Эрик тен Хаг: «МЮ» в последний раз обыгрывал «Арсенал» без Каземиро. Нужно повторить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Мы контролировали игру и забили хороший гол. Я бы не сказал, что это было превосходное выступление, но оно было неплохим. Мы контролировали игру и должны были приложить больше усилий во втором тайме. При счете 2:0 все было бы решено.

Когда пропускаешь гол за минуту или две до конца, отреагировать уже сложно. Хотя у Каземиро была возможность забить. Нужно вынести из этого урок.

Каземиро инстинктивно сфолил, не попал по мячу. Ситуация была опасной, он хотел ее изменить.

В последний раз «МЮ» обыгрывал «Арсенал» без Каземиро, нужно будет сделать то же самое», – сказал тен Хаг Sky Sports.

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36 комментариев

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demai
Ответ Артемий Дмитриев
Ну вот почему Артета не делает громких заявлений, надо повторить и т.п. Кристалл пэлас обыграй сначала, а потом уже болтай у арсенала тогда вместо Парти локонга играл, а Фердинад к тому же не зря Каземиро хвалил, весь центр на нем держится в мю и без него будет ой тяжело.. пока все доводы за арсенал, которые ещё и неделю спокойно к матчу готовится
Вспомни, кто тренирует Кристал Пэлас — поймешь, почему МЮ с КП не будет просто 😉
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Средний палец Кирана Тирни
Для подтверждения чемпионских амбиций Арсенал должен реваншироваться с МЮ, заодно увеличив от них отрыв.
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ManUtd8082
Ответ #SharkTeam
В дерби на Канселу и Холанде не поставили чистые пенки. Вспомнишь?
Сити должен был быть дисквалифицирован на два года из за ФФП помнишь? Как будто вы беленькие и пушистые и во всем виноваты МЮ
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Street Fighter
Ответ Kojogeldiev Elaman
Сначала надо выиграть, потом уже говорить. Арсенал у себя дома плюс Парти доступен, МЮ может помочь только судьи, которые отменяют голы, потом признают, что это была ошибка
МЮ сегодня не поставили чистейший пенальти при счёте 1:0. Вот и пишите дальше про судей
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#SharkTeam
Ответ ManUtd8082
Как же вы надоели с судьями. Сегодня не назначили чистый пенальти. Но об этом вы глорики никогда не вспомните
В дерби на Канселу и Холанде не поставили чистые пенки. Вспомнишь?
0
-2
-2
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Wekil Halylow
Ответ Amin Nabidjonov
Надеемся ман ю победят в гостях..
Лучше думай о пенсах
+1
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Диер Ташкент
Ответ ManUtd8082
Судьи АПЛ вообще не о чем. Это ни для кого не секрет. Но они ошибаются в пользу соперников МЮ почти в каждом втором матче. Но почему то именно фанаты Арсенала все время ноют. Не умеют проигрывать.
У болелов Арса так принято, что судьи их всегда засуживают. В прошлом сезоне так через тур писали, когда Арсенал проигрывал и играл в ничью. В этом сезоне ничего не поменялось. Старая песня по новой поёт.
Если в воскресенье проиграют, хоть откуда найдут повод чем обвинит судьей)))
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Billy_Shears
Ответ ManUtd8082
До матча: у нас не было Томаса После матча: Судьи помогли мю. И так уже несколько лет
Если отменить чистый гол не помощь, то что тогда?
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ХЫЫЫ
Как этот каземиро умудрился за пол чемпа накопить 5 желтых? Хотя по его игре, он должен быть удален в прошлой игре с привезенными 2 пенками. Видно манера игрока Реала, им там позволялось так играть.
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ManUtd8082
Ответ Артемий Дмитриев
Ну вот почему Артета не делает громких заявлений, надо повторить и т.п. Кристалл пэлас обыграй сначала, а потом уже болтай у арсенала тогда вместо Парти локонга играл, а Фердинад к тому же не зря Каземиро хвалил, весь центр на нем держится в мю и без него будет ой тяжело.. пока все доводы за арсенал, которые ещё и неделю спокойно к матчу готовится
До матча: у нас не было Томаса
После матча: Судьи помогли мю.

