Хасселбайнк о Мудрике: «Для «Челси» он может стать как Азар по важности. Очень хороший трансфер»

Теги Челси Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Арсенал Эден Азар Михаил Мудрик Футбол

Джимми Флойд Хасселбайнк прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Арсенал» не настолько сильно хотел его подписывать, и «Челси» этим воспользовался. Думаю, это очень, очень хороший трансфер для «Челси». Могу представить, как он будет радовать болельщиков в ближайшие годы.

Я упоминал Джо Коула в этом контексте, но теперь считаю, что Мудрик может стать настолько же важным футболистом, насколько был Эден Азар. Я не сравниваю их, это было бы нечестно, но, если помните, Азару после перехода из «Лилля» потребовалось время на адаптацию. А потом он вдруг стал жизненно важным футболистом для «Челси», – сказал экс-форвард «синих» Safe Betting Sites.

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23 комментария

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Алексей Гусев
Ответ ta-tosha
Мне пофиг, но все клубные инсайдеры об этом говорят
ну крайне сомневаюсь, что Боули настолько без бошки...
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ta-tosha
Ответ Алексей Гусев
ага, сольют Стерлинга ради Мудрика...ты сам то веришь в подобное?
Мне пофиг, но все клубные инсайдеры об этом говорят
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Алексей Гусев
Ответ Гусеконь
а кто сейчас скажет, что Мудрик столько стоит? Кот в мешке с гигантским риском не окупить вложения.
так извини, я изначально говорил о переходе в Челси, что Азар переходил за порядка 20 лямов, поиграв уже сезон то ли 2 в Лилле...
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Гусеконь
Ответ Алексей Гусев
тот Азар который переходил? Кто знал каким он станет в Реале?
а кто сейчас скажет, что Мудрик столько стоит? Кот в мешке с гигантским риском не окупить вложения.
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Алексей Гусев
Ответ ta-tosha
Почему? Стерлинг, Пулисик и Зиеш будут проданы максимум летом. Решение уже принято, так что вингеров много у Челси не будет. Поттер хочет почистить Обамеянгов и Ко и собрать свою банду, как это сделал Артета. Арсенал вообще бесплатно всех поотпускал, Челси надеюсь не настолько глупы, как Эду, и попродает своих старых лидеров
ага, сольют Стерлинга ради Мудрика...ты сам то веришь в подобное?
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Алексей Гусев
Ответ Гусеконь
Да, Азар топовый трансфер для Реала за такую же сумму неадекватную.
тот Азар который переходил? Кто знал каким он станет в Реале?
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Ноно Гомес
Были бы рады если так случиться....
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Denchik 1980 23
А из России, сколько простите платят за игроков?а.Что там с Бариновым)))
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WeAreChelsea
Ответ Фёдор Кузнецов
4-4-3
😆 👍
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ta-tosha
Ответ deadjoker
Ну вот и посмотрим. Просто другого логичного объяснения таким покупкам у меня нет.
Почему? Стерлинг, Пулисик и Зиеш будут проданы максимум летом. Решение уже принято, так что вингеров много у Челси не будет.
Поттер хочет почистить Обамеянгов и Ко и собрать свою банду, как это сделал Артета. Арсенал вообще бесплатно всех поотпускал, Челси надеюсь не настолько глупы, как Эду, и попродает своих старых лидеров
+1
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Гусеконь
Да, Азар топовый трансфер для Реала за такую же сумму неадекватную.
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Алексей Гусев
только Азар будучи моложе, обошелся Челси в копейки по тем временам, а Мудрик...
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deadjoker
Ответ ta-tosha
Поттер никогда не юзал 4 3 3 как основную схему, только в переходных фазах, или под заведомо слабых соперников.
Ну вот и посмотрим. Просто другого логичного объяснения таким покупкам у меня нет.
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Spartakus1984
цена ему реально 10 млн.а выйдет 100)) но 100 не выйдет ибо там бонусы, недостежимые,в плане затрат на Мудрика, это провал века.
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Aristokratt
Никакое время не потребовалось для Азара для адаптации, он в своём первом же матче сделал ассист и заработал пенальти, а за сезон забил около 15 мячей и сделал больше 20 ассистов во всех турнирах.
+19
-1
+18
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Сергей Ефимов
Джимми Флойд легенда конечно )
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ta-tosha
Ответ deadjoker
Ну если Челси правда строит 4-3-3 с агрессивными крыльями стерлинг, мудрик, нкунку и мадуэке то он должен раскрыться.
Поттер никогда не юзал 4 3 3 как основную схему, только в переходных фазах, или под заведомо слабых соперников.
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deadjoker
Ответ Peter Parker
Было бы только куда бежать, вряд ли будет много пространства против них
По сути примерно так играл ливерпуль с Мане и салахом по краям. Вроде находили пространство.
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Peter Parker
Ответ deadjoker
Ну если Челси правда строит 4-3-3 с агрессивными крыльями стерлинг, мудрик, нкунку и мадуэке то он должен раскрыться.
Было бы только куда бежать, вряд ли будет много пространства против них
0
0
0
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Peter Parker
Как же я обожал звучание его фамилии в Фифа. Прям так сочно комментатор говорил.
+6
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+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ deadjoker
Ну если Челси правда строит 4-3-3 с агрессивными крыльями стерлинг, мудрик, нкунку и мадуэке то он должен раскрыться.
4-4-3
+4
-11
-7
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AurelioDeLaurentis
Джимми "пушечный удар" Флойд Хассельбайнк
+1
0
+1
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deadjoker
Ну если Челси правда строит 4-3-3 с агрессивными крыльями стерлинг, мудрик, нкунку и мадуэке то он должен раскрыться.
+16
-1
+15
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