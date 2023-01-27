Симеоне об 1:3 от «Реала»: «Себальосу не дали 2-ю желтую, и всем все равно. А ведь «Атлетико» был бы в большинстве при счете 1:0»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне судьи Стефан Савич Сесар Сото Градо Дани Себальос Футбол

Диего Симеоне недоволен судейством после вылета «Атлетико» из Кубка Испании от «Реала».

«Рохибланкос» уступили в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

– Чего не хватало команде?

– Я считаю, что до 70-й минуты мы очень хорошо играли. Потом случился фол Себальоса, и всем все равно, что он не получил вторую желтую, но мы бы остались в большинстве при счете в нашу пользу («Реал» уступал со счетом 0:1 до 79-й минуты – Sports.ru). Этого не случилось, а потом был удален Савич. Мы остались в меньшинстве.

Гол Родриго – это невероятное индивидуальное действие. До него «Атлетико» показывал отличную игру, но в меньшинстве было сложно сохранить преимущество. Несмотря на это, основное время завершилось вничью, а команда показала игру, которую я и хотел видеть. Я очень доволен, ведь видел, сколько усилий приложили игроки и какое впечатление произвела команда, – сказал тренер «Атлетико».

На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть

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84 комментария

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Lana Rhoades
Ответ Caterina
Абсолютно прав. Пожалел Себальоса, но без колебаний выдал потом вторую жёлтую матраснику. Такие вот двойные стандарты. Фаны Реала любое мнение тут задавят своей массовостью - плюсики поставят даже на коммент, что всех матрасов надо было удалять по два раза)) Но интересно было бы послушать мнение независимых экспертов, если они существуют.
Как и вы, глорье бчк, на своих ветках задавите своей неадекватностью и массовыми аккаунтами)
Первой желтой не было
Вторая на усмотрение
Гол первый Атлетико забил при участии судьи
А теперь брысь!
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Apotamkin
Ответ Bigbadaboom
Но если б не судья, он попал бы к игроку реала,там пас корявый был легко перехватывался.
попал бы или нет неизвестно. но т.к. мяч остался у игрока атлетико судья справедливо не свистнул
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Caterina
Но матрасы сами всё отдали, все свои моменты в 1 тайме профукали с такой небрежностью, как будто их будет бесконечно много. Чоло должен с этим разбираться, в первую очередь.
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Caterina
Абсолютно прав.
Пожалел Себальоса, но без колебаний выдал потом вторую жёлтую матраснику. Такие вот двойные стандарты.
Фаны Реала любое мнение тут задавят своей массовостью - плюсики поставят даже на коммент, что всех матрасов надо было удалять по два раза))
Но интересно было бы послушать мнение независимых экспертов, если они существуют.
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Покемон Пикачу
Ответ gPk
Да судьи в финале ЛЧ нагло гол из офсайда Рамоса засчитывали ,а он тут про какую-то потенциальную вторую желтую говорит.Пора бы уже привыкнуть что игроков Реала не удаляют.Они могут хоть 10 раз в матче прямой ногой в соперника влететь и ничего не будет
Напиши Вальверде который Морату срубил фолом последннй надежды, кстати тоже в матче против Атлетико. Пусть оспорит чтоль прямую кк, заодно и мвп той встречи подтвердит
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Гамаль Хайдаров
Ответ Ivang King
Справедливости ради, он и первую не заслужил, судья видимо понял что погорячился и так сказать вернул должок
Он сбил соперника умышленно, когда тот шел в контратаку, почему первая карточка не заслуженна?
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Bigbadaboom
Ответ Ramin Mamedov
Ну подумаешь игрок Атлетико принимал мяч и входил в штрафную по центру.. ну раз Себальос не видел, то тут вообще фола не было..
Фол зафиксировали,били штрафной. Какая же там, грубости нет,неспортивного нет, намеренности фолить нет. В центре штрафной ещё 3-4 игрока Реала перспективы атаки как таковой нет.
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Бухгалтер2021
Реал тайм
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Isshin88
Что же он не сказал про яйца и не подёргал себя за промежность как он любит? У Симеоне началось выгорание?
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Bigbadaboom
Ответ Apotamkin
... не слушай что говорит этот сальный генич! Игру остановили бы, если бы мяч попал, после судьи, к игроку Реала.
Но если б не судья, он попал бы к игроку реала,там пас корявый был легко перехватывался.
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as009595@icloud.com
Что сказать по Атлетико, по моему у них красная должна было в каждом матче
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jackson_07
Ответ Maksat Hasanow
В целом игру не смотрел, не могу судить, но этот Себальос мерзкий тип. А откуда такие выводы если не смотрел матч? Там просто Дани смотрел только на мяч и не разглядел игрока
Ты читать не умеешь? Я не про вчерашний матч говорю. Элементарно когда схватил за волосы Гави тоже не видел?
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Maksat Hasanow
Ответ jackson_07
В целом игру не смотрел, не могу судить, но этот Себальос мерзкий тип. А так лучше что реал победил. С радостью посмотрим больше эль-классико, но нужно еще дойти до финала)
В целом игру не смотрел, не могу судить, но этот Себальос мерзкий тип.

