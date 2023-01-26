Иан Райт: «Мудрик выбрал «Челси» из-за денег. Я был разочарован, он вписался бы в «Арсенал»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Иан Райт Михаил Мудрик деньги Футбол

Иан Райт считает, что Михаил Мудрик предпочел «Челси» «Арсеналу» из-за денег.

«Возможный трансфер Мудрика меня очень воодушевлял. Но сумма его трансфера могла сбить «Арсенал» с толку, учитывая намерения клуба. Думаю, Мудрик вписался бы в этот состав. Я был немного разочарован, но не разочарован тем, что «Арсенал» в итоге сказал: «Все в порядке».

Мудрик выбрал «Челси» из-за денег, и я не буду его за это винить, ведь вокруг него и его жизни происхдило столько всего. Я был просто разочарован, что «Арсенал» не подписал его, ведь он очень хорош», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для подкаста Arsecast.

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48 комментариев

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Ashot Kafka
Ответ anastasia Krugova
ты и то место где ты живешь ...понятно дело что вы не знаете что такое закон...понятно что снг ..это черная дыра !! но страны прибалктики ,украина --это не снг, это развитые государства и работающей правовой системой! я тебе скинул ссылку выше пример продажи Шахтаром Лииса Адриано в арабский клуб . игрок не хотел ,хотя клубы договорились и арабский клуб даже официально объявил о трансфере ! ты рассуждаешь о глобальных вещах , учитывая свое узкое мировоззрения(( в рпл откаты и распил денег это норма, потому что футбол накачал бюджетными деньгами . поэтому тут и ЗП завышенные ,и суммы трансферов странные (( в частных клубах это невозможно по определению( воровать сам у себе ??? вау ))как гениально ... в этом и есть проблема российского футбола .много бюджетных денег
У Луиса Адриано контракт заканчивался, твой пример ерунда мягко говоря. А ну и как же без "глубоких" выводов про мировоззрение от спортсовских астрологов. И естественно в Украине никогда не было скандалов из-за договорняков и взяток, такое только в России бывает, естественно. К слову о Прибалтике:
Латвийский клуб «Вентспилс» исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов, сообщает официальный сайт УЕФА 9 июня. Такое решение принял дисциплинарный комитет организации.

Сообщается, что клуб признан виновным в нарушении статей регламента УЕФА, касающихся мошенничества, взяточничества и/или коррупции, а также нарушения целостности матчей и соревнований. Также были наказаны официальные лица клуба.
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ta-tosha
Я бы тоже на месте Мудрика призадумался про предложение Арсенала по ЗП- у тех даже глубокие лавочники типа Соареша и Холдинга имеют 100 К в неделю плюс, и это защитники крайне сомнительного уровня.
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Полуэктов Пётр
Ответ Niko [Ars]
Плохо только то, что Арсенал и Мудрик начали сближаться намного раньше, а потом пришёл Челси, закидал деньгами, и история любви закончилась, не успев начаться))
Да кого конкретно Челси то закидал? Мудрик в Челси получает меньше глубоких лавочников.
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Denis242424
Посмотрим, куда он впишется. В конце концов он для себя переходил, а не чтобы кого-то устроить.
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Полуэктов Пётр
А каких денег?
Кто-то хочет сказать, что в Арсенале он получал бы меньше 100 в неделю? Да там некоторые лавочники больше имеют.
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Finist_bro
Уже кучу лет Челси куда сильнее и успешнее, выигрывая различные турниры, а чем Арсенал похвастается кроме кубков Англии? Ещё чемпионами не стали а уже гонору будто каждый год АПЛ берут и в ЛЧ шумят))) действительно всё и за денег..
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Aktan
Ответ All These Things I Hate
А какой козырь перед болелами Челси?
Когда приходят новые владельцы, болельщики ждут от них широких жестов во благо клуба, это могут быть инвестиции в инфраструктуру, молодежку, персонал, но самое быстро воплотимое - это большой игрок который станет лицом всех изменений.
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anastasia Krugova
Ответ Ashot Kafka
Он ноунейм в сравнении с Альбой, понятное дело, что все топ-клубы о нем давно знали. Ну и говорить о законах в контексе футбола в снг, где футболисты до сих пор платят откаты с зп это сильно.
ты и то место где ты живешь ...понятно дело что вы не знаете что такое закон...понятно что снг ..это черная дыра !! но страны прибалктики ,украина --это не снг, это развитые государства и работающей правовой системой! я тебе скинул ссылку выше пример продажи Шахтаром Лииса Адриано в арабский клуб . игрок не хотел ,хотя клубы договорились и арабский клуб даже официально объявил о трансфере !
ты рассуждаешь о глобальных вещах , учитывая свое узкое мировоззрения((

в рпл откаты и распил денег это норма, потому что футбол накачал бюджетными деньгами .
поэтому тут и ЗП завышенные ,и суммы трансферов странные ((

в частных клубах это невозможно по определению( воровать сам у себе ??? вау ))как гениально ...

