Депутат Валуев: «РФС нужно продолжать судиться с ФИФА и УЕФА – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Государственная дума CAS Политика Футбол

Николай Валуев отреагировал на решение CAS по апелляции клубов Мир РПЛ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

«РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА, сейчас это единственный выход.

Им нужно продолжать судиться – это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива.

Есть ли смысл оспорить решения CAS в Верховном суде Швейцарии? Есть», – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

4 комментария

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Mikhail_66
Ну вообще это правильная позиция, все время обозначать что мы против отстранения
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-1
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shickana
Коля, для истории и архивов вы уже столько написали и наговорили - вас уже никто и никогда не отмоет.
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+5
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Дмитрий9779
Деньги клубы потеряли всвязи с опцией о приостановке контрактов.На игрока потрачены деньги,а он уходит бесплатно фактически.
0
-1
-1
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Дядя ТУРА
Желательно в Басманном суде
+4
-2
+2
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