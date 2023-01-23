Кин о 2:3 от «Арсенала»: «Шоу, Уан-Биссака, Фред, Мактомини на поле в конце матча – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал Люк Шоу Фред Скотт Мактомини Аарон Уан-Биссака Футбол

Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).

«Последние несколько дней были непростыми для «МЮ» из-за потери очков на последних минутах против «Кристал Пэлас» и сегодняшнего поражения.

Это был не лучший «Юнайтед», но они могли удержать ничью, взять очко и двигаться дальше.

Но наступила концовка матча. Шоу все еще левый защитник, к нему есть вопросы. Аарон Уан-Биссака. Фред и Скотт Мактомини в полузащите – как будто «МЮ» не избавился от прежних проблем.

Я не виню только игроков, потому что это была тяжелая игра, и надо отдать должное «Арсеналу», но это была настоящая проверка.

Я уже говорил в последние недели, что «Ман Юнайтед» не хватает игроков. Сегодня не хватало важного игрока. Но это футбол, и «МЮ» должен справляться. А когда дела пошли не очень хорошо, смотришь на варианты на скамейке запасных – все не очень хорошо.

При всех потраченных деньгах «МЮ» все еще не хватает игроков. И это было видно в игре против «Арсенала», который летает по полю.

Я всегда был уверен, что «Манчестер Юнайтед» будет стремиться к топ-4, думаю, они справятся, попытаются выиграть кубок, но с точки зрения борьбы за чемпионский титул им еще предстоит пройти долгий путь», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.

