Кин о Каземиро: «Важнейший трансфер «МЮ». Очень хорош в атаке, но при этом очень, очень хорош в обороне»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Рой Кин высоко оценил трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Каземиро – новичок огромного масштаба. В последние годы «Манчестер Юнайтед» не хватало качественного игрока с большим характером. Парня, который влияет на игру – особенно в центре поля.

Каземиро – это мегакачественный игрок. Мы видим это каждую неделю. Он влияет на исход матчей.

До перехода Каземиро казалось, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но за последние месяцы мы увидели, что он очень хорош в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он очень, очень хорош в обороне.

Важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него огромный характер, и это нужно было «Ман Юнайтед», – сказал Кин для ITV.

Вчера Каземиро сделал дубль в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1). У бразильца 7 (3+4) результативных действий в 10 последних матчах за «МЮ».

Полную статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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26 комментариев

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Budabuda
Ответ Vlad
Действительно, редко кто сам уходит из Реала, многие стремятся продлить контракт. А Каземиро странно как-то поступил. Кто может объяснить это?
Ты не можешь сложить дважды два? У Каземиро оставалось 2 года контракта с зп 2 р. Ему предложили 5 летний контракт с зп 20 р.
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Максим Шохин
Сказал как в воду пукнул. Купили лучшего или одного из лучших опорников и говорит, что он топарь как будто мы этого не знали
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danilevich
Ответ Vlad
Действительно, редко кто сам уходит из Реала, многие стремятся продлить контракт. А Каземиро странно как-то поступил. Кто может объяснить это?
В Реале добился всего
Хотел новый вызов
Новый чемпионат
Но почему он выбрал именно МЮ? Наверное былая слава клуба сыграла свою роль.
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Токсик
Ответ Serdar Muhatov
Ему в компанию бы Милинковича-Савича, тогда опорная зона была бы железо бетонной
Или Френки Де Йонг
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OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры?

Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем,по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
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рашпиль
Ответ Кукич
Месси кровь от крови продукт испанского футбола ,с 12 лет в Испании.Чисто продукт каталанской школы,Ди Мария стал известным и топовым игроком в Мадриде. А во Францию попал в 27 лет и сейчас играет не во Франции а в Сериале😄
А Каземиро или Эдегор играют в Испании? Это такой же притянутый за уши бред.
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Vlad
Действительно, редко кто сам уходит из Реала, многие стремятся продлить контракт. А Каземиро странно как-то поступил. Кто может объяснить это?
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Vlad
Ответ Давран Шеркулов
Эдегор до Арснала был всего лишь перспективным игроком. Только в АПЛ начал показать такой высокий уровень. Тьяго раскрылся в Баварии. Я понимаю, что ты любишь Ла лигу больше, чем АПЛ и хочется показать сильные стороны ЛЛ. Давай теперь напиши кто привалился после перехода из ЛЛ в АПЛ.
Это намёк на Азара
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Dm Kznts
Кин редко хвалит игроков
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Кукич
Ответ рашпиль
В финале ЧМ играли Месси, Паредес, Мбаппе, Ди Мария, Кимпембе ... Что их объединяет? Чемпионат Франции. А ещё у них есть буква "Е" в имени или фамилии.
Месси кровь от крови продукт испанского футбола ,с 12 лет в Испании.Чисто продукт каталанской школы,Ди Мария стал известным и топовым игроком в Мадриде. А во Францию попал в 27 лет и сейчас играет не во Франции а в Сериале😄
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Мовлид Байсалуев
Ответ Кукич
Теперь я понимаю почему Челси,Ньюкасл и Арсенал ведут охоту за Мартином Субименди. Все топовые пасующие опорники Апл ,выходцы из Ла Лиги
А лучший полузащитник ла лиги и обладатель ЗМ Лука Модрич перешёл туда из АПЛ
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Давран Шеркулов
Ответ Кукич
Парти с Эдегором ключевые игроки ЦП в Арсенале,Родри опорник Сити, Каземиро тащит МЮ и Тьяго незаменим в Ливере.Что их обьединяет? Ла Лига
Эдегор до Арснала был всего лишь перспективным игроком. Только в АПЛ начал показать такой высокий уровень. Тьяго раскрылся в Баварии. Я понимаю, что ты любишь Ла лигу больше, чем АПЛ и хочется показать сильные стороны ЛЛ. Давай теперь напиши кто привалился после перехода из ЛЛ в АПЛ.
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Милчик
Ответ Ганс Бергманн
Я - болельщик мадрида и очень сожалею, что перес позволил ему уйти. Многие говорили, что каземиро не суперигрок, что он прославился лишь из за модрича и крооса, но теперь мы видим как он хорош у вас и как его не хватает у нас. И еще: помимо всего прочего, он тавгай, настоящий тавгай из хоккея. Никакому сопернику не сойдет с рук грубость, если каземиро на поле
вот я думаю поэтому он и хотел уйти, показать, что отдельная боевая единица, а не помощник Модрича и Крооса
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Spaten
Так и скажи, Казимиро это Кин и Инс))
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рашпиль
Ответ Кукич
Парти с Эдегором ключевые игроки ЦП в Арсенале,Родри опорник Сити, Каземиро тащит МЮ и Тьяго незаменим в Ливере.Что их обьединяет? Ла Лига
В финале ЧМ играли Месси, Паредес, Мбаппе, Ди Мария, Кимпембе ... Что их объединяет? Чемпионат Франции. А ещё у них есть буква "Е" в имени или фамилии.
+3
-2
+1
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Serdar Muhatov
Ему в компанию бы Милинковича-Савича, тогда опорная зона была бы железо бетонной
+1
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QWertY
Каз лучший созидающий хавбек в МЮ после Бруно. Абсолютный топарь.
0
-1
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Ганс Бергманн
Я - болельщик мадрида и очень сожалею, что перес позволил ему уйти. Многие говорили, что каземиро не суперигрок, что он прославился лишь из за модрича и крооса, но теперь мы видим как он хорош у вас и как его не хватает у нас. И еще: помимо всего прочего, он тавгай, настоящий тавгай из хоккея. Никакому сопернику не сойдет с рук грубость, если каземиро на поле
+5
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+4
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Кукич
Ответ Artuom Batishev
С Эдегором и Каземиро очень принято за уши))
Серьезно!? Каземиро начинал в Реале в Кастилье !!!! Это молодежный клуб Реала.Кстати там играл с др.опорником Апл Фабиньо.Эдегор тоже провел 3 года в Кастилье,потом была аренда в Голландии где он впервые завяил на взрослом уровне,затем аренда в Реал Сосьедад где он стал звездой Ла Лиги,найди и послушай подкасты Лукомского КапуччиноКатеначчо за 2019-20,там не скупается на похвалы норвега. После Реал Сосьедада сливочные дали шанс ,но норвег не захотел ждать старения Модрича и Крооса.
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Яйца Тен Хага
Каземиро сломал бы Кина😎 играй они в одно время)
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Кукич
Тотже Дуглас Луис опорник Астон Виллы ,проходил евро адаптацию в Жироне(полуфарм Сити) 2 сезона точно там играл
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0
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Artuom Batishev
Ответ Кукич
Парти с Эдегором ключевые игроки ЦП в Арсенале,Родри опорник Сити, Каземиро тащит МЮ и Тьяго незаменим в Ливере.Что их обьединяет? Ла Лига
С Эдегором и Каземиро очень принято за уши))
+5
-9
-4
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Кукич
Теперь я понимаю почему Челси,Ньюкасл и Арсенал ведут охоту за Мартином Субименди. Все топовые пасующие опорники Апл ,выходцы из Ла Лиги
+1
-1
0
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corazón blanco
А раньше помню писали, что Каземиро ограниченный игрок, только в отборах хорош. А у него и техника неплохая, виденье поля, культура паса, отлично поставленный удар ну и чтение игры на запредельном уровне, практически всегда вырастает перед соперником, как гром среди ясного неба.
+15
-2
+13
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Кукич
Парти с Эдегором ключевые игроки ЦП в Арсенале,Родри опорник Сити, Каземиро тащит МЮ и Тьяго незаменим в Ливере.Что их обьединяет? Ла Лига
+22
-6
+16
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