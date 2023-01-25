Хасселбайнк о Мудрике: «Для «Челси» он может стать как Азар по важности. Очень хороший трансфер»

прокомментировал переход вингера в «Челси».

« » не настолько сильно хотел его подписывать, и «Челси» этим воспользовался. Думаю, это очень, очень хороший трансфер для «Челси». Могу представить, как он будет радовать болельщиков в ближайшие годы.

Я упоминал Джо Коула в этом контексте, но теперь считаю, что Мудрик может стать настолько же важным футболистом, насколько был . Я не сравниваю их, это было бы нечестно, но, если помните, Азару после перехода из «Лилля» потребовалось время на адаптацию. А потом он вдруг стал жизненно важным футболистом для «Челси», – сказал экс-форвард «синих» Safe Betting Sites.

УЕФА прикрывает лазейку, по которой «Челси» вписывается в ФФП. Амортизацию стоимости игроков ограничат 5 годами