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30 комментариев

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surfing
Ответ SWAGG
Потому что днарь за которого отвалили огромные деньги должен быть в старте. Магу по такому же принципу все тренеры в старт пихали
Да, политика так себе… по факту надо сажать
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Alex Pog
Ответ кроссовер Айверсона
Почему он промолчал про 100 миллионного Антони? Или к нему у фанов Юнайтед претензий нет?)
в смысле промолчал, он же в целом про состав сказал, вполне возможно, что он Антони отже имел в виду
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vulturecrow
Ответ Denali
Забавно слышать рассуждения о 4 месте от поклонников Арсенала.
это да, но я не особый поклонник Арсенала. хотя, в этом сезоне хотел бы, чтобы они победили.
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Озил, озю и буду озить
Ответ Вячеслав Рамонов
Ахах а ничего что Биссака и подстраховывал и блокировал если бы не он то Мю с его фланга пару тройку прилетело
Так с его фланга и залетела пара )) В первом пропущенном и вовсе он оказался слева и просто ужасно сыграл позиционно, а в победном мяче вообще его зону разорвали (еще и офсайда не было из-за него)
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Вячеслав Рамонов
Ахах а ничего что Биссака и подстраховывал и блокировал если бы не он то Мю с его фланга пару тройку прилетело
0
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Denali
Ответ vulturecrow
победы над Волками, Эвертоном и Борнмутом - командами, стоящими на вылет. плюс ещё Ноттингэм в четырёх очках от зоны вылета. только победа над Сити - это серьёзный успех. но потом последовали ничья с Кристалл Пэлэс, но главное - Арсенал их возил мордами по газону и теперь имеет 11 очков преимущества при игре в запасе. но, видимо, теперь поклонники МЮ считают успехом 4-ое место.
Забавно слышать рассуждения о 4 месте от поклонников Арсенала.
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vulturecrow
Ответ Lavinka
Бред не пишите . МЮ проиграл впервые за 2.5 месяца .
победы над Волками, Эвертоном и Борнмутом - командами, стоящими на вылет. плюс ещё Ноттингэм в четырёх очках от зоны вылета. только победа над Сити - это серьёзный успех.
но потом последовали ничья с Кристалл Пэлэс, но главное - Арсенал их возил мордами по газону и теперь имеет 11 очков преимущества при игре в запасе.
но, видимо, теперь поклонники МЮ считают успехом 4-ое место.
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Lavinka
Ответ vulturecrow
нынешняя игра МЮ - это не вина игроков, Тен Хаага или руководства. во всём виноват Роналду. также Роналду виноват в нынешних проблемах Ювентуса и Реала.
Бред не пишите . МЮ проиграл впервые за 2.5 месяца .
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QWertY
Ответ danilevich
Пик Азара прошел… ты в курсе что ему было 28 лет(возраст который является пиковым для футболиста) и он провёл на том момент один из лучших сезонов. Реал продал Роналду за сотку им нужен был игрок мирового класса здесь и сейчас, все было логично. А 160 миллионов это просто догадки, можешь кстати 260 Лямов за него отдали, так будет звучать эффектнее. Но суть не в азаре, мне вообще плевать на этот трансфера, это просто пример. А на счет Антони , то кого он накрутил ? Ты точно про матчи мю, а не про свою карьеру в фифе ?
Ага, юзер данилевич же устанавливает в каком возрасте наступает пик футболиста.
Походу в карьеру переиграл ты, который думает, что задача вингера только обыгрывать и накручивать, ну или футбол ты смотришь пятой точкой.
Мой тебе совет: начни смотреть глазами.
А теперь слйся
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danilevich
Ответ QWertY
Ты вообще понимаешь что ты несешь? За Азара отдали 160 миллионов, когда его пик уже прошел и оставался только год по контракту. За Антони заплатили 85, но он еще молодой, у которого вся карьера впереди. Каким нужно быть профаном, чтобы считать трансфер бразильца хуже трансфера бельгийца... Антони тоже в начале крутил дефов похлеще чем хохлушка, а уже после ЧМ сдал.
Пик Азара прошел… ты в курсе что ему было 28 лет(возраст который является пиковым для футболиста) и он провёл на том момент один из лучших сезонов. Реал продал Роналду за сотку им нужен был игрок мирового класса здесь и сейчас, все было логично. А 160 миллионов это просто догадки, можешь кстати 260 Лямов за него отдали, так будет звучать эффектнее. Но суть не в азаре, мне вообще плевать на этот трансфера, это просто пример. А на счет Антони , то кого он накрутил ? Ты точно про матчи мю, а не про свою карьеру в фифе ?
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QWertY
Ответ danilevich
Ты вообще читал что я написал ? Я абсолютно ничего не говорил за игровые качества Азара , речь о том , что его цена была оправдана, то что он провалился в Реале, тут уже нет вины руководство , они брали топ игрока! В случае с Антони , это полный провал руководства которое выделила такие бабки на него и селекции которая полностью просчиталась на счет его игровых качества. А на счет его голов.. ты серьёзно ? Он в апл забил несколько несчастных голов, два стиле роббена и все. Это по твоему на 100 Лямов? Смотрел на того же мудрика в матче с ливером , так это небо и земля, там есть скорость, дриблинг , оставил защиту ливеру в дураках несколько раз, крутые вперёд , причем прямо в штрафную. А наш Антоха даже Зину не смог обыграть..
Ты вообще понимаешь что ты несешь? За Азара отдали 160 миллионов, когда его пик уже прошел и оставался только год по контракту. За Антони заплатили 85, но он еще молодой, у которого вся карьера впереди. Каким нужно быть профаном, чтобы считать трансфер бразильца хуже трансфера бельгийца...
Антони тоже в начале крутил дефов похлеще чем хохлушка, а уже после ЧМ сдал.
+5
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+4
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danilevich
Ответ QWertY
хуже Азара)))) Антони за пол сезона забил больше, чем Азар за всю карьеру в Реале))
Ты вообще читал что я написал ? Я абсолютно ничего не говорил за игровые качества Азара , речь о том , что его цена была оправдана, то что он провалился в Реале, тут уже нет вины руководство , они брали топ игрока!
В случае с Антони , это полный провал руководства которое выделила такие бабки на него и селекции которая полностью просчиталась на счет его игровых качества.
А на счет его голов.. ты серьёзно ? Он в апл забил несколько несчастных голов, два стиле роббена и все. Это по твоему на 100 Лямов? Смотрел на того же мудрика в матче с ливером , так это небо и земля, там есть скорость, дриблинг , оставил защиту ливеру в дураках несколько раз, крутые вперёд , причем прямо в штрафную. А наш Антоха даже Зину не смог обыграть..
+1
-1
0
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QWertY
Ответ danilevich
Антони такой днарь Это реально развод века Даже хуже трансфера Азара , Эден хотя бы переходил в качестве супер звезды . А это просто кот в мешке. Никакой магии за которую заплатили 100 Лямов нет, или она закончилась на голе сити. Всю игру он получает мяч , пытается идти вперед , но видит перед собой игрока и дает пас назад. Пасы назад на сто миллионов, все, в лучшем случае угловой заработает. Абсолютный беспонт и первый громкий провал тен хага в трансферной политике. На банку этого днаря, справа пусть рэш играет , слева гарначо, а крашенный блондин пусть в кубках играет.
хуже Азара)))) Антони за пол сезона забил больше, чем Азар за всю карьеру в Реале))
+2
0
+2
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Alexander Yavriantz
Ответ Wekil Halylow
Как Антони?
Лучше как Мартинеза))
+3
0
+3
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Zekenstein
Ответ vulturecrow
нынешняя игра МЮ - это не вина игроков, Тен Хаага или руководства. во всём виноват Роналду. также Роналду виноват в нынешних проблемах Ювентуса и Реала.
В Ювентусе еще Рэмзи был виноват)
+2
0
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Wekil Halylow
Ответ jem777
А прикиньте, что будет, когда Тен Хаг купит своих игроков?!))
Как Антони?
+13
-3
+10
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jem777
А прикиньте, что будет, когда Тен Хаг купит своих игроков?!))
0
0
0
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vulturecrow
нынешняя игра МЮ - это не вина игроков, Тен Хаага или руководства. во всём виноват Роналду.
также Роналду виноват в нынешних проблемах Ювентуса и Реала.
+7
-6
+1
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SWAGG
Ответ surfing
Тоже не понимаю, почему тен хаг боится его усадить, и поставить туда Факундо
Потому что днарь за которого отвалили огромные деньги должен быть в старте. Магу по такому же принципу все тренеры в старт пихали
+7
-1
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BARCLAYS
Мактомини и Фред реально Биссаку и Шоу не трогать, надо обяз Де Йонга и ещё кого та брать в полузащиту.
0
-1
-1
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Nickolay Lyskov
Ответ кроссовер Айверсона
Почему он промолчал про 100 миллионного Антони? Или к нему у фанов Юнайтед претензий нет?)
А что можно сказать о том, кого на поле не было?
+26
-2
+24
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surfing
Ответ danilevich
Антони такой днарь Это реально развод века Даже хуже трансфера Азара , Эден хотя бы переходил в качестве супер звезды . А это просто кот в мешке. Никакой магии за которую заплатили 100 Лямов нет, или она закончилась на голе сити. Всю игру он получает мяч , пытается идти вперед , но видит перед собой игрока и дает пас назад. Пасы назад на сто миллионов, все, в лучшем случае угловой заработает. Абсолютный беспонт и первый громкий провал тен хага в трансферной политике. На банку этого днаря, справа пусть рэш играет , слева гарначо, а крашенный блондин пусть в кубках играет.
Тоже не понимаю, почему тен хаг боится его усадить, и поставить туда Факундо
+4
0
+4
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OSHO - ऊर्जा
МЮ дал бой, возможно будущему Чемпиону АПЛ. Ничья была бы более заслуженным результатом.

