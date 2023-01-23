УЕФА из-за жалоб на «Челси» хочет ограничить амортизацию стоимости игроков 5 годами. «Синие» заключают контракты на 7-8 лет и так вписываются в ФФП

отреагирует на недовольство ряда клубов действиями « ».

Как сообщает The Times, некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок, чем остальные. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует ограничить амортизацию пятью годами, чтобы избежать такого эффекта от долгосрочных контрактов.

Напомним, что в это трансферное окно «Челси» подписал с защитником контракт на 7,5 сезона, с вингером – на 8,5.