УЕФА из-за жалоб на «Челси» хочет ограничить амортизацию стоимости игроков 5 годами. «Синие» заключают контракты на 7-8 лет и так вписываются в ФФП

Теги Челси премьер-лига Англия УЕФА финансовый фэйр-плей Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик деньги Футбол

УЕФА отреагирует на недовольство ряда клубов действиями «Челси».

Как сообщает The Times, некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок, чем остальные. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует ограничить амортизацию пятью годами, чтобы избежать такого эффекта от долгосрочных контрактов.

Напомним, что в это трансферное окно «Челси» подписал с защитником Бенуа Бадьяшилем контракт на 7,5 сезона, с вингером Михаилом Мудриком – на 8,5.

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79 комментариев

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The Judge
А что за клубы то недовольны? Только Арсенал?
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TiGra
Ответ GrandPapa
...расходы за переход делятся по годам контракта. Это не новость.
Ну так и хотят ограничить предельный период амортизации 4 или 5 годами. Вполне логично. Лазейку быстро прикрыли.
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разноцветный логотип
Ответ Артём Ларсон
То есть (на этом примере) штраф в кэпхит за выкуп 4 лет рассчитывался не от 7.14 средних по контракту, а от реально оставшихся 4 млн? Странно как-то. А кого по такой схеме выкупали?
ну и кого выкупали так я сходу и не вспомню… сейчас такие долгие контракты заканчивают через LTIR (long-term injured reserve), это не выкуп, но контракты травмированных игроков не учитываются под потолком, штрафных санкций никаких, поэтому генменеджеры стали активно этим пользоваться. из громких примеров: Мариан Хосса, он как раз свои последние годы просидел в LTIR с проблемой типа аллергия на экипировку или что-то такое. конечно всех в LTIR не упихать, нужно основание, но на примере Хоссы видно, что намутить его реально.
Брэндон Дубински так закончил, правда структура его контракта была стандартной, без приколов с волнами зарплаты по годам. Эндрю Лэдд досиживает свой последний год и думаю не сыграет. из-за особенностей с подписными бонусами (не учитываются при выкупе) смысла в выкупе не было вообще никакого.

в общем крайне занимательно лига себя регулирует, а менеджеры ищут авоську обходов
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Michael_the_creator
Ответ Dmitry Andreev
В лигу конференций
Хлопнут ЛЧ как в 12 с Ди Маттео, и твои влажные мечты не сбудутся
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people people
Ответ Eden Hazard
А другим клубам кто запрещает так делать? Жалобы то на что? На то что сами не догнали что так можно? На 5 распиливали спокойно, а на 7 было сложно?
Так если не ошибаюсь за такое Юве вон 15 очков вообще лишили
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GrandPapa
Ответ Lol Ko
Первоначальная стоимость игрока распределяется нп количество лет контракта и дальше она списывается ежегодно в расходы. При продлении уже не будет суммы покупки. Всё уже учтено.
При продлении есть остаток суммы покупки. Этот остаток распределяется по годам нового контракта.
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GrandPapa
Ответ TiGra
Тут не о длине контракта речь. А об отражении расходов за переход.
...расходы за переход делятся по годам контракта. Это не новость.
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разноцветный логотип
Ответ Артём Ларсон
То есть (на этом примере) штраф в кэпхит за выкуп 4 лет рассчитывался не от 7.14 средних по контракту, а от реально оставшихся 4 млн? Странно как-то. А кого по такой схеме выкупали?
потолок в нхл с 2005, го тогда за выкуп вообще не было штрафов, поэтому много выдавали контрактов на 10+ лет. коллективное вроде в 2013 только изменили в сторону штрафов за выкуп разрешив каждому клубу выкупить 1 контракт без санкций, остальные уже на общих основаниях.

суть выкупа стала такой: 2/3 оставшейся суммы по контракту дробились равными частями на количество оставшихся лет х2.
и заодно стала учитываться разница в реальной зп и средней.
попытаюсь попроще объяснить на примере.
допустим контракт 5 лет на 20 млн. каждый год по 4млн в cap hit, то есть под потолок зарплат. тогда как salary, реальный доход игрока, распределялся по сезону как 6-6-4-2-2. клуб решает выкупить игрока после трех сезонов.
тогда оставшиеся 8 млн cap hit за два сезона умножаются на 2/3 и делятся на 4 года.
получается 1.33 - 1.33 - 1.33 - 1.33, НО!
тут придумали финт с разницей cap hit и salary.
по 4 и 5 сезону игрока (соответственно 1 и 2 году выкупа) шла разница в 2 млн между фактическим доходом и «для потолка». и эту разницу стали приклеивать в сумму штрафных санкций клубу.
в нашем случае cap hit 4млн, реальная выплата 2, 4-2=2
итого 1.33 - 1.33 - 1.33 - 1.33 превращаются в 3.33 - 3.33 - 1.33 - 1.33 (игрок получает по 1.33 каждый год, то, что в первые два года сумма больше - это просто штраф клубу, чтобы не повадно было).

надеюсь нормально объяснил
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
прикольно конечно как челси задает тренды: - рома вливал в челси бабки бесконтрольно - ввели ффп - челси начал фармить на арендах - ограничили кол-во аренд - рому сменил американец, начал накручивать ффп на длине контракта - эти планируют запретить контракты кабальные)
Ну 7-8 лет играть в ЛЕ да в ЛК такое себе удовольствие
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Моутиньо оформляет 40
Ответ igorrado@yandex.ru
Здесь дело в другом: не в длине контракта, а в амортизации расходов на трансфер. Арсенал за Сеска не платил, когда продлевал контракт, то же и с Саулем. Челси же, заключая контракты на 7 лет с новыми игроками, амортизирует трансферную выплату на соответствующие 7 лет. Видимо, мало кому приходило в голову на такой срок разбивать трансферную выплату. Боули нашёл неплохую лазейку в FFP, чем вызвал недовольство многих клубов, видимо, до его лазейки не доперевших)) Вот Uefa и хочет с лета эту лавочку прикрыть. Контракты можно будет так же заключать на 7 лет, но вот разбивать выплату можно будет не более чем на 5 периодов.
Интересно, а разве такая амортизация не повлияет негативно на будущие трансферы, 8 лет у них будут расходы капать, в будущем придется меньше тратить по идее
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Артём Ларсон
Ответ разноцветный логотип
там так называемый «кэп хит» размазывается, средняя зарплата игрока, которая и учитывается в платежке клуба, под потолком зарплат. типа 100млн контракт давали не на 10, а на 14 лет, где последние 4 года реальных выплат было 1млн, а 96 раскидывали на 10 лет. итого «под потолком» было не 10млн в сезон (как при 100млн на 10), а 7.14 в последние годы контракт выкупали без каких-либо штрафных санкций. сейчас уже такие санкции есть, да и максимальная длина контракта ограничена 8 (7) годами.
То есть (на этом примере) штраф в кэпхит за выкуп 4 лет рассчитывался не от 7.14 средних по контракту, а от реально оставшихся 4 млн? Странно как-то. А кого по такой схеме выкупали?
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Spartakus1984
А в ПСЖ так не догадались с делать
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разноцветный логотип
Ответ Артём Ларсон
Там тоже сумма трансфера разрывалась на весь срок действия контракта, да?
там так называемый «кэп хит» размазывается, средняя зарплата игрока, которая и учитывается в платежке клуба, под потолком зарплат.
типа 100млн контракт давали не на 10, а на 14 лет, где последние 4 года реальных выплат было 1млн, а 96 раскидывали на 10 лет.
итого «под потолком» было не 10млн в сезон (как при 100млн на 10), а 7.14

в последние годы контракт выкупали без каких-либо штрафных санкций.

