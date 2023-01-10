Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору (Пако Гарсия Каридад)

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Мигель Анхель Хиль Футбол

Диего Симеоне покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Пако Гарсия Каридад.

По данным источника, тренер уйдет из мадридского клуба летом. Симеоне уже сообщил генеральному директору «Атлетико» Мигелю Анхелю Хилю о своем решении.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также «Атлетико» с Симеоне выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Сейчас «рохибланкос» занимают 5-е место в таблице Ла Лиги, отставая от 4-го места на одно очко. В этом сезоне «Атлетико» вылетел из еврокубков на стадии группового этапа, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и «Байером».

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46 комментариев

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Алекс Касабов
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Время Тухель
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Рашпель793
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Возможно, самый важный тренер в истории Атлетико (хз, может в их истории был кто-то, кого ценят больше). Прыгнул выше головы и не раз. Но, имхо, расходиться раньше нужно было.
Не факт, конечно, что без Симеоне команда не свалится в середняки, но может наоборот это даст толчок команде.
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Алексей Муравьёв
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Если придет Луис Энрике интересно будет посмотреть на Атлетико, учитывая их состав, плюс Симеоне своим уходом освободит бешенную личку в 40+млн
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Владимир Владимир
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Ответ corazón blanco
Легенда Атлетико, проделал невероятную работу. Заставил считаться с Атлетико не только в Испании, но и на международной арене. Но нужно было уходить после победы в Примере на пике в Интер, который он так мечтал потренироваться. Тогда как раз покидал команду Конте, а с Индзаги ещё не велись переговоры.
Сделал Атлетико топ-клубом. Но насчёт Интера не соглашусь - Конте как раз-таки ушёл, потому что им надо было продавать и проект пошёл вниз, как и амбиции. Вряд ли стоило бы сменить прижившийся Атлетико на сомнительный Интер, от которого не знаешь чего ожидать.

Интересно, захочет ли кто-нибудь из топ-клубов Европы увидеть Диего?
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Джеймс Дуглас Моррисон
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У Лацио, к сожалению, на него денег не хватит.
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Direct free kick
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Ответ ZamoRano
Мулан в любом случае будет унижен, смирись.
Оливье Жиру до 45 спокойно будет унижать второй миланский, смирись мясик
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QWertY
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Ответ Rio de Janeiro
Для Атлетико безусловно такая же культовая величина как САФ для МЮ и Вингер для Арсенала а по соотношению достижений и ресурсов круче обоих.Спасибо что дал Испании 3 силу а титулы трансформировал в новый футбольный бренд чего в начале века не удалось Валенсии и Депору
Бред. Ферги даже в Абердине проделал работу куда круче, чем Симеоне с Атлетико
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Кино Музыка
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Не представляю, куда он. Кроме Атлетико и Локо в мире есть клубы, любящие 0-0 ?
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QWertY
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Ответ Александр Быков
Идеально для МЮ, чтобы вернуть себе статус ТОП клуба
если только тренером обороны)
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Богдан Агафонов
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Луис Энрике сменит.
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ZamoRano
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Ответ kvint(ksk)
Если бы система ВАР действовала с 2014 года, то быть бы Симеоне двухкратным победителем ЛЧ.
А если бы с 2006, то у Челси было бы в три раза больше лч, чем у нашей борсы...
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здоровяк
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Ответ Александр Быков
Идеально для МЮ, чтобы вернуть себе статус ТОП клуба
У болельщиков МЮ с Симеоне "особенные" отношения. Поэтому крайне маловероятное событие
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Дилетант9
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Если это правда, то надеюсь на красивый конец эпохи- Чоло с кубком Испании в руках
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ZamoRano
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Ответ Direct free kick
Лишь бы не ушёл в принтер
Мулан в любом случае будет унижен, смирись.
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ZamoRano
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Прикиньте, если в портовик на замену клоппу) хотя скорее всего в интер пойдет...
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frog19
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Ну правильно, засиделся уже, больше Атлетико так не выстрелить. Нужен новый вызов
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здоровяк
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Ответ red hikkikomori
Интеру в конце сезона надо убирать Индзаги и договариваться с Симеоне
Слишком нищие для Симеоне
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здоровяк
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Ответ Арман Бижанов
Мне кажется следующим шагом для Симеоне должна стать Серия А. Как мне кажется идеальный чемпионат для такого тренера как Диего.
В Италии нет ни одного клуба, который потянет ЗП Диего)
Тут либо клубы АПЛ или в ПСЖ, чтобы наказать футболистов в случае провала в ЛЧ:)
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kvint(ksk)
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Если бы система ВАР действовала с 2014 года, то быть бы Симеоне двухкратным победителем ЛЧ.
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red hikkikomori
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Интеру в конце сезона надо убирать Индзаги и договариваться с Симеоне
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d.xoxlov
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Теперь в "Интер"? Или в "Лацио"?
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San Lorenso
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Ответ corazón blanco
Легенда Атлетико, проделал невероятную работу. Заставил считаться с Атлетико не только в Испании, но и на международной арене. Но нужно было уходить после победы в Примере на пике в Интер, который он так мечтал потренироваться. Тогда как раз покидал команду Конте, а с Индзаги ещё не велись переговоры.
Интер не потянет даже половину его зарплаты))
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Тюменец
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Затянул он с прощанием. Ни для него, ни для клуба на пользу не пошло.
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Е.Р.
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Ответ Direct free kick
Лишь бы не ушёл в принтер
молись
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Е.Р.
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Как раз в Интере местечко освобождается
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