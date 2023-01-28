Ди Мария о дочери, родившейся на 3 месяца раньше срока: «Она чуть не умерла, шансы были 70 на 30. Дерьмовые моменты. Миа научила меня никогда не сдаваться»

рассказал о том, как его дочь боролась за жизнь.

– Сейчас вы чемпион мира, но в вашей жизни случилось такое, что ваша дочь чуть не умерла. Как вы пережили эти моменты?

– Все верно. Моя дочь Миа чуть не умерла, шансы [что она не выживет] были 70 на 30. Она не сдавалась, продолжала бороться, бороться и бороться.

Я думаю, что такие моменты укрепляют, заставляют задуматься. Моя дочь научила меня бороться, никогда не сдаваться. Моя жена меня всегда поддерживает, и мы помним одно: как мы можем опустить руки и перестать верить, если наша дочь боролась за жизнь? И, слава Богу, сегодня ей лучше, чем когда-либо.

– Вы ездили в больницу каждый вечер, она родилась недоношенной.

– В том году мы выиграли Кубок Испании, и это был отличный год. У меня родилась дочь, и через неделю я забил гол на поле «Атлетико».

Это были очень дерьмовые моменты, мы сидели в больнице почти целыми днями, виделись с ней дважды в день, ночью нам приходилось уходить.

Быть отцом и возвращаться домой без дочери, не зная, что произойдет до завтрашнего дня, было очень тяжело. Иногда мы приезжали, а некоторых детей, которые лежали в больнице, уже не было. Нам говорили, что они умерли от вируса.

Мы уходили и не знали, каким будет следующий день.

– Ваша жизнь – это кино...

– Если я буду сниматься в кино, то я думаю, что заработаю больше, чем в футболе, ха-ха-ха. По правде говоря, да, это кино, учитывая мое детство и детство моей дочери. И теперь, после победы на чемпионате мира, оно идеально, – сказал полузащитник « » и сборной .

Миа, дочь Ди Марии, родилась в апреле 2013-го – на 3 месяца раньше срока.