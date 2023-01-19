Эрик тен Хаг: «МЮ» в последний раз обыгрывал «Арсенал» без Каземиро. Нужно повторить»

Главный тренер « » тен Хаг подвел итоги игры с « » (1:1).

«Мы контролировали игру и забили хороший гол. Я бы не сказал, что это было превосходное выступление, но оно было неплохим. Мы контролировали игру и должны были приложить больше усилий во втором тайме. При счете 2:0 все было бы решено.

Когда пропускаешь гол за минуту или две до конца, отреагировать уже сложно. Хотя у Каземиро была возможность забить. Нужно вынести из этого урок.

инстинктивно сфолил, не попал по мячу. Ситуация была опасной, он хотел ее изменить.

В последний раз «МЮ» обыгрывал « » без Каземиро, нужно будет сделать то же самое», – сказал тен Хаг Sky Sports.