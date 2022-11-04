Денис Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях – сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил»
Денис Глушаков отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Ранее итальянский специалист выразил сожаление, что не пригласил футболиста на свой прощальный ужин.
«Каррера сказал, что не сожалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще все равно.
Он постоянно теряется в мыслях – сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем?
Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь…» – сказал бывший полузащитник «Спартака».
В конце карьеры тренера в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это они были переведены в дубль.
Капитан Глушаков, тренер Каррера, лучший гол 10-летия – это предыдущая победа «Спартака» над «Зенитом»
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