Тен Хаг о дубле Каземиро: «Он искусен и в атакующей игре. Мне нравится динамичный футбол со сменой позиций»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о дубле Каземиро в матче с «Редингом» (3:1).

Хавбек «Манчестер Юнайтед» отличился в игре 4-го раунда Кубка Англии.

«Мы знаем, что он отличный игрок. Он здорово играл в полузащите «Реала» вместе с Кроосом и Модричем.

Видно, что он искусен и в атакующей игре, он наслаждается этим. Мне нравится динамичный футбол с вариациями и сменой позиций», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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Милан.Тэо
Ответ corazón blanco
Анчелотти не хотел, чтобы он уходил. Но руководство Мадрида пошло навстречу игру, который отдал Мадриду всего себя, выиграл все что только возможно. Захотел нового вызова+ предложили долгосрочный контракт на 5 лет.
Ааа, вот в чем дело, теперь все понятно, конечно теперь можно понять игрока, вопросов тогда к нему нет ...
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Andry 72
Ответ corazón blanco
Здорово здесь слово не подходит. Потрясающе играл с Кроосом и Модричем, одно из лучших трио полузащиты. Уже забил за Юнайтед 4 гола и 5 голевых передач-топ.
Лучшее трио полузащиты Бускетс -Хави-Иньеста
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-4
-4
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corazón blanco
Ответ Милан.Тэо
Просто не понимаю как Анчелотти мог отпустить такого супер топа 🤦‍♂️ ...
Анчелотти не хотел, чтобы он уходил. Но руководство Мадрида пошло навстречу игру, который отдал Мадриду всего себя, выиграл все что только возможно. Захотел нового вызова+ предложили долгосрочный контракт на 5 лет.
+4
-1
+3
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Милан.Тэо
Просто не понимаю как Анчелотти мог отпустить такого супер топа 🤦‍♂️ ...
0
0
0
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Милан.Тэо
Самый удачный трансфер за последние годы, просто цемент в центре поля ! ...
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+2
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corazón blanco
Здорово здесь слово не подходит. Потрясающе играл с Кроосом и Модричем, одно из лучших трио полузащиты. Уже забил за Юнайтед 4 гола и 5 голевых передач-топ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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