Онана отказал «Челси». Хавбек заявил, что хочет играть за «Эвертон» в ближайшие месяцы

«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника « » .

По данным Het Nieuwsblad, «синие» сделали футболисту сборной Бельгии предложение, однако получили отказ. 21-летний игрок сообщил лондонцам, что хочет в ближайшие месяцы сосредоточиться на игре за «Эвертон».

« » может попробовать переубедить Онана. При этом шансы « » приобрести хавбека оцениваются как более высокие.

В текущем сезоне Онана, перешедший летом из «Лилля», провел в 18 игр и забил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.