Анатолий Бышовец: «Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА»

Теги Анатолий Бышовец премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Политика Футбол

Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА.

«Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА.

ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений. Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА.

Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.

Ранее стало известно, что сегодня состоится встреча, на которой РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам.

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113 комментариев

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петрович сектор1
Ответ Денис87
т.е. русофобия сама собой радилась, а не из-за того что российские войска уничтожают людей в чужой стране при полном попустительстве большей части населения?
Сейчас вам на пальцах объяснят откуда готовилось нападение)
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sdzrghx
Ответ Денис87
т.е. русофобия сама собой радилась, а не из-за того что российские войска уничтожают людей в чужой стране при полном попустительстве большей части населения?
Боже мой, как же вас обработали там... просто диву даешься иной раз... и понимаю, что объяснять, раскрывать глаза и доказывать что то таким совершенно бесполезно (пока сами не прозреют)..
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Денис87
Ответ sdzrghx
понятно, что надолго... украина лишь винтик во всей этой глобальной русофобии запада.
т.е. русофобия сама собой радилась, а не из-за того что российские войска уничтожают людей в чужой стране при полном попустительстве большей части населения?
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петрович сектор1
Ответ sdzrghx
понятно, что надолго... украина лишь винтик во всей этой глобальной русофобии запада.
Можно подумать Западофобии от России меньше))
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Андрей Арсентьев
Ответ Сибирский литовец
Будет через посредников покупать дороже , только лишь всего
Да, Эрдоган уже потирает руки.
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Mick Nich
Ответ HoratioH
Толик, неужели ты думаешь, что всё скоро закончится? Там ещё на долгие годы. Да и если закончится, то что, все всё забудут и радостно начнут дружить с Россией?
Немцы в печах пол Европы сожгли,и с ними все дружат
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cskamax
А ведь итальянский клуб Фиорентина давал милльон за Бышовца! (с)
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Data Architector
Ответ KMR
Когда это чинуш волновало мнение россиян?
В данном случае чинуши сами не уверены в правильности какого-либо из выборов, тем более, что это связано с большими деньгами. Поэтому их могло заинтересовать, какую поддержку они будут иметь...
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sdzrghx
Ответ петрович сектор1
Ерунда это все При любом раскладе на Украине, все это очень надолго.
понятно, что надолго... украина лишь винтик во всей этой глобальной русофобии запада.
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петрович сектор1
Ерунда это все
При любом раскладе на Украине, все это очень надолго.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Есть кое-что еще, Анатолий. Но это плохая новость для бункера
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Farid Fataliyev
Ответ Stivi M.D.
Причем в Европе этот путь прошли давно, а в России пока еще даже не согласились с тем, что ей это нужно
Ну в Армении кстати признаки оздоровления виднеются😀
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Data Architector
Ответ Заяцволк
Не так. Потому, что не вся украинская нация обозначена заболевшей, а только небольшая часть. Когда в организме болезнь, борьба идёт не со всем организмом, а только с той частью, где сама болезнь - если нога болит, мажешь мазью именно ногу, а не голову. Вот и здесь. Россия поддерживает Украину как своего друга и соседа, и помогает в момент, когда случилось несчастье - образовался опухоль. Военным предлагают сдаться, а не бездумно убивают, жителям в освобожденных районах строят новые дома, никакой угрозы украинской нации нет, только помощь. Угроза нации - это когда руководитель, вместо того, чтобы провести переговоры, продолжает наживаться за счёт поставок западной помощи.
Присвоение себе эксклюзивного права определять вся или часть другой страны "больна" и есть объявлением себя "высшей нацией". Нынешняя власть в Украине установлена в результате выборов, на которых она победила с большим отрывом. Т.е. большинство жителей этой страны выбрало эту власть. И война, основной целью которой является анексия страны, на которую напали, а в процессе агрессор обстреливает города (преймущественно русскоязычные), и уничтожил уже десятки тысяч мирных жителей, не является помощью. А военные защищающейся страны осознанно уничтожают войска агрессора, и только...
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Дядя Санжар
А зачем нам туда возвращаться, нужно вариться в собственном соку, зачем нам эти не нужные соревнования. Проживем без них, территория большая. В край дела чемпионат снг возродим и хватает нам.
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Afinogenov
Ответ АГОШКИН Алексей
Я смотрю там у вас над головами самолёты НАТО круглые сутки летают вас бомбат и вы не высыпаетесь ,поэтому такую чушь пишите. Если бы действительно война была с НАТО и наши города бомбили если для того ,чтобы Украину победить нужно мобилизацию объявлять и то не факт то боюсь представить как с НАТО воевать!!
То, что Штаты сбежали из Афганистана после 20-ти лет, не добившись своего, - это у вас не вызывает сомнений, что это первая армия мира? А там помимо Штатов были и многие другие участники НАТО.

