Депутат Валуев: «У CAS всегда будет политическое начальство. Вспомните пример Гааги и суда над Милошевичем. Тут ситуация похожая – давление со стороны»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Государственная дума CAS Политика Футбол

Депутат Николай Валуев высказался об отказе удовлетворить жалобу РФС на отстранение от ЧМ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»

«Ничего нового в отклонении апелляций РФС спортивным арбитражным судом нет. У CAS всегда было и будет политическое начальство.

Вспомните пример Гааги и суда над Милошевичем – в CAS ситуация похожая, они подвергаются давлению со стороны», – отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Слободан Милошевич – президент Сербии в 1989-1997 годах. Он был обвиняемым Международного трибунала по бывшей Югославии, его обвиняли по пяти пунктам, квалифицированным как преступления против человечности. Милошевич умер в тюремной камере в Гааге 11 марта 2006 года.

Тарасова о том, что CAS отклонил апелляцию РФС: «Болезненное решение. Остальным видам спорта тоже нечего там ловить»

38 комментариев

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Владимир Сказочный
Ответ Любитель побеждать
Как там Ливия после Каддафи? Процветает?
После Гитлера Германия тоже не сразу процветать начала.
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GaiRic
Конституционный суд запретил ельцину балотироваться на 3ий срок и разрешил путину, 2 идентичных случая и противоположные решения, политика/давление?
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Алексей Белов
либеральчата, по вине сша и британии и их главарей клинтона, блэра, буша, обамы погибли МИЛЛИОНЫ мирных жителей в Югославии, Ираке, Афганистане, Сирии. вы согласны что они военные преступники и террористы, место которых в гааге?
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Overkiller
"У CAS всегда было и будет политическое начальство"
Коленька, отбитая твоя голова, ну ка вспомни откуда у лимита в росфутболе ноги растут, если всё футбольное руководство было против него?
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Алексей Белов
Ответ Петроград
А какие конкретно у него претензии к Гааге?
когда в гааге будут судить клинтона, буша, блэра, обаму за военные преступления сша и британии в Югославии, Сирии, Афганистане и Ираке? или это другое либеральчонок?)
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Алексей Белов
Ответ Max Payne
из окопа рассуждаешь?
из грузии или казахстана пишешь?) или ты ципсошник из жмеринки?)
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Алексей Белов
Ответ Ярик01
Когда оправдывали три десятка российских спортсменов в CAS, это был коварный замысел США?
потому что там вообще не за что было зацепиться даже суду который подчиняется сша, оправдали далеко не всех
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Петроград
А какие конкретно у него претензии к Гааге?
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Max Payne
Ответ Алексей Белов
нет такого преступления запада и сша, которое бы не оправдали местные мамкины революционеры либерасты
из окопа рассуждаешь?
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Total_90
То ч о сделали с Милошивечем это показатель лицемерия западной демократии
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Электрик Суровикин
Когда мальчики из верхнего ларса и хлопчики из соседней страны видят слово гаага они начинаю приходить в возбуждение :D Будет у нас для Вас своя Гаага , где нибудь в Магадане
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Ярик01
Ответ Алексей Белов
притом что оба пляшут под дудку сша
Когда оправдывали три десятка российских спортсменов в CAS, это был коварный замысел США?
0
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Джанлука Нальюка
Ответ Любитель побеждать
Как там Ливия после Каддафи? Процветает?
При нем был голод и сумасшедшая инфляция плюс репрессии в последние годы.люди не просто так на улицы вышли.
+2
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Алексей Белов
нет такого преступления запада и сша, которое бы не оправдали местные мамкины революционеры либерасты
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Веня Веньяминыч
Ответ Алексей Белов
притом что оба пляшут под дудку сша
Молодец! Возьми с полки конфету..
0
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Алексей Белов
Ответ Los Galácticos
Незнаю почему но у меня Валуев еще в бытность боксёром ассоциировался с трусом, как оказалось так и есть, готов оправдать что угодно и кого угодно лишь бы спасти свою шкуру.
как оказалось трусом оказался вовка кличко - псевдочемпион, у которого от любого тычка в челюсть был животный страх в глазах, очень рад что он ушел нокаутированным из бокса)
+2
-4
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Виктор Литвинов
Ответ Любитель побеждать
Как там Ливия после Каддафи? Процветает?
Сначала плохо было. А теперь довольно хорошо
+9
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+8
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Red Line
Эти депутанки всех меряют по своей, исключительно депутанской системе координат. Тем более такой неандертал как Валуев не сможет мыслить шире методички, спущенной свыше.
+1
-2
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Дмитрий Турецкий
Тыквенная голова
0
-2
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Игорь Замаруев
Отличное сравнение спортивного арбитражного суда с военным трибуналом. Это из той же оперы, что и "конфликт на Украине – подвиг наших дедов в ВОВ"
+6
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Виктор Литвинов
Ответ karlsson27
Коля и Гаага... Интересно он знает где это?
Надеемся узнаёт. И даже побывает
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Алексей Белов
Ответ Gregory Chernishov
Милошевич и Караджич это террористы, люди занимавшиеся экспанцией и геноцидом. Так что Коля, помолчал бы, в Гааге ждут многих нынешних деятелей.
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Алексей Белов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Причем здесь военный трибунал и спортивный суд? Микола, ну почисти мозг немного. хватит все в кучу сваливать
притом что оба пляшут под дудку сша
+2
-5
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Пинающий Достоинства
Стелишь?
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Homelender_666
Ответ Совесть Черданцева
Коля, не тебе говорить о Гааге. Ты со со своим лысым покровителем уже билет купил, кстати?
У них не Гаага на уме, а Гойда.
0
-2
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