«Брайтон» не намерен продавать Кайседо зимой, несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала». Хавбек попрощался с командой и пропустил тренировку
«Брайтон» не намерен продавать Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.
Позиция клуба по возможному трансферу полузащитника не изменилась: его хотят сохранить в составе до конца сезона. Сам игрок хочет покинуть команду и уже даже попрощался с ней, несмотря на то, что о трансфере еще ни с кем не договорились.
Сегодня эквадорец пропустил тренировку «чаек», он не будет играть в завтрашнем матче против «Ливерпуля» в Кубке Англии. Это последний матч «Брайтона» до закрытия трансферного окна.
«Арсенал» и «Челси» по-прежнему заинтересованы в подписании хавбека, его агенты продолжают работу. Тем не менее в «Брайтоне» спокойно относятся к этой ситуации.
В клубе считают, что отсутствие Кайседо снизит ажиотаж вокруг игрока, а сам игрок использует это время, чтобы поразмышлять и сосредоточиться на второй половине сезона.
В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Футболист много на себя взял, ничего хорошего не выйдет.
меряют!
Арсеналу он нужнее,а денег вам вывалят много.
Найдёте потом ещё парочку таких…