в этом и есть проблема российского футбола .много бюджетных денег
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Ashot Kafka
Ответ anastasia Krugova
проблема в том --что есть закон)весь мир уже живет по закону ! в мире есть миллион примеров ,когда клубы договорились между собой ,а игрок не хотел переходить ! твоя мысль по определению не верная ! на ,пример такой же .. ШД и Аль-Ахли договорились о трансфере , но игрок был против ! https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1435212690-globo-luis-adriano-ne-sobiraetsya-perehodit-v-al-ahli.html Боже (( как же вы достали уже с этим ...дружище (( ШД не продал мудрика за 30 лямов еще прошлым летом ,еще до его феерического выступления в этой ЛЧ (( Он не был ноунеймов для людей которые хоть немного понимают в футболе! ноунеймов он был только для диванных экспертов спортса )) объясни мне простую вещь))если Мудрик ноунейм ..и начал играть в футбол пол года назад ..почему еще прошлым летом Эвертон предлагал за него 30 лямов ? если Мудрик "ноунейм" после 2 лет классных выступлений в ЛЧ !!!!!!!!!!!(именно гол мудрика вывел ШД в группу ЛЧ 2 года назад в игре с Монако ), тогда как описать статус Мудрика прошлым летом ,когда Эвертон предлагал за него 30 лямов ? пс) Шахтар потерял много игроков , но Ахметов был ,есть и будет у клуба ))и он будет и дальше спонсировать клуб .. деньги не проблема для ШД. куда важнее что ушли очень перспективные молодые парни. И найти им замену сейчас невозможно (((
Он ноунейм в сравнении с Альбой, понятное дело, что все топ-клубы о нем давно знали. Ну и говорить о законах в контексе футбола в снг, где футболисты до сих пор платят откаты с зп это сильно.
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All These Things I Hate
Ответ Aktan
Началось... Мудрик уже сам был не против перехода в Арсенал и даже выкладывал в сторисы и игры Арсенала и восторг от Артеты, а это значит что с ним уже договорились, а с Шахтером затянули переговоры дабы разбить выплаты на года. Затем пришел Боули, дал всю сумму и получил разрешение на переговоры с игроком, и не отрицаю - отсыпал личку больше чем предлагал Арсенал, потому что для Боули трансфер Мудрика козырь перед болельщиками Челси. Потому что летом не успел приобрести большого игрока, а сейчас появился доступен игрок большого таланта на будущее и если он заиграет и станет тем самым игроком который будет красить игру Челси, то болельщики будут воспевать новых владельцев.
А какой козырь перед болелами Челси?
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anastasia Krugova
Ответ Ashot Kafka
Может проблема в том, что Альба это топ-игрок со статусом, деньгами агентами, адвокатами и тд., которого так просто не выкинешь, а Мудрик до этого сезона по сути ноунейм без какого-либо влияния, который должен был бы пойти против желаний одного из влиятельнейших людей Украины, чтобы перейти в Арсенал? Учитывая, сколько денег Шахтер потерял из-за нынешних событий, ты реально думаешь, что его мнение имело вес на уровне менеджмента клуба?
проблема в том --что есть закон)весь мир уже живет по закону ! в мире есть миллион примеров ,когда клубы договорились между собой ,а игрок не хотел переходить ! твоя мысль по определению не верная !

на ,пример такой же .. ШД и Аль-Ахли договорились о трансфере , но игрок был против !
https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1435212690-globo-luis-adriano-ne-sobiraetsya-perehodit-v-al-ahli.html

Боже (( как же вы достали уже с этим ...дружище (( ШД не продал мудрика за 30 лямов еще прошлым летом ,еще до его феерического выступления в этой ЛЧ (( Он не был ноунеймов для людей которые хоть немного понимают в футболе!

ноунеймов он был только для диванных экспертов спортса ))

объясни мне простую вещь))если Мудрик ноунейм ..и начал играть в футбол пол года назад ..почему еще прошлым летом Эвертон предлагал за него 30 лямов ?

если Мудрик "ноунейм" после 2 лет классных выступлений в ЛЧ !!!!!!!!!!!(именно гол мудрика вывел ШД в группу ЛЧ 2 года назад в игре с Монако ), тогда как описать статус Мудрика прошлым летом ,когда Эвертон предлагал за него 30 лямов ?

