«Как Себальоса не удалили? Скандал! Мне бы запретили въезд в Испанию, комментируй я матч». Экс-игрок «Атлетико» Футре о дерби с «Реалом»
Бывший игрок «Атлетико» раскритиковал судью за то, что он не удалил Дани Себальоса.
Полузащитник «Реала» имел желтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби. Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую желтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» Стефана Савича, дав ему две карточки за несколько минут.
«Реал» выиграл со счет 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Испании.
«Как это возможно, что Себальос не получил красную карточку? Скандал! Казалось, что мы снова в 80-90-х.
Хорошо, что меня не позвали комментировать матч. Иначе мне бы запретили въезд в Испанию.
Мои поздравления великолепному Чоло [Диего Симеоне] и всем нашим парням за то, что они выложились на поле. «Атлетико» навсегда!» – написал Паулу Футре.
Португалец также опубликовал фотографию из мадридского дерби с его участием.
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