Симеоне об 1:3 от «Реала»: «Себальосу не дали 2-ю желтую, и всем все равно. А ведь «Атлетико» был бы в большинстве при счете 1:0»

недоволен судейством после вылета «Атлетико» из Кубка Испании от « ».

«Рохибланкос» уступили в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

– Чего не хватало команде?

– Я считаю, что до 70-й минуты мы очень хорошо играли. Потом случился фол , и всем все равно, что он не получил вторую желтую, но мы бы остались в большинстве при счете в нашу пользу («Реал» уступал со счетом 0:1 до 79-й минуты – Sports.ru). Этого не случилось, а потом был удален . Мы остались в меньшинстве.

Гол Родриго – это невероятное индивидуальное действие. До него «Атлетико» показывал отличную игру, но в меньшинстве было сложно сохранить преимущество. Несмотря на это, основное время завершилось вничью, а команда показала игру, которую я и хотел видеть. Я очень доволен, ведь видел, сколько усилий приложили игроки и какое впечатление произвела команда, – сказал тренер «Атлетико».

На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть