считает, что предпочел « » « » из-за денег.

«Возможный трансфер Мудрика меня очень воодушевлял. Но сумма его трансфера могла сбить «Арсенал» с толку, учитывая намерения клуба. Думаю, Мудрик вписался бы в этот состав. Я был немного разочарован, но не разочарован тем, что «Арсенал» в итоге сказал: «Все в порядке».

Мудрик выбрал «Челси» из-за денег, и я не буду его за это винить, ведь вокруг него и его жизни происхдило столько всего. Я был просто разочарован, что «Арсенал» не подписал его, ведь он очень хорош», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для подкаста Arsecast.