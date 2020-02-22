Глушаков о конфликте с Каррерой: «Он хотел поменять капитана, делал постановочные сцены какие-то»

Бывший капитан Денис Глушаков вспомнил о ситуации с лайком в инстаграме артиста Дмитрия Назарова, опубликовавшего критический пост касательно экс-тренера красно-белых .

«Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул.

Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела.

Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел», – рассказал Глушаков в интервью ведущему передачи «Открытый показ» на «Матч ТВ» Андрею Аршавину.

Назаров в стихах раскритиковал Карреру. Ещенко и Глушаков лайкнули