Ди Мария о критике: «Было больно, когда говорили, что я обсираюсь в финалах, что со мной всегда что-то происходит. Бог позволил мне взять реванш»
Анхель Ди Мария высказался о критике в свой адрес.
– Ты говорил о тех, кто всегда поддерживал тебя, но думал ли ты в какой-то момент о том, чтобы закончить карьеру? Какая критика обидела тебя больше всего?
– Больше всего меня задевала та критика, которая причиняла мне боль. Например, что я обсираюсь в финалах, что меня никогда не видно в финалах, что со мной всегда что-то происходит.
В конце концов, Бог позволил мне взять реванш, и после трех финалов, в которых я не смог проявить себя на 100% (чемпионат мира-2014 и Кубок Америки 2015 и 2016 годов – прим. Sports.ru), в следующих трех (Кубок Америки-2021, Финалиссима-2022 и чемпионат мира-2022 – прим. Sports.ru) я смог выложиться на 100% и доказать, что на самом деле со мной происходит.
Травмы, через которые мне пришлось пройти, теперь обошли меня стороной, и все закончилось так, как должно было. Но именно эта критика причиняла боль больше всего. Не только мне одному, потому что я продолжаю играть, я нахожусь в Европе, но тем, кто находится в Аргентине, больно постоянно слышать одно и то же, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины.
Но если мы говорим о финалах, он обычно как минимум хорош, но чаще просто великолепен.
А так вполне тянет на уровень Роббена, Модрича и других лучших игроков.
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Джеймс Джойс: «Познакомьте меня с автором этих строк».
Ему: «Это Т9».
Д.Д.: «Странные, конечно, у вас в будущем имена носят... но так познакомите или нет?»
Кринж - арабский сухофрукт!
А теперь живи с этим)))
Иисус не справлялся
Главное, что он Богатый и Красивый )) - вероятно, это ключевые футбольные характеристики!