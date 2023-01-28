Ди Мария о дочери, родившейся на 3 месяца раньше срока: «Она чуть не умерла, шансы были 70 на 30. Дерьмовые моменты. Миа научила меня никогда не сдаваться»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария брань Футбол

Анхель Ди Мария рассказал о том, как его дочь боролась за жизнь. 

– Сейчас вы чемпион мира, но в вашей жизни случилось такое, что ваша дочь чуть не умерла. Как вы пережили эти моменты?

– Все верно. Моя дочь Миа чуть не умерла, шансы [что она не выживет] были 70 на 30. Она не сдавалась, продолжала бороться, бороться и бороться. 

Я думаю, что такие моменты укрепляют, заставляют задуматься. Моя дочь научила меня бороться, никогда не сдаваться. Моя жена меня всегда поддерживает, и мы помним одно: как мы можем опустить руки и перестать верить, если наша дочь боролась за жизнь? И, слава Богу, сегодня ей лучше, чем когда-либо.

– Вы ездили в больницу каждый вечер, она родилась недоношенной.

– В том году мы выиграли Кубок Испании, и это был отличный год. У меня родилась дочь, и через неделю я забил гол на поле «Атлетико».

Это были очень дерьмовые моменты, мы сидели в больнице почти целыми днями, виделись с ней дважды в день, ночью нам приходилось уходить.

Быть отцом и возвращаться домой без дочери, не зная, что произойдет до завтрашнего дня, было очень тяжело. Иногда мы приезжали, а некоторых детей, которые лежали в больнице, уже не было. Нам говорили, что они умерли от вируса.

Мы уходили и не знали, каким будет следующий день.

– Ваша жизнь – это кино...

– Если я буду сниматься в кино, то я думаю, что заработаю больше, чем в футболе, ха-ха-ха. По правде говоря, да, это кино, учитывая мое детство и детство моей дочери. И теперь, после победы на чемпионате мира, оно идеально, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины.

Миа, дочь Ди Марии, родилась в апреле 2013-го – на 3 месяца раньше срока.

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18 комментариев

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Ванька-Манька
Ответ trav
ты не про мемы (которые ваша ЦИПСО и придумала) пиши, а про реальные вещи. Зачем было в 14 году стрелять по пляжу в Зугресе с детьми? Зачем в 14 году всех детей из детских домов вывезли на территорию Украины за 2 дня и до сих пор про них ничего неизвестно? Зачем убили в Горловке Кристину Жук? Про горловскую мадонну читал? А про Аллею Ангелов в Донецке?
Зачем убили в Горловке Кристину Жук?

