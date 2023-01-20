Реднапп о дисквалификации Каземиро: «Представляю, как Артета танцевал от радости, когда это случилось. Большая новость для «Арсенала»

прокомментировал дисквалификацию Каземиро.

Хавбек « » получил 5-ю желтую карточку в сезоне в матче против «Кристал Пэлас» (1:1). Бразилец пропустит игру 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», которая состоится в воскресенье.

«Мы говорили перед игрой о Каземиро. Не получай желтую. Не вступай в стычки. Это было так важно, ведь он нужен «МЮ» в воскресенье.

Я представляю, как танцевал от радости у себя дома, когда это случилось. Потому что Каземиро очень важен для «Юнайтед». У них нет никого, кто мог бы делать то, что делает Каземиро.

Он умеет чувствовать опасность, и команде будет не хватать его вклада. Это именно то, чего хотелось «Арсеналу». Большая новость для них», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

Эрик тен Хаг: «МЮ» в последний раз обыгрывал «Арсенал» без Каземиро. Нужно повторить»