пс) Шахтар потерял много игроков , но Ахметов был ,есть и будет у клуба ))и он будет и дальше спонсировать клуб .. деньги не проблема для ШД. куда важнее что ушли очень перспективные молодые парни. И найти им замену сейчас невозможно (((
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David Avagyan
Ответ igorrado@yandex.ru
Арсенал предлагал те же деньги, что и Челси - смотрите источники. Проблема была в том, что бонусы Арсенала в размере 30 млн были менее реализуемы, чем бонусы Челси. В этом и суть.
Он в своем мирке живёт где Арсенал и Пепе за 80 не купыл.
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David Avagyan
Ответ Джейме Ланнистер
Не предлагал, сказки не выдумывай. После 50+20 не было ничего.
Сказки? Многие инсайдери об этом говорили это для тебя сказки?
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Niko [Ars]
Ответ дон_бомжови
Как говорил директор Шахтера, они начали сближаться без ведома клуба, что как бы является нарушением. Да и клуб выбирает, куда продать игрока с длинным контрактом. Арсенал предлагал +- те же деньги, но условия Челси по бонусам были лучше.
Да, это нарушение
Но я думаю, что это в футболе повсеместно
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Ashot Kafka
Ответ anastasia Krugova
боже ,ну как вы живете на этот планете , люди с таким скудным мозгом ((( любой трансфер это 3 сторон ,2 клуба и игрок ! Это не НБА или НФЛ ,где желания игрока не имеет значения !! Летом Барса хотела продать ,а Интер готов был купить Албу, и че ? игрок не захотел уходить ... желания игрока важно!!!! понятно что для Мудрика , нет никакой разница между этими двумя клубами + челси дали длинный и жирный контракт)) но ,если представить что Мудрик не хотел бы идти в челси ,ШД не смог бы продать игрока в челси ,если сам мудрик не хотел бы туда !! просто юридически это невозможно
Может проблема в том, что Альба это топ-игрок со статусом, деньгами агентами, адвокатами и тд., которого так просто не выкинешь, а Мудрик до этого сезона по сути ноунейм без какого-либо влияния, который должен был бы пойти против желаний одного из влиятельнейших людей Украины, чтобы перейти в Арсенал? Учитывая, сколько денег Шахтер потерял из-за нынешних событий, ты реально думаешь, что его мнение имело вес на уровне менеджмента клуба?
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David Avagyan
Ответ Wekil Halylow
Что Бред Виейра купили за 35 миллон и ему зарплата 25 тисяч
Откудо ты взял что у него 25 на всех ресурсах 45 или у тебя собственные инсайди?И купили его за 35+5 мл евро.
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Кукич
7,5 млн. евро предложил Чульси, а Арсенал 3,5 млн евро в год. Выбор понятен. Плюс Чулси 70 млн+ 30 млн реальными бонусами, а Арсенал 30 млн. мог дать в случае победы в ЛЧ или ЗМ Мудрика т.е. нереальные бонусы. Боуэли завалил деньгами Шахтер и Михайло
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igorrado@yandex.ru
Ответ Джейме Ланнистер
7,5 млн в год это 97 тысяч?
Калькулятор Вам в помощь)
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Wekil Halylow
Ответ David Avagyan
Это бред 50 в неделю игроку за 70+ мл.
Что Бред Виейра купили за 35 миллон и ему зарплата 25 тисяч
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igorrado@yandex.ru
Ответ Джейме Ланнистер
Не предлагал, сказки не выдумывай. После 50+20 не было ничего.
Арсенал предлагал те же деньги, что и Челси - смотрите источники.
Проблема была в том, что бонусы Арсенала в размере 30 млн были менее реализуемы, чем бонусы Челси.
В этом и суть.
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Wekil Halylow
Ответ David Avagyan
Арсенал купил Виейру за 35+ 5 и дал зарплату 45 в неделю.А Мудрику давали 50?
Виейра 25
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Джейме Ланнистер
Да, хватить уже про этого бегунка. Через пару лет будет бегать в аренде в чемпионшипе. А то из-за двух финтов сделали из него топ игрока.
Наверно не помнят дебют Марсьяла. Он то в то время даже текущего Мудрика выглядеть как Месси
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igorrado@yandex.ru
Ответ Niko [Ars]
Возможно, судьба ещё приведёт Мудрика в Арсенал
Вполне вероятно, лет через 13.
По протоптанной дорожке Чеха, Виллиана и Луиза.
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Unwar25
Люди так уверено говорят про Арсенал, просто потому что Мудрик постил сториз) Но начал он это всё делать после конкретного интереса Арсенала, так что человек просто форсировал свой переезд, тем более в нынешний Арсик, который на коне. Прояви Челси такой же интерес летом, то были бы сториз про Челси
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David Avagyan
Ответ Wekil Halylow
Арсенал предлогал 50 в неделю а таксисти болше 100
Арсенал купил Виейру за 35+ 5 и дал зарплату 45 в неделю.А Мудрику давали 50?
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