Кин о 2:3 от «Арсенала»: «Шоу, Уан-Биссака, Фред, Мактомини на поле в конце матча – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем»

Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).

«Последние несколько дней были непростыми для «МЮ» из-за потери очков на последних минутах против «Кристал Пэлас» и сегодняшнего поражения.

Это был не лучший «Юнайтед», но они могли удержать ничью, взять очко и двигаться дальше.

Но наступила концовка матча. Шоу все еще левый защитник, к нему есть вопросы. . Фред и в полузащите – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем.

Я не виню только игроков, потому что это была тяжелая игра, и надо отдать должное « », но это была настоящая проверка.

Я уже говорил в последние недели, что « » не хватает игроков. Сегодня не хватало важного игрока. Но это футбол, и «МЮ» должен справляться. А когда дела пошли не очень хорошо, смотришь на варианты на скамейке запасных – все не очень хорошо.

При всех потраченных деньгах «МЮ» все еще не хватает игроков. И это было видно в игре против «Арсенала», который летает по полю.

Я всегда был уверен, что «Манчестер Юнайтед» будет стремиться к топ-4, думаю, они справятся, попытаются выиграть кубок, но с точки зрения борьбы за чемпионский титул им еще предстоит пройти долгий путь», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.

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