Обе команды начали сезон с чистого для себя листа, никто из них не был в такой ситуации, в которой они находятся сейчас.

Артета и Тен Хаг каждый из них проделывает свою уникальную работу, на ходу разрушая устоявшиеся стереотипы.

У Артеты не самый топ состав, но молодняк физикой и интеллектуально в плане стратегий и схем, компенсирует. Но если бы были топ игроки, было бы ещё мощнее.

У Тен Хага не самый топ состав, не хватает нескольких топ игроков, что бы ещё более мощно играть, и брать турниры. Но очевидно что это уже вопрос времени. Летом будет трансформация состава.

Обе команды сегодня были молодцы, обе были достойны, если оба будут играть весь сезон так как играют, то есть брать почти все очки, следовательно оба достойны будут звания чемпиона АПЛ.

Всё решит осечки, и набор очков. Ман Сити может включиться, если тоже начнёт только выигрывать, но думаю он уже не претендент на золото.

В следующем сезоне Тен Хагу дадут топ игроков, и он начнёт брать титулы, в этом нет сомнения нет.

Возьмёт ли топ игроков Артета? Вопрос. Если возьмёт, тогда возможно будет быться на равных с Тен Хагом за следующий титул АПЛ. И тогда победитель будет решаться не в плоскости кто сильнее (как и в этом чемпионате, ибо оба почти равны по силе) а кому больше повезёт, кто больше побед возьмёт,и кто меньше осечек сделает.

Как будет дела обстоять с другими командами в следующем АПЛ, поживём поглядим.

Тен Хагу не хватило топов и глубины состава. У него всё впереди, он знает что делать.

Обе команды достойны друг друга. Будет выдающие зрелище в матче между ними, если в следующем году, обе команды одновременно обзаведутся топами. Но у меня есть сомнение по Арсеналу, они не умеют расставаться с лёгкостью по пару сотен миллионов. Мудрика уже упустили, что бы кто ни говорил.Мало того что упустили, так ещё и позволили усилиться конкуренту и соседу! Эх.

Что есть то есть. Жаль что сегодня не было ничьи. Но что не делается, всё к лучшему. Всем удачи.
+2
-4
-2
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danilevich
Антони такой днарь
Это реально развод века
Даже хуже трансфера Азара , Эден хотя бы переходил в качестве супер звезды . А это просто кот в мешке. Никакой магии за которую заплатили 100 Лямов нет, или она закончилась на голе сити. Всю игру он получает мяч , пытается идти вперед , но видит перед собой игрока и дает пас назад. Пасы назад на сто миллионов, все, в лучшем случае угловой заработает. Абсолютный беспонт и первый громкий провал тен хага в трансферной политике.
На банку этого днаря, справа пусть рэш играет , слева гарначо, а крашенный блондин пусть в кубках играет.
+30
-8
+22
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Spaten
Вот это анализ от мэтра , я понимаю
+4
-1
+3
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