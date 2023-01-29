Кин о Каземиро: «Важнейший трансфер «МЮ». Очень хорош в атаке, но при этом очень, очень хорош в обороне»

Рой Кин высоко оценил трансфер Каземиро в « ».

«Каземиро – новичок огромного масштаба. В последние годы «Манчестер Юнайтед» не хватало качественного игрока с большим характером. Парня, который влияет на игру – особенно в центре поля.

Каземиро – это мегакачественный игрок. Мы видим это каждую неделю. Он влияет на исход матчей.

До перехода Каземиро казалось, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но за последние месяцы мы увидели, что он очень хорош в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он очень, очень хорош в обороне.

Важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него огромный характер, и это нужно было «Ман Юнайтед», – сказал Кин для ITV.

Вчера Каземиро сделал дубль в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1). У бразильца 7 (3+4) результативных действий в 10 последних матчах за «МЮ».

Полную статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.