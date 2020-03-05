Каррера о словах Глушакова про конфликт: «Он говорит об этом спустя 2 года, чтобы получить хоть немного известности»

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Главный тренер АЕК Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», прокомментировал недавние слова экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.

«На что только не пойдешь ради внимания. Спустя два года он говорит об этом, чтобы получить хоть немного известности.

Если бы он говорил о себе, о своей личной и футбольной жизни, то никто бы это не обсуждал», – написал Каррера в ответ на один из комментариев в своем инстраграме.

Глушаков о конфликте с Каррерой: «Он хотел поменять капитана, делал постановочные сцены какие-то»

Глушаков о Каррере: «До чемпионства все было идеально, после началось…»

Фото: скриншот из инстаграма Массимо Карреры

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