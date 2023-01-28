Ди Мария о критике: «Было больно, когда говорили, что я обсираюсь в финалах, что со мной всегда что-то происходит. Бог позволил мне взять реванш»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 брань Футбол

Анхель Ди Мария высказался о критике в свой адрес. 

– Ты говорил о тех, кто всегда поддерживал тебя, но думал ли ты в какой-то момент о том, чтобы закончить карьеру? Какая критика обидела тебя больше всего?

– Больше всего меня задевала та критика, которая причиняла мне боль. Например, что я обсираюсь в финалах, что меня никогда не видно в финалах, что со мной всегда что-то происходит.

В конце концов, Бог позволил мне взять реванш, и после трех финалов, в которых я не смог проявить себя на 100% (чемпионат мира-2014 и Кубок Америки 2015 и 2016 годов – прим. Sports.ru), в следующих трех (Кубок Америки-2021, Финалиссима-2022 и чемпионат мира-2022 – прим. Sports.ru) я смог выложиться на 100% и доказать, что на самом деле со мной происходит.

Травмы, через которые мне пришлось пройти, теперь обошли меня стороной, и все закончилось так, как должно было. Но именно эта критика причиняла боль больше всего. Не только мне одному, потому что я продолжаю играть, я нахожусь в Европе, но тем, кто находится в Аргентине, больно постоянно слышать одно и то же, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины. 

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32 комментария

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Брукс Хэтлин
Почему "обсИраюсь"? Проверочное слово "серить".
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Arthur Jacob
Ответ moldfan
Кто это говорил ? Ди Мария по ходу карьеры очень не стабилен, в каждом сезоне есть отрезки когда он очень посредственный, мне кажется это ему помешала стать игроком там статуса условного Фигу. Потому-что в футбол Ди Мария умеет играть великолепно и разницу умеет делать. Но если мы говорим о финалах, он обычно как минимум хорош, но чаще просто великолепен.
Ди Мария лучше Фигу
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Игорь Климов
Ответ Великий Алонсо
Посмотри в интернете кто лучший бомбардир в истории футбола, кто больше голов из них забил. А голы это самое главное, потеряйся.
Ты не переживай так сильно, скоро Лео Месси перепишет эти рекорды, Лео пока сыграл намного меньше матчей, а отстаёт всего на несколько голов)
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moldfan
Кто это говорил ? Ди Мария по ходу карьеры очень не стабилен, в каждом сезоне есть отрезки когда он очень посредственный, мне кажется это ему помешала стать игроком там статуса условного Фигу. Потому-что в футбол Ди Мария умеет играть великолепно и разницу умеет делать.

Но если мы говорим о финалах, он обычно как минимум хорош, но чаще просто великолепен.
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Denis242424
Ответ Wiley Fox
Аллах помог Иисус не справлялся
Мусульмане говорят иногда, что Бог у нас единый. Совсем не единый, они сами при этом лицемерят.
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Dan Kennedy
Ответ Зеленый хвостик
Хороший футболист. Если бы не травмы мог бы быть одним из лучших.
Он и так один из лучших, во многом в тяни Криштиану и Месси.

