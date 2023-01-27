Симеоне об 1:3: «Себальосу могли показать 2-ю желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Реал» счастлив»
Диего Симеоне недоволен судейством матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:3) в Кубке Испании.
– О чем вы говорили с судьей Сесаром Сото Градо?
– Я задавал ему вопросы, потому что он уже не свистел фолы на Морате в Сан-Себастьяне [в игре с «Реал Сосьедад»]. Я сказал, что если он имеет что-то против Альваро, я не выпущу его на следующий матч, который он будет судить. Очень сложно. Сото Градо сказал, что Альваро преувеличивает падения. Но вообще-то ему пришлось покинуть поле из-за повреждения.
Никого не волнует то, что не случилось, потому что сейчас речь о том, чего не было. Себальосу могли показать вторую желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Мадрид» счастлив. Мы недовольны результатом, но рады тому, как боролись.
– Судейство решило исход игры?
– Все решают игроки, которые выходят на поле. «Мадрид» был лучше перед воротами в важные моменты игры. У нас были моменты – у Гризманна, у Карраско, у Мемфиса... Но когда «Реал» так борется, мало что можно требовать от команды. Нужно стараться продолжать в том же духе. Мы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка. Остался второй круг чемпионата для достижения цели, которая стоит перед клубом, – сказал тренер «Атлетико».
Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть
(Йозеф Геббельс). Ну так и кубки кашшаи выигранные тысячу раз становятся правдой , когда человеку постоянно лгут для него это становится нормой, так устроен человеческий мозг , с Реалом та же история , уже даже никто не удивляется судьям в матчах с Реалом ,даже игроки Реала уверовали в это , Бензема который сбил Доннураму сказал это наш супер прессинг , те он не понимает что в футболе есть правила , настолько он уверовал в свою безнаказанность ,что для него это уже норма ! А потом фанатики судейского удивляется почему их не любят !
учитывая что Себальос только что получил первую ЖК(ну буквально 1.5 минуты назад) в моменте который никак не тянул на ЖК если основываться на предыдущих решениях арбитра в этом же матче.. так что ждать удаления в таком эпизоде - бред. В принципе не так часто дают две ЖК подряд
Обвинили Реал во всех грехах, но про этот момент умолчали
Как всегда лицемерие
Хотя о чем это я, только олень может называть прямого конкурента «меньше, чем клуб», адекватные так никогда не скажут.