У тебя какие-то детские представления о силе армии.
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Afinogenov
Ответ Murlica
В России это не работает. Империализм в Р., судя по всему, не лечится
Ну вот есть в Испании Каталония и Страна Басков - это тоже империализм?

Украина бредит о Крыме - это тоже империализм?
Ну получила она его "на халяву" в 1954. Ни для кого не секрет, что крымчане к России относились лучше, чем к Украине. В 2014 получили то, чего хотели.

Дайте этим регионам жить, как они хотят. Свобода же.
Но нет - у них это территориальная целостность, а у России - империализм.

Во всём мире, если убрать "империализм", то появится куча новых государств.
Весь мир так живёт, но не надо России навязывать всякие "болячки" - мол, такое происходит только здесь.
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Уэмбли Стедиум
Некий усатый хотел совместный чемпионат организовать.Жаль не сбылось
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Старый Карпа
А что случилось, Анатолий?
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Только Крылья
Ответ АГОШКИН Алексей
Я смотрю там у вас над головами самолёты НАТО круглые сутки летают вас бомбат и вы не высыпаетесь ,поэтому такую чушь пишите. Если бы действительно война была с НАТО и наши города бомбили если для того ,чтобы Украину победить нужно мобилизацию объявлять и то не факт то боюсь представить как с НАТО воевать!!
Прежде чем дурь такую писать, хотя бы поинтересовался как чего. Чем Украина воюет, сколько там уже было мобилизовано и сколько у нас. Сколько наёмников иностранных. Своего то почти ничего не осталось! Только и попрошайничают
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Граф
звучит нелепо, что кто-то сопьется от противоречий, люди будут просто заниматься выживанием, им не до раскаяний будет
Отчасти да. Но многие спивались в девяностых от выживания?? Ведь масса народа спивалась благодаря распаду совка. Да и человек, которому уже будет не в моготу, возьмёт пузырь и всплакнет, что ведь до войны было лучше и жили то более менее, было терпимо.
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Pavelaznaurov
>>ФИФА как и УЕФА это коррумпированные организации и связываться с политикой боятся , поэтому самое легкое это кивать и соответствовать тренду!!!
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Уэмбли Стедиум
Даа,тяжёлые события.,,,.,
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АГОШКИН Алексей
Ответ Spartakus1984
Какую Украину?Мы противостоим США и НАто если мы победим НА Украине то победим в каком то смысле и США и НАТО.После не понятно что будет вообще в мире не то что с футболом.
Я смотрю там у вас над головами самолёты НАТО круглые сутки летают вас бомбат и вы не высыпаетесь ,поэтому такую чушь пишите. Если бы действительно война была с НАТО и наши города бомбили если для того ,чтобы Украину победить нужно мобилизацию объявлять и то не факт то боюсь представить как с НАТО воевать!!
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dimitrii36
окончание у соседей не предвидется в скором будущем, бегать будут не один десяток лет...
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Только Крылья
Ответ Murlica
В России это не работает. Империализм в Р., судя по всему, не лечится
А тебе надо, чтобы страна была раздроблена? Тататрия, Бурятия, Поволжье и т.д?
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