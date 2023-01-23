«Барселоне» интересен полузащитник «Реала» .

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб контактирует с 27-летним хавбеком по поводу возможного перехода. Срок его контракта с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.

Агент игрока предлагал его многим клубам АПЛ, а также «Барселоне».

Спортивное руководство сине-гранатовых поддерживает близкие отношения с Мендешем, и Асенсио – один из тех игроков, о ком агент и боссы «Барсы» разговаривали. Мендеш и представители каталонцев обсуждали вариант с переходом Асенсио в «Барсу».

«Мадрид» предложил Асенсио новый контракт, однако игрока не устроила предполагаемая зарплата. Стороны не пришли к договоренности, потому что финансовые запросы игрока выше суммы, которую готов дать ему «Реал».

Асенсио еще не принял окончательного решения о будущем. Существует вероятность того, что он останется в « ».

В этом сезоне вингер забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 22 играх за «Мадрид» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.