«Брайтон» не намерен продавать Кайседо зимой, несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала». Хавбек попрощался с командой и пропустил тренировку

«Брайтон» не намерен продавать в зимнее трансферное окно.

Позиция клуба по возможному трансферу полузащитника не изменилась: его хотят сохранить в составе до конца сезона. Сам игрок хочет покинуть команду и уже даже попрощался с ней, несмотря на то, что о трансфере еще ни с кем не договорились.

Сегодня эквадорец пропустил тренировку «чаек», он не будет играть в завтрашнем матче против «Ливерпуля» в Кубке Англии. Это последний матч « » до закрытия трансферного окна.

« » и « » по-прежнему заинтересованы в подписании хавбека, его агенты продолжают работу. Тем не менее в «Брайтоне» спокойно относятся к этой ситуации.

В клубе считают, что отсутствие Кайседо снизит ажиотаж вокруг игрока, а сам игрок использует это время, чтобы поразмышлять и сосредоточиться на второй половине сезона.

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.