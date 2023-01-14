Симеоне не планирует уходить из «Атлетико». Клуб также не хочет увольнять тренера

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне не покинет «Атлетико». 

Ранее журналист Пако Гарсия Каридад в эфире El Chiringuito TV сообщил, что аргентинский специалист намерен покинуть пост главного тренера мадридской команды и уже уведомил генерального директора клуба о своем решении. 

Однако, по информации Marca, тренер не планирует уходить с должности ни по окончании этого сезона, ни в начале следующего. Клуб также не намерен увольнять его.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также «Атлетико» с Симеоне выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

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23 комментария

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Алексей Антипов
Ответ Гоша Петров
а до него это команда даже и не мечтала о каждом сезоне в лиге чемпионов,не говоря о двух выходах в финал
Значит за старые заслуги нужно держать его до конца?
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Иван Никулин
так им и надо)))клуб падает и падает но тренера не увольняют.зашквар полный.норм тренер мог бы составить достойную конкуренцию реалу и барсе.но только не симеоне
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Дилетант9
,,Продолжу настаивать на победе в ЛЧ до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает’’ - сказал Диего Симеоне после вылета в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Верим, Чоло!
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фанат Ска хабаровска
Ответ as009595@icloud.com
Футбол Симеоне уже настолько устарел, что с каждым годом будет тока хуже
Я это слышу каждый год. Атлетико при Симеоне ни разу не выпал из топ 3, о какой стагнации идёт речь?
+3
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+3
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Rafael Sarkisian
Мне кажется его уход будет плюсом и для него, и для клуба... И клуб, и он дали друг другу всё что могли
+1
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Hasan_072
уже изжил себя в Атлетико, пора новому тренеру с новыми идеями взяться за АТМ
+1
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as009595@icloud.com
Ответ Joe Moor
El grando cojones это и есть Атлетико, уволят атлеты снова станут середняком
Футбол Симеоне уже настолько устарел, что с каждым годом будет тока хуже
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-3
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Гоша Петров
Ответ j30
команда уже заплесневела при нем, невыход из легчайшей группы лч это показывает
а до него это команда даже и не мечтала о каждом сезоне в лиге чемпионов,не говоря о двух выходах в финал
+7
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+7
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Joe Moor
El grando cojones это и есть Атлетико, уволят атлеты снова станут середняком
+5
-1
+4
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Sevuska
В эпоху крутых Реала и Барсы - Симеоне просто легенда 👍
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Прекрасная РФПЛ будущего
ещё не все ноги соперника сломаны, Атлетико и Симеоне есть над чем работать
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madaev
Мда
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Борис_Бритва
Фелиш поди в шоке)
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tvorog8088
Никто этого не хотел это было неизбежно)
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Lindeman
Симеоне нужно отдахнуть, а Атлетико может Тухеля подписать ну или Марселино
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vrazrez
Похоже застою пора прекратится. И команде, и Чоло нужны новые вызовы и новые идеи.
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Михо
Кто ж уйдет с такой зп, он же самый дорогой тренер мира, дороже Пепа в полтора раза. А уходить пора было еще года 2-3 назад
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Rosberg005
Жаль конечно этих добряков
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Lavinka
Он остаётся ! (с) Пике .
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j30
команда уже заплесневела при нем, невыход из легчайшей группы лч это показывает
+24
-4
+20
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SamSam
С такой личкой, грех уходить
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белошип
Состав у Атлетико приличный,просто нужен новый топ тренер по типу Тухеля,мне кажется немец идеально подойдёт матрасам)
+2
-2
0
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Дарт Вейдер
Я не устал
Я не ухожу
+26
-1
+25
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