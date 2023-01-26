«Челси» интересен хавбек Онана из «Эвертона». «Ирискам» нужно продавать игроков из-за ФФП

« » может подписать полузащитника « » .

После неудачных попыток подписать из «Бенфики» и Мойсеса Кайседо из « » клуб рассматривает альтернативные варианты для усиления.

Сообщается, что «Эвертон» не хочет отпускать полузащитника, однако из-за правил финансового фэйр-плей клубу необходимо продавать игроков.

В текущем сезоне Онана забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 18 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.