сейчас уже такие санкции есть, да и максимальная длина контракта ограничена 8 (7) годами.
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chicharitto
"улучшить" - спорное утверждение. с одной стороны да, на каждый год приходится меньшая часть стоимости. с другой, на 6й и 7й годы эта часть стоимости всё ещё присутствует, уменьшая тем самым доступный для указанных двух лет "баланс"
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Lol Ko
Ответ GrandPapa
Комментарий удален пользователем
Первоначальная стоимость игрока распределяется нп количество лет контракта и дальше она списывается ежегодно в расходы.
При продлении уже не будет суммы покупки. Всё уже учтено.
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Dm Kznts
Ответ Jhon Jhon
Где тут логика в претензии? Клуб грамотно использует ресурсы, никто другим так делать не запоещал
Это понятно коли уефа об этом заранее не продумало.
Но тут клуб может сам себе в ногу выстрелить если будет провальный трансфер и игрока и его зарплату придётся терпеть столько лет.
Такие трансферы должны быть идеальными и снайперскими.
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TiGra
Ответ Jhon Jhon
Где тут логика в претензии? Клуб грамотно использует ресурсы, никто другим так делать не запоещал
Логика в том, что они размазывают затраты, искусственно занижают. В бухучете есть амортизационные группы, в которых четко прописано, сколько какой объект должен амортизироваться. В футболе было принято подписывать игроков на 3-4-5 лет и соответственно списывать стоимость трансфера кратным длительности контракта количеством долей.
Челси начал пытаться эту систему обмануть, поэтому сейчас оперативно правила поменяют. Разделять стоимость игрока на 8 лет действительно не логично. Поэтому правила оперативно поменяют.
Абсолютно закономерно.
Более того, вот этот маневр Челси абсолютно четко повлечет к массовому ухудшению финпоказателей и состояния у большинства клубов, которые начнут его применять. То есть сам инструмент полностью противоречит смыслу ФФП.
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Bellevue
УЕФА ещё учиться и учиться
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sawa.666
Так пусть и остальные подписывают, хоть пожизненно, кто запрещает, только и умеют, что ныть.
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Артём Ларсон
Ответ tramvaj
Нормальная схема, опробованная в хоккее - контракты Луонго, Ковальчука и Ко. Перечислил тех, чьи фамилии сразы всплыли, без подтекста.
Там тоже сумма трансфера разрывалась на весь срок действия контракта, да?
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Rainn
Ответ Адепт Суперлиги
А Челси торгуется? Если торгуется, то это нарушение с обходом ффп длинными контрактами уже можно рассматривать в спортивном и гражданском суде, соотносясь с прецедентом Ювентуса. А там дальше если начать копать, то можно ещё кучу скелетов выкопать, если ещё прослушку на Боэли подключить, то там можно реалити-шоу запускать по поводу его "всецело честной" предпринимательской деятельности.
Но Челси не торгуется 🤷🏻‍♂️
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Diablosax
А я всегда думал (или знал ещё с времён олдовых версий ФМ, но это изменилось), что максимальный контракт = 5 годам. И я в принципе удивляюсь этим 7,5 годам.
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Саид Исаев
Ответ TiGra
Тут речь не о продлении, а о новом контракте с трансфером. Они пытаются цену Мудрика расписать в затраты на 8 лет. Зп отражается в каждом периоде по факту. На самом деле логика в претензии вполне имеется.
Кепу тоже не продлевали купили сразу на долго, Феликса тоже. Так или иначе они обходили ФФП. Другое дело что Челси ввел это на постоянной основе, в то время как все другие остарожничали.
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Eden Hazard
Ответ МТБ
Во-первых, вспоминать Фабрегаса, который ушёл из арсенала почти 12 лет назад, это как-то фи. Во-вторыз, дело не в продлении, а в разбивке сумм. Если ты потратил 100 миллионов и подписал контракт на 2 года, амортизация 50 миллионов, т.е. в каждый финансовый год списывается по 50 миллионов. Если ты подписал на 5 лет, то амортизация 20 миллионов. Если ты подписываешь игрока на 8 лет, то каждый год ты списываешь ещё меньше, хотя с высокой вероятностью игрок столько не отыграет и будет продан или списан, а ты можешь продолжать тратить, так как, формально, за год ты потратил меньше. Ну т.е. если бы Мудрика подписали на 5 лет, вот тот вингер, который из Нидерландов, уже бы не вписался.
Вписывался бы Мадуэке, вполне бы вписывался. И ещё бы окно было. Ну и продажи ещё же тоже будут. 8 вместо 5 лет Мудрика меньше 5 млн разницы в год дали.
+2
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МТБ
Ответ 2vdhrvmmzf
Да пусть подписывают на здоровье. Сами потом не будут знать что делать с этой кучей игроков на длительных контрактах, заиграют то далеко не все
Как бы, есть FIFPro, которая профсоюз игроков и которая, вроде бы как, борется за права игроков. Очевидно, что куча игроков на контракте, при ограничении заявке и аренды, создаст ситуацию, когда всех не впихнуть, а покупателей или не будет или они не предложат достаточные условия (вон, Фелиша слить не могут), а это вредит игрокам и индустрии
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