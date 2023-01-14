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Ранее журналист Пако Гарсия Каридад в эфире El Chiringuito TV сообщил, что аргентинский специалист намерен покинуть пост главного тренера мадридской команды и уже уведомил генерального директора клуба о своем решении.

Однако, по информации Marca, тренер не планирует уходить с должности ни по окончании этого сезона, ни в начале следующего. Клуб также не намерен увольнять его.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала , Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также «Атлетико» с Симеоне выиграл Кубок и Суперкубок Испании.