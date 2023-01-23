«Барса» и Мендеш обсуждают возможный переход Асенсио. Он может уйти из «Реала» бесплатно летом
«Барселоне» интересен полузащитник «Реала» Марко Асенсио.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб контактирует с 27-летним хавбеком по поводу возможного перехода. Срок его контракта с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
Агент игрока Жорже Мендеш предлагал его многим клубам АПЛ, а также «Барселоне».
Спортивное руководство сине-гранатовых поддерживает близкие отношения с Мендешем, и Асенсио – один из тех игроков, о ком агент и боссы «Барсы» разговаривали. Мендеш и представители каталонцев обсуждали вариант с переходом Асенсио в «Барсу».
«Мадрид» предложил Асенсио новый контракт, однако игрока не устроила предполагаемая зарплата. Стороны не пришли к договоренности, потому что финансовые запросы игрока выше суммы, которую готов дать ему «Реал».
Асенсио еще не принял окончательного решения о будущем. Существует вероятность того, что он останется в «Реале».
В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
а раз не держатся за игрока - то смысла играть с ними нет
тогда уж кого третьего разводят
Я бы посмотрел на такое, только ради матчей Барсы против этих команд))
А если серьезно, то не верится в эти слухи.
Как по мне это агентские игры, чтобы переподписать контракт с Реалом.