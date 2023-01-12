Депутат Валуев: «У CAS всегда будет политическое начальство. Вспомните пример Гааги и суда над Милошевичем. Тут ситуация похожая – давление со стороны»
Депутат Николай Валуев высказался об отказе удовлетворить жалобу РФС на отстранение от ЧМ.
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полное решение об отклонении апелляции РФС на отстранение сборной от ЧМ-2022: «Оно разумное и соразмерное»
«Ничего нового в отклонении апелляций РФС спортивным арбитражным судом нет. У CAS всегда было и будет политическое начальство.
Вспомните пример Гааги и суда над Милошевичем – в CAS ситуация похожая, они подвергаются давлению со стороны», – отметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Слободан Милошевич – президент Сербии в 1989-1997 годах. Он был обвиняемым Международного трибунала по бывшей Югославии, его обвиняли по пяти пунктам, квалифицированным как преступления против человечности. Милошевич умер в тюремной камере в Гааге 11 марта 2006 года.
Тарасова о том, что CAS отклонил апелляцию РФС: «Болезненное решение. Остальным видам спорта тоже нечего там ловить»
Коленька, отбитая твоя голова, ну ка вспомни откуда у лимита в росфутболе ноги растут, если всё футбольное руководство было против него?