«Мудрик может стать большой звездой. Наблюдать за ним сейчас интереснее всех в Англии». Казанский о вингере «Челси»
Денис Казанский высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».
«Достаточно любопытный парень, всего 1,5 года в большом футболе. В «Шахтере» его спускали вниз пару раз, пытались ему мозг вправить, ментальность.
С другой стороны, он невероятной скорости парень, двуногий, который, кажется, может стать большой звездой в Англии.
Наблюдать за Мудриком сейчас интереснее всех в Англии. Покупка, на которой сфокусирован взор абсолютно всех», – сказал комментатор в беседе с автором Sports.ru Кириллом Бельским.
Разница в том, что Мудрик "может стать...", а условный Эланга не может