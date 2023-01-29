Кин о Каземиро: «Важнейший трансфер «МЮ». Очень хорош в атаке, но при этом очень, очень хорош в обороне»
Рой Кин высоко оценил трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед».
«Каземиро – новичок огромного масштаба. В последние годы «Манчестер Юнайтед» не хватало качественного игрока с большим характером. Парня, который влияет на игру – особенно в центре поля.
Каземиро – это мегакачественный игрок. Мы видим это каждую неделю. Он влияет на исход матчей.
До перехода Каземиро казалось, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но за последние месяцы мы увидели, что он очень хорош в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он очень, очень хорош в обороне.
Важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него огромный характер, и это нужно было «Ман Юнайтед», – сказал Кин для ITV.
Вчера Каземиро сделал дубль в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1). У бразильца 7 (3+4) результативных действий в 10 последних матчах за «МЮ».
Полную статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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Но почему он выбрал именно МЮ? Наверное былая слава клуба сыграла свою роль.
Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем,по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.