Хорош)
+2
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Tolrom
то есть зп в реале не устроила, а в барсе, где итак финансовые трудности, готовы предложить зп больше чем в реале? бред какой-то, мне кажется, что это тактика Мбапе. развести шумиху и выбить больше бабок из реала. чисто мое видение этой ситуации
+3
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+3
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Phantomm
Ответ Иван Иванов
Это’о. 😉
Это’о не из реала переходил ,а из Мальорки,что ты глазами тут моргаешь))
0
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RAMIK
Ответ Nuraly Amirov
Столько шума было вокруг него лет 5 назад, когда в Суперкубке дальним положил Барсе... Возможно этот момент так и остался самым ярким
Тяжёлая травма помешала сильно, а когда вернулся место в старте уже занято. Он неплохо выходит и сейчас, но на место стартового игрока не думаю что претендует в топ клубах.
+2
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Эрик Оганезов
очередное испанское дерево которое нормально по воротам не может попасть
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-2
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Алексей Куликов
Ответ Karl0709
Лучше обменять Кессье на Вальверде.
Ну да, и Винисиуса на кого-нибудь из Ла Масии
+2
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Вася Столяр
Пусть Барселона донашивает
0
-2
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Tiestorzn17
Утка, нахрен он им не сдался. Депая отпустили чтобы такого же пешехода брать?! Абсурд
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Lana Rhoades
Ответ Murad Balta
Севилье еще в Суперкубке Европы дальним забивал .
Барсе дважды положил в Суперкубке красавцами ударами
+2
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ManuCherry
Ответ Nuraly Amirov
Столько шума было вокруг него лет 5 назад, когда в Суперкубке дальним положил Барсе... Возможно этот момент так и остался самым ярким
Баварии в ЛЧ вроде тоже забивал
+5
-2
+3
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Beriya
Бредовый вброс, ну еслиб с условным Бетисом поверил бы
0
0
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Мохнатый55
"Он уже лучше Месси". Писали когда-то фанаты Реала.
+14
-6
+8
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Nurbol Nuraliyev
Ответ ZamoRano
Савиола👍
Хавьер после Барсы в Монако и Севилье был, потом в Реал перешёл, а так после Фигу напрямую перешедших не припомню
+1
0
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AmanEsen
Ответ Karl0709
Да он Реалу не нужен, зачем он Барселоне?
ответ кроется в твоем же вопросе
+4
-4
0
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Мадрид наказывает!
Ответ Karl0709
Да он Реалу не нужен, зачем он Барселоне?
Левандовский щас заикал
+5
-10
-5
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zaebarca
Зачем ещё один вингер?
0
0
0
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Egobrain junior
Ответ Марслан Акматалиев
Эспаньол - Реал Мадрид - Барселона Я бы посмотрел на такое, только ради матчей Барсы против этих команд)) А если серьезно, то не верится в эти слухи. Как по мне это агентские игры, чтобы переподписать контракт с Реалом.
если бы он был необходим Реалу - договорились бы.
а раз не держатся за игрока - то смысла играть с ними нет
тогда уж кого третьего разводят
+2
-2
0
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Val Smith
Ответ x2dj8fx6q7
Кстати, давно топы из Реала в Барсу и обратно не ходили. Кого последним припомните ?
Ну я бы не назвал Асенсио прямо топом, но получать он как топ хочет. Мне кажется сколько он хочет ему разве что в АПЛ насыпят.
0
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Рашпель793
Ну в Барсу ему точно не стоит. Там лавку греть будет. Если и уходить, то в клуб попроще, где будет железным игроком старта. Хоть и критикуют его немало, но есть ощущение, что может он сверкать регулярно.
+1
0
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Марслан Акматалиев
Эспаньол - Реал Мадрид - Барселона
Я бы посмотрел на такое, только ради матчей Барсы против этих команд))

А если серьезно, то не верится в эти слухи.
Как по мне это агентские игры, чтобы переподписать контракт с Реалом.
+3
-1
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ Lobelopa
Всем каталонским болельщикам срочно по новой паре обуви!
А что с Асенсио какие то напряжённые отношения у них?
+7
0
+7
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