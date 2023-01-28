Симеоне о будущем в «Атлетико»: «Контракт во многом зависит от того, как мы завершим сезон»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своем будущем.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы завершим этот сезон. В конце каждого сезона мы собираемся и оцениваем, как быть дальше. И этот год не станет исключением.

Все немного сложнее, чем вы думаете. Вы узнаете, что будет дальше, в конце сезона», – ответил аргентинец журналистам на вопрос о возможном уходе из клуба.

На данный момент мадридцы занимают в чемпионате Испании 4-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору (Пако Гарсия Каридад)

Симеоне не планирует уходить из «Атлетико». Клуб также не хочет увольнять тренера

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4 комментария

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Виталий Желтоусов
Симеоне приучил что он и есть Атлетико. Как Фергюсон в МЮ или Венгер в Арсенале.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ фанат Ска хабаровска
Шутки это не твое, больше не надо
Тебя забыл спросить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фанат Ска хабаровска
Ответ Пирс Морган
Симеоне: "Спрашивайте быстрее, мне на автобус надо успеть"
Шутки это не твое, больше не надо
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Симеоне: "Спрашивайте быстрее, мне на автобус надо успеть"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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