«Брайтон» не намерен продавать Кайседо зимой, несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала». Хавбек попрощался с командой и пропустил тренировку

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Брайтон» не намерен продавать Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. 

Позиция клуба по возможному трансферу полузащитника не изменилась: его хотят сохранить в составе до конца сезона. Сам игрок хочет покинуть команду и уже даже попрощался с ней, несмотря на то, что о трансфере еще ни с кем не договорились. 

Сегодня эквадорец пропустил тренировку «чаек», он не будет играть в завтрашнем матче против «Ливерпуля» в Кубке Англии. Это последний матч «Брайтона» до закрытия трансферного окна. 

«Арсенал» и «Челси» по-прежнему заинтересованы в подписании хавбека, его агенты продолжают работу. Тем не менее в «Брайтоне» спокойно относятся к этой ситуации. 

В клубе считают, что отсутствие Кайседо снизит ажиотаж вокруг игрока, а сам игрок использует это время, чтобы поразмышлять и сосредоточиться на второй половине сезона. 

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 18 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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24 комментария

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Акира_1
Пусть в Арсенал идёт. Отличный игрок, что бойкотирует тренировки. Потом эти же методы будут, когда за ним придёт какой-нибудь Реал или Барселона. Челси летом возьмёт Райса без конкуренции от Арсенала. 👍
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Любезный Коссутий
все верно, зачем усиливать синего конкурента? пусть там за ЛК бодаются, и не покушаются на ЛЕ
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KerroChelsea
Что в нем такого? Весь Брайтон раздербанили и никого нормального от туда нет.
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Алексей Супонинский
В арсосал его
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Франческо Тотти
Шантаж не прошёл пока, прощание откладывается. Придётся тереть пост и признаваться в любви, говорить, что взломали.
Футболист много на себя взял, ничего хорошего не выйдет.
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Schiaff1no
Ответ helloworld
Если поразмышлять логически, то ни один игрок, а в особенности топ игрок не станет прощаться с клубом и с его болельщиками заранее не уверен, что он может перейти в другую команду. Его агент просто бы не позволил это сделать. Посмотрите источник прежде чем строить окончательные выводы.
Может в Челси наконец правильно факс прочитали и поняли, что Брайтон 60, а не 600 хочет и снова влезли
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Виьалий
Айяяй! Вот он рынок! Пару лямов дёрнуть на торгах - закон базара. Плохо, что Челси испортил атмосферу)) десятками уже
меряют!
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helloworld
Ответ Доминатор3000
Отпустите в Арсенал,по братски… Арсеналу он нужнее,а денег вам вывалят много. Найдёте потом ещё парочку таких…
В делах нет по-братски. Есть Боули который по привычке перебьет ваше предложение. Приятного просмотра))
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helloworld
Если поразмышлять логически, то ни один игрок, а в особенности топ игрок не станет прощаться с клубом и с его болельщиками заранее не уверен, что он может перейти в другую команду. Его агент просто бы не позволил это сделать. Посмотрите источник прежде чем строить окончательные выводы.
+2
0
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batterbin
Ответ Яйца Тен Хага
Обезьяна 🙉 в дубль.
Примерно то же самое акушер сказал на твой счёт твоей маме лет 10 назад...
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Его Величество Златан
Через день : Брайтон согласовал трансфер в Арсенал 🙃
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Aslan Dlnaeb
А у Него в контракте есть пункт освобождения ?
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azat_cao
Если летом берём Райса, то зачем сейчас Кайседо за огромные бабки. Лучше Маккени в аренду взять.
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Вячеслав Новиков
Я думаю в итоге отпустят, слишком хороший актив и денег дают хорошо, не факт что летом столько дадут
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batterbin
Ответ Яйца Тен Хага
Обезьяна 🙉 в дубль.
Брайтон все правильно делает! Лишние 20 миллионов сверху будут очень кстати!
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Артём Толоконников
Ответ Юрий Кечко
Решили что с Челси можно и побольше стрясти )
Надеюсь хоть на него 100 не потратят
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Искуственный интеллект
Очень некрасиво поступает игрок
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Branson
Судя по всему перейдет
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Lionel Andres Messi 10
«Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло» ©
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Юрий Кечко
Решили что с Челси можно и побольше стрясти )
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Вячеслав Новиков-Володько
Интриги, расследование, показать всё что скрыто
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Доминатор3000
Отпустите в Арсенал,по братски…
Арсеналу он нужнее,а денег вам вывалят много.
Найдёте потом ещё парочку таких…
+16
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Яйца Тен Хага
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Нил Робертсон
Ахахаха
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