А откуда такие выводы если не смотрел матч? Там просто Дани смотрел только на мяч и не разглядел игрока
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Lifar Skladchikov
Ответ Askar Arzygulov
Да блин об этом даже никто не говорит
..и всем все равно!
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Askar Arzygulov
Ответ Ivang King
Справедливости ради, он и первую не заслужил, судья видимо понял что погорячился и так сказать вернул должок
Да блин об этом даже никто не говорит
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Макс Гордиенко
Давай иди, прыгай дальше по бровке, клоун
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Егор Крид58
Забавляет как дауны болеющие за реал, говорят что первой ЖК не было, игрок Атлетико обыгрывает двоих Себальес просто сбивает ( без попытки сыграть в мяч)
иди умойся
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Оливер Кан удаляет Роберту
Тебе судья помог гол забить, отпасовав матрасам, а ты что-то вякаешь тут еще?
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Ванька-Манька
Ответ Buzya
Да и "первую" жк ему дали просто "потому что". Совершенно дежурный, обыденный фол. Катлетам за более грубые не давали, а иногда и не свистели вовсе... Так что Симона может лишь Савичу предъявы кидать. Не первый раз он уже подставляет аргентинскую плаксу
Да и "первую" жк ему дали просто "потому что". Совершенно дежурный, обыденный фол

Согласен, игрочкам риаля всегда дают незаслуженные карточки и свистят фолы, которых не было. Риаль просто не может нарушать правила!
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Ванька-Манька
Ответ rachidibrahimov
Там первой карточки не было.
Любит: Реал Мадрид

Конечно не было, игрочки плебейского никогда не нарушают правила))
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Ванька-Манька
Ответ red hikkikomori
Судья вторую не дал потому что понял что первую не должен был давать. Вот и очканул. Если бы удалил, то уже болельщики Реала говорили бы о несправедливой первой ЖК.
Да, вопли наших казахских глоров плебей Мадрида было бы слышно даже в Австралии
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Muhammad Juraev
100% ж.к !
Какая разница специально или не специально?!Вы думаете в футболе люди фолят и бьют игроков специально?!
Но только с игроками реал кабинета "не специально" принимается как отмазка)
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Бакинский Кот
Симеоне как обычно - хнык , хнык , хнык...
Иди лучше обними розовое фламинго своё.
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Apotamkin
Ответ AmazingN
Почему никто не говорит о том, что судья должен был остановить игру во время гола Атлетико из-за попадания мяча в него?
... не слушай что говорит этот сальный генич! Игру остановили бы, если бы мяч попал, после судьи, к игроку Реала.
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g.manafov
Началось...
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