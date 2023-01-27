Симеоне об 1:3: «Себальосу могли показать 2-ю желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Реал» счастлив»

недоволен судейством матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:3) в Кубке Испании.

– О чем вы говорили с судьей Сесаром Сото Градо?

– Я задавал ему вопросы, потому что он уже не свистел фолы на Морате в Сан-Себастьяне [в игре с «Реал Сосьедад»]. Я сказал, что если он имеет что-то против Альваро, я не выпущу его на следующий матч, который он будет судить. Очень сложно. Сото Градо сказал, что Альваро преувеличивает падения. Но вообще-то ему пришлось покинуть поле из-за повреждения.

Никого не волнует то, что не случилось, потому что сейчас речь о том, чего не было. Себальосу могли показать вторую желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Мадрид» счастлив. Мы недовольны результатом, но рады тому, как боролись.

– Судейство решило исход игры?

– Все решают игроки, которые выходят на поле. « » был лучше перед воротами в важные моменты игры. У нас были моменты – у Гризманна, у Карраско, у Мемфиса... Но когда «Реал» так борется, мало что можно требовать от команды. Нужно стараться продолжать в том же духе. Мы вылетели из чемпионов и из Кубка. Остался второй круг чемпионата для достижения цели, которая стоит перед клубом, – сказал тренер «Атлетико».

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть