Симеоне об 1:3: «Себальосу могли показать 2-ю желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Реал» счастлив»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне судьи Стефан Савич Альваро Мората Сесар Сото Градо Дани Себальос Футбол

Диего Симеоне недоволен судейством матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:3) в Кубке Испании.

– О чем вы говорили с судьей Сесаром Сото Градо?

– Я задавал ему вопросы, потому что он уже не свистел фолы на Морате в Сан-Себастьяне [в игре с «Реал Сосьедад»]. Я сказал, что если он имеет что-то против Альваро, я не выпущу его на следующий матч, который он будет судить. Очень сложно. Сото Градо сказал, что Альваро преувеличивает падения. Но вообще-то ему пришлось покинуть поле из-за повреждения.

Никого не волнует то, что не случилось, потому что сейчас речь о том, чего не было. Себальосу могли показать вторую желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Мадрид» счастлив. Мы недовольны результатом, но рады тому, как боролись.

– Судейство решило исход игры?

– Все решают игроки, которые выходят на поле. «Мадрид» был лучше перед воротами в важные моменты игры. У нас были моменты – у Гризманна, у Карраско, у Мемфиса... Но когда «Реал» так борется, мало что можно требовать от команды. Нужно стараться продолжать в том же духе. Мы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка. Остался второй круг чемпионата для достижения цели, которая стоит перед клубом, – сказал тренер «Атлетико».

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Александра Александрова
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. (Йозеф Геббельс). Ну так и кубки кашшаи выигранные тысячу раз становятся правдой , когда человеку постоянно лгут для него это становится нормой, так устроен человеческий мозг , с Реалом та же история , уже даже никто не удивляется судьям в матчах с Реалом ,даже игроки Реала уверовали в это , Бензема который сбил Доннураму сказал это наш супер прессинг , те он не понимает что в футболе есть правила , настолько он уверовал в свою безнаказанность ,что для него это уже норма ! А потом фанатики судейского удивляется почему их не любят !
Шура, почему я чувствую запах жаренного от тебя?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ДЖИН
Если бы Себальясу показали законную желтую мадридцы вылетели бы. А потом судья спецом катлете красную. Что тут думать чисто судейский матч мадридского кабинета. Не даром этот клуб называют кабинетом. ПОтому что половина лч было взято во времена Фарнко, Другая половина за счет судьи. аха-ха)
🧯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Если бы Себальясу показали законную желтую мадридцы вылетели бы. А потом судья спецом катлете красную. Что тут думать чисто судейский матч мадридского кабинета. Не даром этот клуб называют кабинетом. ПОтому что половина лч было взято во времена Фарнко, Другая половина за счет судьи. аха-ха)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Нико Росберг
Корреа там чуть ли не на пустые ворота выбегал на линии штрафной!!! А реаловские что только уже не придумали: что он видите ли неумышленно, что у него первой желтой и не должно было быть, что пишут за удаление только из Барселоны. Вот честно бы признали хотя бы, что судья пожалел Себальоса. И еще больше всего бесит, что утверждают, что если не болеет за Реал, то сразу Барселонский, а ничего что болельщики Атлетико еще есть.
Просто прими факт, судью настроенного против Реала впринципе можно увидеть очень редко ,за счастье увидеть когда Реал судят ровно ,без подарков ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.
(Йозеф Геббельс). Ну так и кубки кашшаи выигранные тысячу раз становятся правдой , когда человеку постоянно лгут для него это становится нормой, так устроен человеческий мозг , с Реалом та же история , уже даже никто не удивляется судьям в матчах с Реалом ,даже игроки Реала уверовали в это , Бензема который сбил Доннураму сказал это наш супер прессинг , те он не понимает что в футболе есть правила , настолько он уверовал в свою безнаказанность ,что для него это уже норма ! А потом фанатики судейского удивляется почему их не любят !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ Syndycate
С кубками имени Эвребе и Айтекин, я бы вообще молчал на твоем месте)
там из оффсайдов в финалах лч не забивали плак плак, так что молчи аха-аха)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ White Buddha
С ним только команды работают. Я давно его дрессирую.
Хорош)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
White Buddha
Ответ Homelender_666
Ты от меня сюда убежал и ,видимо, забыл, что Барса выиграла 2 из последних 10 официальных матчей у Реалом. Но тебе это невыгодно, т.к. плюсики не соберёшь. Хотя ты их и так не собрал. Даже на ветке Барселоны ты признан блаженным.
С ним только команды работают. Я давно его дрессирую.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Homelender_666
Посмотри дату регистрации и почитай комменты. Это очередной аккаунт ригоберки.
Понятно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
White Buddha
Ответ f0rmoceft
В первом круге Барсу деклассировал Реал 3-1, что дальше? Хотя о чем это я, только олень может называть прямого конкурента «меньше, чем клуб», адекватные так никогда не скажут.
Это моя собака. Приношу извинения. С ней нужно пожестче. Некоторые команды приходится повторять два раза. Если не выполняет- пару дней не кормить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ Нико Росберг
Корреа там чуть ли не на пустые ворота выбегал на линии штрафной!!! А реаловские что только уже не придумали: что он видите ли неумышленно, что у него первой желтой и не должно было быть, что пишут за удаление только из Барселоны. Вот честно бы признали хотя бы, что судья пожалел Себальоса. И еще больше всего бесит, что утверждают, что если не болеет за Реал, то сразу Барселонский, а ничего что болельщики Атлетико еще есть.
Судья действительно пожалел Себальоса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ Syndycate
С кубками имени Эвребе и Айтекин, я бы вообще молчал на твоем месте)
Посмотри дату регистрации и почитай комменты. Это очередной аккаунт ригоберки.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ts_vlad
Ответ Tigran Voskanyan
Играть от обороны мб
Они только это после 20-ой минуты и делали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Суперкубок 3:1 Скулишь тут пока ты)
Ты от меня сюда убежал и ,видимо, забыл, что Барса выиграла 2 из последних 10 официальных матчей у Реалом. Но тебе это невыгодно, т.к. плюсики не соберёшь. Хотя ты их и так не собрал. Даже на ветке Барселоны ты признан блаженным.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ Растиньяк
закрывать игру?это как?
Играть от обороны мб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Никитин
ой да ладно, если кто-то смотрел игру то это решение было единственно возможным.. ибо судья ну просто забыл о том что такое последовательность и адекватность

