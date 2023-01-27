«Как Себальоса не удалили? Скандал! Мне бы запретили въезд в Испанию, комментируй я матч». Экс-игрок «Атлетико» Футре о дерби с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне судьи Стефан Савич Паулу Футре Сесар Сото Градо Дани Себальос Футбол

Бывший игрок «Атлетико» раскритиковал судью за то, что он не удалил Дани Себальоса.

Полузащитник «Реала» имел желтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби. Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую желтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» Стефана Савича, дав ему две карточки за несколько минут.

«Реал» выиграл со счет 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Испании.

«Как это возможно, что Себальос не получил красную карточку? Скандал! Казалось, что мы снова в 80-90-х.

Хорошо, что меня не позвали комментировать матч. Иначе мне бы запретили въезд в Испанию.

Мои поздравления великолепному Чоло [Диего Симеоне] и всем нашим парням за то, что они выложились на поле. «Атлетико» навсегда!» – написал Паулу Футре.

Португалец также опубликовал фотографию из мадридского дерби с его участием.

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22 комментария

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Артемий Дмитриев
У меня такое чувство, что они про эту вторую карточку будут до следующего мадридского дерби говорить. Играть в футбол нужно, а не еле-еле нехотя в атаку бежать при счете 1:0 в свою пользу. Имея столько разноплановых игрков в атаке, Симеоне ужимает всех в такие рамки.. для его стиля не нужны такие исполнители!
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Feniks91
Ответ corazón blanco
Один из самых известных стадионов мира и в скором времени будет один из самых современных. Откуда у Вас такая ненависть к Мадриду и все, что с ним связано?
Всегда игроки Мадрида были нюнями больше всех постоянно надо, всегда ноют больше всех
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Ruslan3132
Ответ Feniks91
Имелось в виду не город, а стадион, не дописал
дописав, ты умнее не стал )
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Ruslan3132
Ответ инна витенберг
Судья свистел в одну сторону это было видно с начала ну а то что Себальеса надо было удалять нет сомнения
смотри лучше какой-нибудь Дом2, Футбол это не твое.
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Ruslan3132
никому не интересное мнение никому не интересного бывшего игрока никому не интересного клубишки )
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инна витенберг
Судья свистел в одну сторону это было видно с начала ну а то что Себальеса надо было удалять нет сомнения
+3
-3
0
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corazón blanco
Ответ Feniks91
Имелось в виду не город, а стадион, не дописал
Один из самых известных стадионов мира и в скором времени будет один из самых современных. Откуда у Вас такая ненависть к Мадриду и все, что с ним связано?
+1
0
+1
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Feniks91
Ответ corazón blanco
Христо Стоичков это Вы? Это же насколько нужно быть "болельщиком" чтобы желать городу такой участи. Христо Стоичков будучи игроком Барселоны тоже хотел, чтобы на Мадрид скинули атомную бомбу.
Имелось в виду не город, а стадион, не дописал
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-4
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corazón blanco
Ответ Feniks91
Как всегда, подлизы мадридские, чтоб Мадрид стерли с лица земли
Христо Стоичков это Вы? Это же насколько нужно быть "болельщиком" чтобы желать городу такой участи. Христо Стоичков будучи игроком Барселоны тоже хотел, чтобы на Мадрид скинули атомную бомбу.
+5
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+4
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max payne
Ответ King Ragnar
Как гол Атлетико засчитали? Скандал!!!
нет. попадание в судью не повлияло на ход матча и атаки атлетов. в любом случае это на усмотрение судьи.
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-1
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Я Гражданин Мира
Ответ Real_v_dushe
Я не считаю, что Себальос даже на 1 жёлтую наиграл. Если Себальосу давать за 2 обычных фола 2 жёлтых, то Атлетико в восьмером должен каждый матч заканчивать.
Согласен!
Он первую не заслужил и поэтому арбитр не дал ему вторую
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theDoctor
Ответ Sunnyboy
О божечьки, игрок Атлетико, пускай и бывший, высказывается об удалении! Лицемерие 100%-го уровня!
Что, по-вашему, означает слово "лицемерие"?
+5
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Sunnyboy
О божечьки, игрок Атлетико, пускай и бывший, высказывается об удалении! Лицемерие 100%-го уровня!
+9
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+3
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Philadelphia51
Экс игрок Атлетико высказался о дерби , дальше можно не читать )
+3
-4
-1
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corazón blanco
Ответ Savarona25
У Савича уже была ЖК, не важно за что. Вторую ЖК он получил за фол, который легко мог бы привести к травме (сыграл прямой ногой в подкате прямо в ногу Камавинге). Судья просто не мог проигнорировать такую грубость. А сам игрок, имеющий УЖЕ карточку, должен был думать прежде чем так нарушать.
Савич хотел спровоцировать Винисиуса и ему это удалось, Винисиус получил жёлтую, правда ценой собственной жёлтой. А через минуту имея карточку играет в подкате. Савич враг своей команды.
+30
-6
+24
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Feniks91
Как всегда, подлизы мадридские, чтоб Мадрид стерли с лица земли
+1
-7
-6
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Savarona25
У Савича уже была ЖК, не важно за что. Вторую ЖК он получил за фол, который легко мог бы привести к травме (сыграл прямой ногой в подкате прямо в ногу Камавинге). Судья просто не мог проигнорировать такую грубость. А сам игрок, имеющий УЖЕ карточку, должен был думать прежде чем так нарушать.
+26
-7
+19
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Azam1707
Согласен на все 100, это была вторая желтая и удаление, судья провел спорный матч, порой упуская нить игры
+6
-8
-2
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Real_v_dushe
И ещё судья всего 18 фолов зафиксировал у АТМ, хотя реально их было под 40! И всё равно это почти в 2 раза больше фолов, чем у Реала, но у этой матрасного куска хватает наглости говорить о каких-то удалениях! И это я не говорю об абсолютно судейском, левом голе АТМ.
+5
-6
-1
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Real_v_dushe
Я не считаю, что Себальос даже на 1 жёлтую наиграл. Если Себальосу давать за 2 обычных фола 2 жёлтых, то Атлетико в восьмером должен каждый матч заканчивать.
+70
-23
+47
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фанат Ска хабаровска
Красная карточка 100%. Но даже независимо от нее Атлетико провел классный матч
+8
-8
0
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King Ragnar
Как гол Атлетико засчитали? Скандал!!!
+23
-12
+11
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