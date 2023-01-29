Тен Хаг о дубле Каземиро: «Он искусен и в атакующей игре. Мне нравится динамичный футбол со сменой позиций»

тен Хаг высказался о дубле в матче с «Редингом» (3:1).

Хавбек «Манчестер Юнайтед» отличился в игре 4-го раунда Кубка Англии.

«Мы знаем, что он отличный игрок. Он здорово играл в полузащите «Реала» вместе с Кроосом и Модричем.

Видно, что он искусен и в атакующей игре, он наслаждается этим. Мне нравится динамичный футбол с вариациями и сменой позиций», – сказал главный тренер « ».