учитывая что Себальос только что получил первую ЖК(ну буквально 1.5 минуты назад) в моменте который никак не тянул на ЖК если основываться на предыдущих решениях арбитра в этом же матче.. так что ждать удаления в таком эпизоде - бред. В принципе не так часто дают две ЖК подряд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana Rhoades
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не забывайте, что по правилам гол Атлетико не должен был быть забит. Мяч до этого в судью попадал
А здесь уже бчк-нутые набежали
Обвинили Реал во всех грехах, но про этот момент умолчали
Как всегда лицемерие
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
Радуюсь трофею, в котором деклассировали меньше чем клуб без шансов и оставили его бестрофейником на оставшийся сезон)
В первом круге Барсу деклассировал Реал 3-1, что дальше?
Хотя о чем это я, только олень может называть прямого конкурента «меньше, чем клуб», адекватные так никогда не скажут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igmu
Должны была быть красная Себальясу и лёгкая победа Атлетико, а вместо этого очередная позорная победа Реала.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Александра Александрова
Это такая реакция у детей на правду , они кубки кашшаи считают лигой чемпионов и говорят, что с офсайдов забивать можно это же реал )))
С кубками имени Эвребе и Айтекин, я бы вообще молчал на твоем месте)
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
Ответ Андрей Игумнов
Очень странное решение не удалять себальеса, ни у кого бы вообще вопросов не было бы , покажи судья вторую желтую, видимо , испугался реакции. Но и атлетико могли закрывать игру до пропущеного гола
закрывать игру?это как?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ liverpool and barcelona fan
Ну справедливости ради Атлеты вообще перестали побеждать Реал. Даже в тухлый сезон Реала 2018-2019 они умудрились им проиграть. Короче у них Реалофобия какая то.
какое это имеет отношение к судейству? где логика?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Ответ M_i_t_y_a
Вот и главный фанат объявился, который смотрит все матчи Реала от свистка до свистка
"Гуру" школьных комментов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
Ну дык, королевский клуб, как никак. Сравнил хх с пальцем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Ответ GuruFutbola
Радуюсь трофею, в котором деклассировали меньше чем клуб без шансов и оставили его бестрофейником на оставшийся сезон)
Место!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий