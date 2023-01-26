«Челси» интересен хавбек Онана из «Эвертона». «Ирискам» нужно продавать игроков из-за ФФП
«Челси» может подписать полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.
После неудачных попыток подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона» клуб рассматривает альтернативные варианты для усиления.
Сообщается, что «Эвертон» не хочет отпускать полузащитника, однако из-за правил финансового фэйр-плей клубу необходимо продавать игроков.
В текущем сезоне Онана забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 18 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Челси и Барса два клуба на которых можно трафик поднять админам,ну и плюсов насобирать юзерам.
Кто сказал, что Онана и Кайседо это замена Энцо? Челси нужно поменять весь центр поля, а не только одного Жоржиньо.
Как Онана и Кайседо могут быть альтернативой Энцо, который по сути своей должен был стать заменой Жоржиньо. Они там понимают вообще кто им нужен? Эти двое скорее на позиции оборонительного бтб подходят, где Канте или Ковачич играют