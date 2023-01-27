«Как Себальоса не удалили? Скандал! Мне бы запретили въезд в Испанию, комментируй я матч». Экс-игрок «Атлетико» Футре о дерби с «Реалом»

Бывший игрок «Атлетико» раскритиковал судью за то, что он не удалил .

Полузащитник «Реала» имел желтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби. Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую желтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» , дав ему две карточки за несколько минут.

«Реал» выиграл со счет 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Испании.

«Как это возможно, что Себальос не получил красную карточку? Скандал! Казалось, что мы снова в 80-90-х.

Хорошо, что меня не позвали комментировать матч. Иначе мне бы запретили въезд в Испанию.

Мои поздравления великолепному Чоло [ ] и всем нашим парням за то, что они выложились на поле. «Атлетико» навсегда!» – написал .

Португалец также опубликовал фотографию из мадридского дерби с его участием.

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