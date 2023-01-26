«Челси» интересен хавбек Онана из «Эвертона». «Ирискам» нужно продавать игроков из-за ФФП

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон финансовый фэйр-плей Амаду Онана Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» может подписать полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

После неудачных попыток подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона» клуб рассматривает альтернативные варианты для усиления.

Сообщается, что «Эвертон» не хочет отпускать полузащитника, однако из-за правил финансового фэйр-плей клубу необходимо продавать игроков.

В текущем сезоне Онана забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 18 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

30 комментариев

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Alar Asus
Что то не так в этой новости, Челси должны заботиться о ФФП, а не Эвертон.
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Санитар-волк
Социалисты своим ФФП сделали кучу гадостей и не принесли НИКАКОЙ пользы, как всегда бывает у леваков.
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Okaka
Ответ KerroChelsea
1 гол и 1 передача это сильно. Полузащитник классно. Какой по счёту? 15?
это опорник же, зачем ты его голы считаешь
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Okaka
Ответ Zara!hustra
У меня вопрос. Как Онана и Кайседо могут быть альтернативой Энцо, который по сути своей должен был стать заменой Жоржиньо. Они там понимают вообще кто им нужен? Эти двое скорее на позиции оборонительного бтб подходят, где Канте или Ковачич играют
Кайседо круто пасует на разные расстояния
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Okaka
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас Тод даст 80 млн, и никаких проблем у Эвертона с ФФП не будет
и Ньюкасл даст 60млн за Гордона
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onsigne
Ответ иц а мэн
Разбор от бесталанного блогера и глора челси? Очень интересно
Вообще-то это перевод отчета Swiss Ramble
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Ноно Гомес
Лучше Энцо)
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toxa3006
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное
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Виталий Желтоусов
Ответ alesel
Смешно хайпить на одних и тех же комментах, зная что на спортсе был подробный разбор финансов Челси.
С разбором финансов Челси все понятно. Но это попахивает не очень приятно.
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Amalfitano
Ответ Только Крылья
Квотербек это какой-то казахский футболист?
Почти. Футболист из американского футбола. Судя по количеству трансферов Боули собирает команду для американского футбола.
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Вячеслав Новиков-Володько
А Челси про ФФП вообще слышал или если хозяин американец то можно? Покупка ради покупки?
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2ran
ФФП работает только а одну сторону)
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Mercucio
Ответ Михаэль Буйнов
Смешно что Челси не надо продавать игроков из-за ФФП)))
А за что им ФФП
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Только Крылья
Ответ Amalfitano
Видимо Боули увидел нового квотербека для Челси в лице Онана.
Квотербек это какой-то казахский футболист?
+3
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The Best
Ответ alesel
Ну да, интереснее один и тот же коммент писать под каждой новостью.
На спортс.ру можно набивать себе плюсы таким способом)
Челси и Барса два клуба на которых можно трафик поднять админам,ну и плюсов насобирать юзерам.
+4
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Сергей Кайзер
Ответ Zara!hustra
У меня вопрос. Как Онана и Кайседо могут быть альтернативой Энцо, который по сути своей должен был стать заменой Жоржиньо. Они там понимают вообще кто им нужен? Эти двое скорее на позиции оборонительного бтб подходят, где Канте или Ковачич играют
По-твоему это люди из Челси формируют заголовки?
Кто сказал, что Онана и Кайседо это замена Энцо? Челси нужно поменять весь центр поля, а не только одного Жоржиньо.
+9
-1
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alesel
Ответ иц а мэн
Разбор от бесталанного блогера и глора челси? Очень интересно
Ну да, интереснее один и тот же коммент писать под каждой новостью.
+3
-5
-2
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иц а мэн
Ответ alesel
Смешно хайпить на одних и тех же комментах, зная что на спортсе был подробный разбор финансов Челси.
Разбор от бесталанного блогера и глора челси? Очень интересно
+9
-12
-3
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Amalfitano
Видимо Боули увидел нового квотербека для Челси в лице Онана.
+1
-1
0
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alesel
Ответ Михаэль Буйнов
Смешно что Челси не надо продавать игроков из-за ФФП)))
Смешно хайпить на одних и тех же комментах, зная что на спортсе был подробный разбор финансов Челси.
+14
-14
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас Тод даст 80 млн, и никаких проблем у Эвертона с ФФП не будет
+2
-2
0
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Zara!hustra
У меня вопрос.
Как Онана и Кайседо могут быть альтернативой Энцо, который по сути своей должен был стать заменой Жоржиньо. Они там понимают вообще кто им нужен? Эти двое скорее на позиции оборонительного бтб подходят, где Канте или Ковачич играют
+2
-3
-1
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evil
Есть один онана из России, как раз сейчас клуб ищет. И относительно не дорого можно подписать.
+24
-2
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Born is the King
В любой непонятной ситуации пиши,что игроком интересуется Челси и новость готова
0
0
0
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Кирилл Голивец
Это цпз с сомнительной игровой дисциплиной, но отличной физикой. На Бакайоко похож по мне. В команде без системы будет дном.
+2
0
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