Там ещё Наталью Гусеницу убили, очень жалко её (
0
-1
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Ванька-Манька
Ответ trav
Про донецких и луганских детей убитых с 2014 году не хочешь рассказать?
Я не хочу, а что?
0
-1
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trav
Ответ pashko
И про макеевский родничок…
ты не про мемы (которые ваша ЦИПСО и придумала) пиши, а про реальные вещи. Зачем было в 14 году стрелять по пляжу в Зугресе с детьми? Зачем в 14 году всех детей из детских домов вывезли на территорию Украины за 2 дня и до сих пор про них ничего неизвестно? Зачем убили в Горловке Кристину Жук? Про горловскую мадонну читал? А про Аллею Ангелов в Донецке?
+2
0
+2
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trav
Ответ pashko
Было бы о чем рассказывать, можешь сравнить отчеты ООН, по количеству убитых детей доблестные вежливые люди побили все рейтинги
то есть ты отрицаешь десятки убитых детей, ТЫСЯЧИ мирных за период с 14 по 22 год? ты серьёзно?! все эти люди погибли от снарядов украинской армии и артиллерии. с этим даже ООН и МККК не спорит. всё в открытом доступе
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pashko
Ответ Торопов Саня
Про пляж возле Донецка расскажи...
И про макеевский родничок…
0
-2
-2
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Торопов Саня
Ответ pashko
Было бы о чем рассказывать, можешь сравнить отчеты ООН, по количеству убитых детей доблестные вежливые люди побили все рейтинги
Про пляж возле Донецка расскажи...
+4
0
+4
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pashko
Ответ trav
Про донецких и луганских детей убитых с 2014 году не хочешь рассказать?
Было бы о чем рассказывать, можешь сравнить отчеты ООН, по количеству убитых детей доблестные вежливые люди побили все рейтинги
+1
-4
-3
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trav
Ответ pashko
Сразу вспоминается мариупольский роддом и стоны детей под завалами в днепре, и прочее, прочее, прочее. Врагу не пожелаешь, но успешно приносим своим соседям
Про донецких и луганских детей убитых с 2014 году не хочешь рассказать?
+10
-3
+7
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Тимофей Кушнир
Такая красивая история от очень светлого игрока. Я люблю Ди Марию как игрока, для меня он третий лучший аргентинец в истории.
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madriden
Ответ marshalericsson1357
Здоровь всем детям в мире! Как же хочется дожить до времен, когда медицина сделает какой то значимый прорыв относительно нынешнего времени.
Вы уже дожили до времени, когда медицина сделала значительный прорыв в сравнении с тем временем, когда вы родились (скорее всего). И продолжает развиваться. Конкретно по этой новости, выходить ребенка, родившегося на три месяца раньше срока, это потрясающе и это не рядовой случай. Сравнительно недавно о таком лишь мечтали родители и врачи, которые сталкиваются с подобным. Как и о многом другом. Миру бы сохраниться и всё приложится, причём многое еще и при нашей жизни.
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corazón blanco
Ответ Димаааааасик Смирнов
Поэтому ты от любого легкого контакта валяешься и корчишься от боли, а уже через несколько секунд бежишь, как ни в чем не бывало. Слова-то красивые, вот только вести себя нужно соответсвующе
Под этим словом он подразумевал куда более обширное значение. А именно про то, что он стал футболистом высокого уровня, добился много в Мадриде, став одним из героев долгожданной Десимы, потом продажа в Юнайтед, где он не заиграл из-за конфликта с Ван Галом, ушёл в Париж и показывал отличный уровень. Про огромное количество проигранных финалов за Аргентину, но в конечном итоге он выиграл все и принял в этих победах одну из главенствующих ролей. Списали, многие скептически относились к его переходу в Ювентус - но даже сейчас он наряду с Кьезой лучший в Ювентусе. Ну и естественно про большое количество травм, которые его преследуют всю карьеру.
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Великий Алонсо
Главная звезда аргентинского футбола! Ди Мария крут.
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pashko
Ответ corazón blanco
Это действительно самое страшное когда твои дети находятся на грани жизни и смерти, врагу такого не пожелаешь. Благо что все обошлось.
Сразу вспоминается мариупольский роддом и стоны детей под завалами в днепре, и прочее, прочее, прочее. Врагу не пожелаешь, но успешно приносим своим соседям
+8
-11
-3
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Владимири Йолкиннен
Родился на 2,5 месяца раньше срока.
5 месяцев лежал в больнице, сейчас 34, тьфу тьфу все в норме.
+1
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Alek88
в современном мире принято преувеличивать. мой тесть родился в совке, в 60ом году, на 6ом месяце, без проблем без инкубаторов вырос.

уверен, что с медициной в испании исход на 95% был благополучным.
+2
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corazón blanco
Это действительно самое страшное когда твои дети находятся на грани жизни и смерти, врагу такого не пожелаешь. Благо что все обошлось.
+12
-3
+9
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Димаааааасик Смирнов
Поэтому ты от любого легкого контакта валяешься и корчишься от боли, а уже через несколько секунд бежишь, как ни в чем не бывало. Слова-то красивые, вот только вести себя нужно соответсвующе
0
-7
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marshalericsson1357
Здоровь всем детям в мире!
Как же хочется дожить до времен, когда медицина сделает какой то значимый прорыв относительно нынешнего времени.
+31
-3
+28
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