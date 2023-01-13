Депутат Валуев: «РФС нужно продолжать судиться с ФИФА и УЕФА – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива»
Николай Валуев отреагировал на решение CAS по апелляции клубов Мир РПЛ.
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.
«РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА, сейчас это единственный выход.
Им нужно продолжать судиться – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива.
Есть ли смысл оспорить решения CAS в Верховном суде Швейцарии? Есть», – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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