И так уже несколько лет
+2
-3
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Mt09
могут повторить?
зачем Каземиро, когда есть Антони за 100 мульйонов
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ManUtd8082
Ответ Niko [Ars]
Причём тут это вообще Чел, очевидно, отсылает к матчу мю-сити, ну и в чем он не прав?
Судьи АПЛ вообще не о чем. Это ни для кого не секрет. Но они ошибаются в пользу соперников МЮ почти в каждом втором матче. Но почему то именно фанаты Арсенала все время ноют. Не умеют проигрывать.
+2
-2
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Макс Шева
Видимо Вергорст все таки как -то провез в себе, для лысюка, килограмм отборной, нидерландской кукурельи.
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Артемий Дмитриев
Ну вот почему Артета не делает громких заявлений, надо повторить и т.п. Кристалл пэлас обыграй сначала, а потом уже болтай у арсенала тогда вместо Парти локонга играл, а Фердинад к тому же не зря Каземиро хвалил, весь центр на нем держится в мю и без него будет ой тяжело.. пока все доводы за арсенал, которые ещё и неделю спокойно к матчу готовится
+3
0
+3
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Niko [Ars]
Ответ ManUtd8082
Для этих фанатов судьи всегда виноваты. Помню реакцию некоторых из них после того самого матча 8:2. Тогда тоже гнали на судей.
Причём тут это вообще
Чел, очевидно, отсылает к матчу мю-сити, ну и в чем он не прав?
+3
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ManUtd8082
Ответ Lavinka
Алё ! Эдегор в мяч не играл и атаковал сзади Эриксена ! Включите мозги .
Для этих фанатов судьи всегда виноваты. Помню реакцию некоторых из них после того самого матча 8:2. Тогда тоже гнали на судей.
+2
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-3
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Золотой Мяч 2020
Ответ Kojogeldiev Elaman
Сначала надо выиграть, потом уже говорить. Арсенал у себя дома плюс Парти доступен, МЮ может помочь только судьи, которые отменяют голы, потом признают, что это была ошибка
так выиграли в прошлый раз, без Каземиро, Тен Хаг об этом и говорит
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Niko [Ars]
Ответ Lavinka
Алё ! Эдегор в мяч не играл и атаковал сзади Эриксена ! Включите мозги .
Ну да, там был фол
Самое забавное, что эта коллегия судей, как её там точно, признала тот гол легитимным. У них там даже опосля странные решения принимаются. Дурдом
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sayemlo
Если рот Сафа снова возьмётся за дело, то муму победит
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Золотой Мяч 2020
Ответ CyberUnited
Этот Олисе фанат мю что-ли, чего он гол не праздновал)
сам не поверил
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Amin Nabidjonov
Надеемся ман ю победят в гостях..
+1
-4
-3
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Lavinka
Ответ Kojogeldiev Elaman
Сначала надо выиграть, потом уже говорить. Арсенал у себя дома плюс Парти доступен, МЮ может помочь только судьи, которые отменяют голы, потом признают, что это была ошибка
Алё ! Эдегор в мяч не играл и атаковал сзади Эриксена ! Включите мозги .
+9
-7
+2
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Диер Ташкент
Одно очевидно, на матч против пушкарей МЮ очень заряженно выйдут. Так что для обоих команд это будет сложная игра, даже без учёта Каземиро в состава у МЮ.
0
0
0
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ManUtd8082
Ответ Kojogeldiev Elaman
Сначала надо выиграть, потом уже говорить. Арсенал у себя дома плюс Парти доступен, МЮ может помочь только судьи, которые отменяют голы, потом признают, что это была ошибка
Как же вы надоели с судьями. Сегодня не назначили чистый пенальти. Но об этом вы глорики никогда не вспомните
+25
-15
+10
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Kojogeldiev Elaman
Сначала надо выиграть, потом уже говорить. Арсенал у себя дома плюс Парти доступен, МЮ может помочь только судьи, которые отменяют голы, потом признают, что это была ошибка
+38
-18
+20
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