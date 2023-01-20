Реднапп о дисквалификации Каземиро: «Представляю, как Артета танцевал от радости, когда это случилось. Большая новость для «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Джейми Реднапп Каземиро Футбол

Джейми Реднапп прокомментировал дисквалификацию Каземиро.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» получил 5-ю желтую карточку в сезоне в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1). Бразилец пропустит игру 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», которая состоится в воскресенье.

«Мы говорили перед игрой о Каземиро. Не получай желтую. Не вступай в стычки. Это было так важно, ведь он нужен «МЮ» в воскресенье.

Я представляю, как Микель Артета танцевал от радости у себя дома, когда это случилось. Потому что Каземиро очень важен для «Юнайтед». У них нет никого, кто мог бы делать то, что делает Каземиро.

Он умеет чувствовать опасность, и команде будет не хватать его вклада. Это именно то, чего хотелось «Арсеналу». Большая новость для них», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

Эрик тен Хаг: «МЮ» в последний раз обыгрывал «Арсенал» без Каземиро. Нужно повторить»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
эрбол саламатов
Дост бог, арсенал выйграет. И выйграет с или без каземиро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей MiKi3iP
Может Артета сделал большую ставку на карточку Каземиро? С чего ему танцевать. Не думаю что подготовка к игре от этого будет настроена на расслабление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick Powell
Ответ Алексей Тарлыков
Что это за команда у которой всё на одном игроке висит? Одного потеряли на игру и началось нытье. Арсенал Жезуса потерял на три месяца и не ноют, играют. А он для прессинга очень важен
Так ноет бывший игрок Ливерпуля и Тоттенхема)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
Ответ CriminalJoint62
Смысл танцевать когда весь сезон впереди, глупость настоящая
Соперник по турнирной таблице теряет ключевого игрока перед очной встречей, – может, до танцев и не дошло, но порадоваться Артете было чему.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Что это за команда у которой всё на одном игроке висит? Одного потеряли на игру и началось нытье. Арсенал Жезуса потерял на три месяца и не ноют, играют. А он для прессинга очень важен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Фирстов
Хрень какую-то сказал. Артета такой ерундой не занимается!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Смысл танцевать когда весь сезон впереди, глупость настоящая
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Если он так нужен, могли его в запасе оставить, чтобы сыграл с Араеналом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий