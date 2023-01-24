Анатолий Бышовец: «Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА»
Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА.
«Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА.
ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений. Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА.
Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.
Ранее стало известно, что сегодня состоится встреча, на которой РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам.
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При любом раскладе на Украине, все это очень надолго.
У тебя какие-то детские представления о силе армии.
Украина бредит о Крыме - это тоже империализм?
Ну получила она его "на халяву" в 1954. Ни для кого не секрет, что крымчане к России относились лучше, чем к Украине. В 2014 получили то, чего хотели.
Дайте этим регионам жить, как они хотят. Свобода же.
Но нет - у них это территориальная целостность, а у России - империализм.
Во всём мире, если убрать "империализм", то появится куча новых государств.
Весь мир так живёт, но не надо России навязывать всякие "болячки" - мол, такое происходит только здесь.