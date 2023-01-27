Симеоне об 1:3 от «Реала»: «Себальосу не дали 2-ю желтую, и всем все равно. А ведь «Атлетико» был бы в большинстве при счете 1:0»
Диего Симеоне недоволен судейством после вылета «Атлетико» из Кубка Испании от «Реала».
«Рохибланкос» уступили в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.
– Чего не хватало команде?
– Я считаю, что до 70-й минуты мы очень хорошо играли. Потом случился фол Себальоса, и всем все равно, что он не получил вторую желтую, но мы бы остались в большинстве при счете в нашу пользу («Реал» уступал со счетом 0:1 до 79-й минуты – Sports.ru). Этого не случилось, а потом был удален Савич. Мы остались в меньшинстве.
Гол Родриго – это невероятное индивидуальное действие. До него «Атлетико» показывал отличную игру, но в меньшинстве было сложно сохранить преимущество. Несмотря на это, основное время завершилось вничью, а команда показала игру, которую я и хотел видеть. Я очень доволен, ведь видел, сколько усилий приложили игроки и какое впечатление произвела команда, – сказал тренер «Атлетико».
На матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.
Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть
Первой желтой не было
Вторая на усмотрение
Гол первый Атлетико забил при участии судьи
А теперь брысь!
Пожалел Себальоса, но без колебаний выдал потом вторую жёлтую матраснику. Такие вот двойные стандарты.
Фаны Реала любое мнение тут задавят своей массовостью - плюсики поставят даже на коммент, что всех матрасов надо было удалять по два раза))
Но интересно было бы послушать мнение независимых экспертов, если они существуют.
А откуда такие выводы если не смотрел матч? Там просто Дани смотрел только на мяч и не разглядел игрока
Согласен, игрочкам риаля всегда дают незаслуженные карточки и свистят фолы, которых не было. Риаль просто не может нарушать правила!
Конечно не было, игрочки плебейского никогда не нарушают правила))
Какая разница специально или не специально?!Вы думаете в футболе люди фолят и бьют игроков специально?!
Но только с игроками реал кабинета "не специально" принимается как отмазка)
Иди лучше обними розовое фламинго своё.