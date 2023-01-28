Ди Мария о критике: «Было больно, когда говорили, что я обсираюсь в финалах, что со мной всегда что-то происходит. Бог позволил мне взять реванш»

высказался о критике в свой адрес.

– Ты говорил о тех, кто всегда поддерживал тебя, но думал ли ты в какой-то момент о том, чтобы закончить карьеру? Какая критика обидела тебя больше всего?

– Больше всего меня задевала та критика, которая причиняла мне боль. Например, что я обсираюсь в финалах, что меня никогда не видно в финалах, что со мной всегда что-то происходит.

В конце концов, Бог позволил мне взять реванш, и после трех финалов, в которых я не смог проявить себя на 100% (чемпионат мира-2014 и Кубок Америки 2015 и 2016 годов – прим. Sports.ru), в следующих трех (Кубок Америки-2021, Финалиссима-2022 и чемпионат мира-2022 – прим. Sports.ru) я смог выложиться на 100% и доказать, что на самом деле со мной происходит.

Травмы, через которые мне пришлось пройти, теперь обошли меня стороной, и все закончилось так, как должно было. Но именно эта критика причиняла боль больше всего. Не только мне одному, потому что я продолжаю играть, я нахожусь в Европе, но тем, кто находится в , больно постоянно слышать одно и то же, – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.