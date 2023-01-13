Депутат Валуев: «РФС нужно продолжать судиться с ФИФА и УЕФА – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива»

Николай Валуев отреагировал на решение CAS по апелляции клубов Мир .

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

«РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и , сейчас это единственный выход.

Им нужно продолжать судиться – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива.

Есть ли смысл оспорить решения в Верховном суде Швейцарии? Есть», – сказал первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.