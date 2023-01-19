Эрик тен Хаг: «МЮ» в последний раз обыгрывал «Арсенал» без Каземиро. Нужно повторить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Мы контролировали игру и забили хороший гол. Я бы не сказал, что это было превосходное выступление, но оно было неплохим. Мы контролировали игру и должны были приложить больше усилий во втором тайме. При счете 2:0 все было бы решено.
Когда пропускаешь гол за минуту или две до конца, отреагировать уже сложно. Хотя у Каземиро была возможность забить. Нужно вынести из этого урок.
Каземиро инстинктивно сфолил, не попал по мячу. Ситуация была опасной, он хотел ее изменить.
В последний раз «МЮ» обыгрывал «Арсенал» без Каземиро, нужно будет сделать то же самое», – сказал тен Хаг Sky Sports.
Если в воскресенье проиграют, хоть откуда найдут повод чем обвинит судьей)))
После матча: Судьи помогли мю.
И так уже несколько лет
зачем Каземиро, когда есть Антони за 100 мульйонов
Чел, очевидно, отсылает к матчу мю-сити, ну и в чем он не прав?
Самое забавное, что эта коллегия судей, как её там точно, признала тот гол легитимным. У них там даже опосля странные решения принимаются. Дурдом