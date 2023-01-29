«Мудрик может стать большой звездой. Наблюдать за ним сейчас интереснее всех в Англии». Казанский о вингере «Челси»

высказался о переходе в « ».

«Достаточно любопытный парень, всего 1,5 года в большом футболе. В «Шахтере» его спускали вниз пару раз, пытались ему мозг вправить, ментальность.

С другой стороны, он невероятной скорости парень, двуногий, который, кажется, может стать большой звездой в Англии.

Наблюдать за Мудриком сейчас интереснее всех в Англии. Покупка, на которой сфокусирован взор абсолютно всех», – сказал комментатор в беседе с автором .ru Кириллом Бельским.