УЕФА из-за жалоб на «Челси» хочет ограничить амортизацию стоимости игроков 5 годами. «Синие» заключают контракты на 7-8 лет и так вписываются в ФФП
УЕФА отреагирует на недовольство ряда клубов действиями «Челси».
Как сообщает The Times, некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок, чем остальные. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.
Союз европейских футбольных ассоциаций планирует ограничить амортизацию пятью годами, чтобы избежать такого эффекта от долгосрочных контрактов.
Напомним, что в это трансферное окно «Челси» подписал с защитником Бенуа Бадьяшилем контракт на 7,5 сезона, с вингером Михаилом Мудриком – на 8,5.
Брэндон Дубински так закончил, правда структура его контракта была стандартной, без приколов с волнами зарплаты по годам. Эндрю Лэдд досиживает свой последний год и думаю не сыграет. из-за особенностей с подписными бонусами (не учитываются при выкупе) смысла в выкупе не было вообще никакого.
в общем крайне занимательно лига себя регулирует, а менеджеры ищут авоську обходов
суть выкупа стала такой: 2/3 оставшейся суммы по контракту дробились равными частями на количество оставшихся лет х2.
и заодно стала учитываться разница в реальной зп и средней.
попытаюсь попроще объяснить на примере.
допустим контракт 5 лет на 20 млн. каждый год по 4млн в cap hit, то есть под потолок зарплат. тогда как salary, реальный доход игрока, распределялся по сезону как 6-6-4-2-2. клуб решает выкупить игрока после трех сезонов.
тогда оставшиеся 8 млн cap hit за два сезона умножаются на 2/3 и делятся на 4 года.
получается 1.33 - 1.33 - 1.33 - 1.33, НО!
тут придумали финт с разницей cap hit и salary.
по 4 и 5 сезону игрока (соответственно 1 и 2 году выкупа) шла разница в 2 млн между фактическим доходом и «для потолка». и эту разницу стали приклеивать в сумму штрафных санкций клубу.
в нашем случае cap hit 4млн, реальная выплата 2, 4-2=2
итого 1.33 - 1.33 - 1.33 - 1.33 превращаются в 3.33 - 3.33 - 1.33 - 1.33 (игрок получает по 1.33 каждый год, то, что в первые два года сумма больше - это просто штраф клубу, чтобы не повадно было).
надеюсь нормально объяснил
типа 100млн контракт давали не на 10, а на 14 лет, где последние 4 года реальных выплат было 1млн, а 96 раскидывали на 10 лет.
итого «под потолком» было не 10млн в сезон (как при 100млн на 10), а 7.14
в последние годы контракт выкупали без каких-либо штрафных санкций.
сейчас уже такие санкции есть, да и максимальная длина контракта ограничена 8 (7) годами.
При продлении уже не будет суммы покупки. Всё уже учтено.
Но тут клуб может сам себе в ногу выстрелить если будет провальный трансфер и игрока и его зарплату придётся терпеть столько лет.
Такие трансферы должны быть идеальными и снайперскими.
Челси начал пытаться эту систему обмануть, поэтому сейчас оперативно правила поменяют. Разделять стоимость игрока на 8 лет действительно не логично. Поэтому правила оперативно поменяют.
Абсолютно закономерно.
Более того, вот этот маневр Челси абсолютно четко повлечет к массовому ухудшению финпоказателей и состояния у большинства клубов, которые начнут его применять. То есть сам инструмент полностью противоречит смыслу ФФП.