А так вполне тянет на уровень Роббена, Модрича и других лучших игроков.
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Игорь Климов
Ди Мария посрамил всех хейтеров и отлично провёл финальный матч на Чемпионате Мира, молодец! 🇦🇷
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Да вроде наоборот всегда говорили что Ди Мария лучший у Аргентины на крупных турнирах (принижаю при это Месси типо )
Принижая **
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Юрий Кечко
Да вроде наоборот всегда говорили что Ди Мария лучший у Аргентины на крупных турнирах (принижаю при это Месси типо )
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Футбол_это_жизнь
Суперзвезды Аргентины столько лет не могли взять ни Копу, ни ЧМ. Потом был бунт Месси. Когда ретушей из сборной. Начались чистики, пришёл Скалони, собрал команду, а не тупо имена. Боевую, зубастую команду. Когда Ди Мария и Месси могли творить свою магию, а все остальные их в этом поддерживали. И тут все сошлось. Ди Марии нечего стыдиться, Карьера удалась!
Когда ретушей из сборной. Начались чистики...
__
Джеймс Джойс: «Познакомьте меня с автором этих строк».
Ему: «Это Т9».
Д.Д.: «Странные, конечно, у вас в будущем имена носят... но так познакомите или нет?»
+4
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aidos_1979
Ответ Великий Алонсо
Криштиану, а не "кринж", это первое. Во-вторых, Роналду известнее, богаче, популярнее, лучше, сильнее, красивее чем Месси, прими это и молчи в тряпочку.
Месси - чемпион мира!
Кринж - арабский сухофрукт!
А теперь живи с этим)))
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Dinamik1
Ди Мария до замены был лучшим в финале ЧМ.Звезда без всяких вопросов.
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Великий Алонсо
Ответ Danil2302
Вот это поворот)) Главное, что он Богатый и Красивый )) - вероятно, это ключевые футбольные характеристики!
Посмотри в интернете кто лучший бомбардир в истории футбола, кто больше голов из них забил. А голы это самое главное, потеряйся.
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Danil2302
Ответ MilanLombardia
Ди Мария супер топчик,выиграл все что нужно и с ним старушка еще в еврокубки залетит Жаль уже возраст подходит,таких игроков мало будет потом,если вообще будут
Там в свете последних событий , по старушке опять Серия Б плачет...
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Фернандо Редондо
Ответ Зеленый хвостик
Хороший футболист. Если бы не травмы мог бы быть одним из лучших.
Дима - один из лучших и есть, он мог бы быть лучшим, то да, другой разговор
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emptinesspetr
Настоящий МВП финала от Аргентины. Уничтожил Кунде и Дембеле.
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Wiley Fox
Аллах помог

Иисус не справлялся
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Фернандо Редондо
По-моему именно в финалах Ди Мария лучший в Аргентине, лучше того же Месси. Финал 2014 ? Ди Мария там был лучшим и просто из-за травмы пролетел мимо матча за первое место финальной части турнира (его как раз и не хватило при мертвом Месси) . Имеется в виду финальная стадия турниров, а не матч за первое место. Все равно - это странно, Ди Мария всегда был палочкой-выручалочкой Аргентины. Наверно, это плохой перевод. Переводчики спортсру, ауу .
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Danil2302
Ответ Великий Алонсо
Криштиану, а не "кринж", это первое. Во-вторых, Роналду известнее, богаче, популярнее, лучше, сильнее, красивее чем Месси, прими это и молчи в тряпочку.
Вот это поворот))
Главное, что он Богатый и Красивый )) - вероятно, это ключевые футбольные характеристики!
+4
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Мохнатый55
Лучший игрок Реала в 2014 году. Вполне мог получать Золотой мяч, но пиар сработал в пользу другого.
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Пирс Морган
Ди Мария еще забивал победный гол за Аргентину в олимпийских играх 2008, который помог получить золото, клоуны какие-то)
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Сергей Пацаваца
Obsirays’
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Simka87
Ответ MilanLombardia
Ди Мария супер топчик,выиграл все что нужно и с ним старушка еще в еврокубки залетит Жаль уже возраст подходит,таких игроков мало будет потом,если вообще будут
В какие еврокубки?) Проснитесь)))
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Великий Алонсо
Ответ aidos_1979
Кринж позади верблюдов)))
Криштиану, а не "кринж", это первое. Во-вторых, Роналду известнее, богаче, популярнее, лучше, сильнее, красивее чем Месси, прими это и молчи в тряпочку.
+4
-10
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corazón blanco
Ди Мария джокер финалов. Финал Олимпиады в Пекине 2008 года, финал Лиги Чемпионов 2014 года и вот три последних финала Аргентины, просто красавец.
+4
-3
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