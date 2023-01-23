Кин о 2:3 от «Арсенала»: «Шоу, Уан-Биссака, Фред, Мактомини на поле в конце матча – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем»
Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).
«Последние несколько дней были непростыми для «МЮ» из-за потери очков на последних минутах против «Кристал Пэлас» и сегодняшнего поражения.
Это был не лучший «Юнайтед», но они могли удержать ничью, взять очко и двигаться дальше.
Но наступила концовка матча. Шоу все еще левый защитник, к нему есть вопросы. Аарон Уан-Биссака. Фред и Скотт Мактомини в полузащите – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем.
Я не виню только игроков, потому что это была тяжелая игра, и надо отдать должное «Арсеналу», но это была настоящая проверка.
Я уже говорил в последние недели, что «Ман Юнайтед» не хватает игроков. Сегодня не хватало важного игрока. Но это футбол, и «МЮ» должен справляться. А когда дела пошли не очень хорошо, смотришь на варианты на скамейке запасных – все не очень хорошо.
При всех потраченных деньгах «МЮ» все еще не хватает игроков. И это было видно в игре против «Арсенала», который летает по полю.
Я всегда был уверен, что «Манчестер Юнайтед» будет стремиться к топ-4, думаю, они справятся, попытаются выиграть кубок, но с точки зрения борьбы за чемпионский титул им еще предстоит пройти долгий путь», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.
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но потом последовали ничья с Кристалл Пэлэс, но главное - Арсенал их возил мордами по газону и теперь имеет 11 очков преимущества при игре в запасе.
но, видимо, теперь поклонники МЮ считают успехом 4-ое место.
Походу в карьеру переиграл ты, который думает, что задача вингера только обыгрывать и накручивать, ну или футбол ты смотришь пятой точкой.
Мой тебе совет: начни смотреть глазами.
А теперь слйся
Антони тоже в начале крутил дефов похлеще чем хохлушка, а уже после ЧМ сдал.
В случае с Антони , это полный провал руководства которое выделила такие бабки на него и селекции которая полностью просчиталась на счет его игровых качества.
А на счет его голов.. ты серьёзно ? Он в апл забил несколько несчастных голов, два стиле роббена и все. Это по твоему на 100 Лямов? Смотрел на того же мудрика в матче с ливером , так это небо и земля, там есть скорость, дриблинг , оставил защиту ливеру в дураках несколько раз, крутые вперёд , причем прямо в штрафную. А наш Антоха даже Зину не смог обыграть..
также Роналду виноват в нынешних проблемах Ювентуса и Реала.
Обе команды начали сезон с чистого для себя листа, никто из них не был в такой ситуации, в которой они находятся сейчас.
Артета и Тен Хаг каждый из них проделывает свою уникальную работу, на ходу разрушая устоявшиеся стереотипы.
У Артеты не самый топ состав, но молодняк физикой и интеллектуально в плане стратегий и схем, компенсирует. Но если бы были топ игроки, было бы ещё мощнее.
У Тен Хага не самый топ состав, не хватает нескольких топ игроков, что бы ещё более мощно играть, и брать турниры. Но очевидно что это уже вопрос времени. Летом будет трансформация состава.
Обе команды сегодня были молодцы, обе были достойны, если оба будут играть весь сезон так как играют, то есть брать почти все очки, следовательно оба достойны будут звания чемпиона АПЛ.
Всё решит осечки, и набор очков. Ман Сити может включиться, если тоже начнёт только выигрывать, но думаю он уже не претендент на золото.
В следующем сезоне Тен Хагу дадут топ игроков, и он начнёт брать титулы, в этом нет сомнения нет.
Возьмёт ли топ игроков Артета? Вопрос. Если возьмёт, тогда возможно будет быться на равных с Тен Хагом за следующий титул АПЛ. И тогда победитель будет решаться не в плоскости кто сильнее (как и в этом чемпионате, ибо оба почти равны по силе) а кому больше повезёт, кто больше побед возьмёт,и кто меньше осечек сделает.
Как будет дела обстоять с другими командами в следующем АПЛ, поживём поглядим.
Тен Хагу не хватило топов и глубины состава. У него всё впереди, он знает что делать.
Обе команды достойны друг друга. Будет выдающие зрелище в матче между ними, если в следующем году, обе команды одновременно обзаведутся топами. Но у меня есть сомнение по Арсеналу, они не умеют расставаться с лёгкостью по пару сотен миллионов. Мудрика уже упустили, что бы кто ни говорил.Мало того что упустили, так ещё и позволили усилиться конкуренту и соседу! Эх.
Что есть то есть. Жаль что сегодня не было ничьи. Но что не делается, всё к лучшему. Всем удачи.
Это реально развод века
Даже хуже трансфера Азара , Эден хотя бы переходил в качестве супер звезды . А это просто кот в мешке. Никакой магии за которую заплатили 100 Лямов нет, или она закончилась на голе сити. Всю игру он получает мяч , пытается идти вперед , но видит перед собой игрока и дает пас назад. Пасы назад на сто миллионов, все, в лучшем случае угловой заработает. Абсолютный беспонт и первый громкий провал тен хага в трансферной политике.
На банку этого днаря, справа пусть рэш играет , слева гарначо, а крашенный блондин пусть в кубках играет.