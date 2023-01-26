Иан Райт: «Мудрик выбрал «Челси» из-за денег. Я был разочарован, он вписался бы в «Арсенал»
Иан Райт считает, что Михаил Мудрик предпочел «Челси» «Арсеналу» из-за денег.
«Возможный трансфер Мудрика меня очень воодушевлял. Но сумма его трансфера могла сбить «Арсенал» с толку, учитывая намерения клуба. Думаю, Мудрик вписался бы в этот состав. Я был немного разочарован, но не разочарован тем, что «Арсенал» в итоге сказал: «Все в порядке».
Мудрик выбрал «Челси» из-за денег, и я не буду его за это винить, ведь вокруг него и его жизни происхдило столько всего. Я был просто разочарован, что «Арсенал» не подписал его, ведь он очень хорош», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для подкаста Arsecast.
Латвийский клуб «Вентспилс» исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов, сообщает официальный сайт УЕФА 9 июня. Такое решение принял дисциплинарный комитет организации.
Сообщается, что клуб признан виновным в нарушении статей регламента УЕФА, касающихся мошенничества, взяточничества и/или коррупции, а также нарушения целостности матчей и соревнований. Также были наказаны официальные лица клуба.
Кто-то хочет сказать, что в Арсенале он получал бы меньше 100 в неделю? Да там некоторые лавочники больше имеют.
ты рассуждаешь о глобальных вещах , учитывая свое узкое мировоззрения((
в рпл откаты и распил денег это норма, потому что футбол накачал бюджетными деньгами .
поэтому тут и ЗП завышенные ,и суммы трансферов странные ((
в частных клубах это невозможно по определению( воровать сам у себе ??? вау ))как гениально ...
в этом и есть проблема российского футбола .много бюджетных денег
на ,пример такой же .. ШД и Аль-Ахли договорились о трансфере , но игрок был против !
https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1435212690-globo-luis-adriano-ne-sobiraetsya-perehodit-v-al-ahli.html
Боже (( как же вы достали уже с этим ...дружище (( ШД не продал мудрика за 30 лямов еще прошлым летом ,еще до его феерического выступления в этой ЛЧ (( Он не был ноунеймов для людей которые хоть немного понимают в футболе!
ноунеймов он был только для диванных экспертов спортса ))
объясни мне простую вещь))если Мудрик ноунейм ..и начал играть в футбол пол года назад ..почему еще прошлым летом Эвертон предлагал за него 30 лямов ?
если Мудрик "ноунейм" после 2 лет классных выступлений в ЛЧ !!!!!!!!!!!(именно гол мудрика вывел ШД в группу ЛЧ 2 года назад в игре с Монако ), тогда как описать статус Мудрика прошлым летом ,когда Эвертон предлагал за него 30 лямов ?
пс) Шахтар потерял много игроков , но Ахметов был ,есть и будет у клуба ))и он будет и дальше спонсировать клуб .. деньги не проблема для ШД. куда важнее что ушли очень перспективные молодые парни. И найти им замену сейчас невозможно (((
Но я думаю, что это в футболе повсеместно
Проблема была в том, что бонусы Арсенала в размере 30 млн были менее реализуемы, чем бонусы Челси.
В этом и суть.
Наверно не помнят дебют Марсьяла. Он то в то время даже текущего Мудрика выглядеть как Месси
По протоптанной дорожке Чеха, Виллиана и Луиза.