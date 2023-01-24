Анатолий Бышовец: «Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА»

поделился ожиданиями от сегодняшней встречи представителей РФС и .

«Дело не в том, что люди из не могут договориться с УЕФА.

ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений. Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА.

Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.

Ранее стало известно, что сегодня состоится встреча, на которой РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам.

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