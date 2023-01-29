«Мудрик может стать большой звездой. Наблюдать за ним сейчас интереснее всех в Англии». Казанский о вингере «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Sports.ru Денис Казанский Михаил Мудрик Футбол

Денис Казанский высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

«Достаточно любопытный парень, всего 1,5 года в большом футболе. В «Шахтере» его спускали вниз пару раз, пытались ему мозг вправить, ментальность.

С другой стороны, он невероятной скорости парень, двуногий, который, кажется, может стать большой звездой в Англии.

Наблюдать за Мудриком сейчас интереснее всех в Англии. Покупка, на которой сфокусирован взор абсолютно всех», – сказал комментатор в беседе с автором Sports.ru Кириллом Бельским.

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26 комментариев

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Владислав88
Пацан внешне копия Холланда. Может поэтому взяли?)
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Олег Устименко
Развод века🤭
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Алексей Гусев
Ответ emptinesspetr
Как не пиарь, таланта там не больше, чем в мною перечисленных ребятах.
ну может и так...
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emptinesspetr
Ответ Алексей Гусев
Будет выше, ибо агенты украинские обладают правильной наглостью в плане нагнитания ажиотажа, пожалуй только Райола и Мендеш с Украинцами в оном сравниться могут.
Как не пиарь, таланта там не больше, чем в мною перечисленных ребятах.
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Balt
Бегать-то он умеет. Одно дело перебегать 300-летнего Мильнера, а другое дело уже против Трента Александра-Арнольда. Вот против Трента Александра-Арнольда он уже ничего сделать не мог. Работы не початый край.
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hqmxzpkkhy
Ответ Томаш Спенсер
Чёт обмелчал футбол... Чуб пробежал стометровку быстрее других и уже неделю стоны в сети по этому абсолютно ничего не значащему поводу 😅
Этот чуб стоит больше, чем вся сборная России
+6
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Alex-R
Ответ DolJun
а может и не стать, это как с тем динозавром на улице
Так любят на спортсе цепляться к слову "может". Вам действительно не понятен смысл этой фразы или просто нравится про динозавра каждый раз шутить?
Разница в том, что Мудрик "может стать...", а условный Эланга не может
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Томаш Спенсер
Чёт обмелчал футбол... Чуб пробежал стометровку быстрее других и уже неделю стоны в сети по этому абсолютно ничего не значащему поводу 😅
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-4
-2
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Алексей Гусев
Ответ emptinesspetr
Уберите из представлений о Мудрике его стоимость и интерес к нему будет не выше чем к Марко Марину или Лукасу Пиазону.
Будет выше, ибо агенты украинские обладают правильной наглостью в плане нагнитания ажиотажа, пожалуй только Райола и Мендеш с Украинцами в оном сравниться могут.
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Arty K.
Один матч всего провёл, а шуму...
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Алексей Гусев
Ответ Doloni
У Хвичи беда в том что он набирает сильно вес, за период в Наполи он уже набрал 8кг, а это проблема когда игроку только 21, поэтому прямо здесь и сейчас Хвича лучше, но если смотреть на период год и больше то шансов у Хвичи нет.
но вес весу рознь, за врмя в Наполи может и набрал, но чистого ли веса или мышц?
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Doloni
Ответ Spaten
Кручи Хвичи?
У Хвичи беда в том что он набирает сильно вес, за период в Наполи он уже набрал 8кг, а это проблема когда игроку только 21, поэтому прямо здесь и сейчас Хвича лучше, но если смотреть на период год и больше то шансов у Хвичи нет.
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Алексей Гусев
Ответ Dato Gedenidze
По моим наблюдениям в скорости круче Мудрик, по ударам с ближней дистанций паритет, дальние удары за Хвичей, дриблинг на скорости паритет , с места в статике Хвича, в передачах трудно судить Хвича как плеймеикер раскрылся рядом с хорошими партнёрами, а Мудрик ещё не достаточно сыграл за Челси чтоб об этом судить, в плане прессинга и отработки в обороне оба хороши...
дриблинг паритет? ну не знаю, Хвича раскрылся с хорошими партнерами? В Локо или Рубине, вылетевшем в ФНЛ?
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Dato Gedenidze
Ответ Spaten
Кручи Хвичи?
По моим наблюдениям в скорости круче Мудрик, по ударам с ближней дистанций паритет, дальние удары за Хвичей, дриблинг на скорости паритет , с места в статике Хвича, в передачах трудно судить Хвича как плеймеикер раскрылся рядом с хорошими партнёрами, а Мудрик ещё не достаточно сыграл за Челси чтоб об этом судить, в плане прессинга и отработки в обороне оба хороши...
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Spaten
Кручи Хвичи?
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Странно, конечно. Мы про него уже и забыть зыбыли, в целом! Пойдут голы, передачи, скилы, будем обсуждать)
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Lindeman
Ответ WelcomeBackPURE
Один матч сыграл, а аналитика уже на сезон целый )
И тот не полный
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-3
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corazón blanco
Мудрик конечно классно играл на групповом этапе Лиги чемпионов. Но слишком завышенные ожидания у всех. Да, он отлично вышел на полчаса, посадил медленного Милнера на жёлтую карточку, но рано делать выводы. Милнер уже к тому моменту наелся и конечно у свежего и быстрого Михаила начали появляться моменты. Только к концу сезона можно делать какие-либо выходы.
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Max Zhomkov
Ну Миха парень своеобразный.. я если честно желаю ему всего наилучшего, но не верю в него в Челси. Он заиграет там где ему создадут условия, в Челси такого не будет.
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Рашпель793
Не много ли ожиданий и давления на перня?
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emptinesspetr
Уберите из представлений о Мудрике его стоимость и интерес к нему будет не выше чем к Марко Марину или Лукасу Пиазону.
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Яйца Тен Хага
Казанский, как комментатор среднего уровня. А тут 👉 он лезет давать прогнозы после одной игры.
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kpvhmsvb2g
челси сейчас идеальный клуб чтобы заявить о себе молодому футболисту
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headmaster
Наблюдать? Он и одного полного тайма не отыграл. Возможно он и будущая звезда, но подобные заявления делать рано
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DolJun
а может и не стать, это как с тем динозавром на улице
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