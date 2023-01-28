Симеоне о будущем в «Атлетико»: «Контракт во многом зависит от того, как мы завершим сезон»

Главный тренер «Атлетико» высказался о своем будущем.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы завершим этот сезон. В конце каждого сезона мы собираемся и оцениваем, как быть дальше. И этот год не станет исключением.

Все немного сложнее, чем вы думаете. Вы узнаете, что будет дальше, в конце сезона», – ответил аргентинец журналистам на вопрос о возможном уходе из клуба.

На данный момент мадридцы занимают в чемпионате 4-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору (Пако Гарсия Каридад)

Симеоне не планирует уходить из «Атлетико». Клуб также не хочет увольнять тренера