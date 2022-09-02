Ребров о Ещенко: «Каррера убирал его из-за лайка, а потом сказал: «Ты классный парень, но я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить»

вспомнил историю об отстранении из из-за лайка.

«На Еща невозможно злиться. Каррера убирал его из-за лайка, но потом на прощальном ужине сказал: «Андрюх, извини, ты классный парень. К тебе нет и не было претензий, но ты просто попал под раздачу. Я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить».

А с лайком было так: Ещ увидел картинку и лайкнул ее, никакую подпись он, конечно не читал. Он так рассказывал, я уверен, что так и было. Ещ в инстаграме – это вообще отдельная тема. Он любил моей жене написать, жене Макеева, Боккетти, Комбарова, Глушакова.

Моя Катя часто смеялась, показывала его сообщения. Там что-то в таком духе: «Что, твой опять одну траву ест? Моделька!» Или однажды написал жене Макеева: «Что ты все в ЦУМ ходишь? Приходи ко мне в магазин, я тебе все вещи подберу», – написал в блоге на Sports.ru экс-вратарь «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

«Слышь, да это диетический штрудель!» Пост Реброва про Ещенко перед прощальным матчем