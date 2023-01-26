Онана отказал «Челси». Хавбек заявил, что хочет играть за «Эвертон» в ближайшие месяцы

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Амаду Онана Футбол

«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

По данным Het Nieuwsblad, «синие» сделали футболисту сборной Бельгии предложение, однако получили отказ. 21-летний игрок сообщил лондонцам, что хочет в ближайшие месяцы сосредоточиться на игре за «Эвертон».

«Челси» может попробовать переубедить Онана. При этом шансы «Арсенала» приобрести хавбека оцениваются как более высокие.

В текущем сезоне Онана, перешедший летом из «Лилля», провел в АПЛ 18 игр и забил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Александр Суряев
Ответ Антон Романов
А не судьба Онана с именем написать, чтобы было понятно о ком идет речь? Ах, ну да. О чем я. Кликбейт наше все. Нужно же, чтобы больше народу открыли статью и увидели рекламу, а то рекламодатели не оценят и сделают атата
Много хавбеков по фамилии Онана играет в "Эвертоне"? Странная претензия, мягко говоря.
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forever 77
Ответ Çary
До прихода Абрамовича Челси середняком трудно было назвать, так что благодарите его.
Ты бы хоть попытался аргументировано ответить, но вижу, что бессмысленно с тобой говорить, мозгов как у пробки
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Çary
Ответ forever 77
Это поэтому Арсенал начал интересоваться Кайседо и Райсом, за одним все ТО бегают, а второго пару лет уже ведут. Тросардом тоже Челси интересовался. Кстати функционеры у Арсенала очень умные, 10 лет клуб середняком был и выстрелил на полгода. Теперь у болел столько гонора, как будто они Реал или Барселона. Да уже в следующем году Челси выше них будет
До прихода Абрамовича Челси середняком трудно было назвать, так что благодарите его.
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Андрюха с района
Ахахаха) Онана решил, что лучше вылететь в Чемпионшип, чем играть в лондонском шапито) И это верное решение)
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Антон Романов
А не судьба Онана с именем написать, чтобы было понятно о ком идет речь? Ах, ну да. О чем я. Кликбейт наше все. Нужно же, чтобы больше народу открыли статью и увидели рекламу, а то рекламодатели не оценят и сделают атата
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Вячеслав Новиков-Володько
Знатно пнул середняк
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ẞADIM TM
Ответ Andrew
Ага, рабы на приличной зарплате, всем бы такими рабами быть
Рабы это руководство, которые деньги вливает в прямое бревно
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Lidin_papa
Ответ Alexander Prokofyev
Какой Нкунку без Онаны
Прям "Какая песня без баяна"))
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Shokhagunner
Сейчас шансы Арсенала купить любого игрока из средних клубов более чем высокие.
Другое дело ешансы попасть в Арсенал более чем низкие.
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аdidаs
Ответ Адепт Суперлиги
Как я понял, Челси будет теперь просто пытаться скупить всех, кем интересуется Арсенал? Забавно. Помнится в 90-х Лучано Моджи провернул такой же трюк с низкоинтеллектуальными функционерами фк мерданационале. Специально через прессу подогрел интерес к какому-то бездарю, Интер, потирая ручки, увёл игрока, в итоге он оказался настолько плох, что и десятка матчей не сыграл за клуб) Я думаю с Боэли такой же трюк запросто пройдет))
Моджи был мастер на такие вещи, ну и не только на такие, например еще подкуп судей, махинации, связи с мафией
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Mitya26
Челси на 4 состава решил затарится? Чтобы уж наверняка.
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forever 77
Ответ Адепт Суперлиги
Как я понял, Челси будет теперь просто пытаться скупить всех, кем интересуется Арсенал? Забавно. Помнится в 90-х Лучано Моджи провернул такой же трюк с низкоинтеллектуальными функционерами фк мерданационале. Специально через прессу подогрел интерес к какому-то бездарю, Интер, потирая ручки, увёл игрока, в итоге он оказался настолько плох, что и десятка матчей не сыграл за клуб) Я думаю с Боэли такой же трюк запросто пройдет))
Это поэтому Арсенал начал интересоваться Кайседо и Райсом, за одним все ТО бегают, а второго пару лет уже ведут. Тросардом тоже Челси интересовался. Кстати функционеры у Арсенала очень умные, 10 лет клуб середняком был и выстрелил на полгода. Теперь у болел столько гонора, как будто они Реал или Барселона. Да уже в следующем году Челси выше них будет
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Isshin88
Онана отказал Челси и заявил что его мечта играть с Дзюбой?
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InterFan
Ответ Адепт Суперлиги
Как я понял, Челси будет теперь просто пытаться скупить всех, кем интересуется Арсенал? Забавно. Помнится в 90-х Лучано Моджи провернул такой же трюк с низкоинтеллектуальными функционерами фк мерданационале. Специально через прессу подогрел интерес к какому-то бездарю, Интер, потирая ручки, увёл игрока, в итоге он оказался настолько плох, что и десятка матчей не сыграл за клуб) Я думаю с Боэли такой же трюк запросто пройдет))
А потом можжи с жувой упар в пердив...знаем, знаем
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Бухгалтер2021
Хавбек заявил, что хочет играть за «Эвертон» в Чемпионшипе
+1
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Gitanes
Ответ gPk
Простите конечно, а какой футбол сейчас у Челси?
Непонятный
+2
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gPk
Ответ Кирилл Голивец
Это второй Бакайоко в плане футбола. Уверен, что в футболе Челси был бы тем же самым. Отличная физика и пластика, но базовые пробелы в тактике и дисциплине.
Простите конечно, а какой футбол сейчас у Челси?
+7
-2
+5
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InsomniaS.R
Сейчас каждый футболист, которым интересуется Арсенал, в шорт-листе у Челси? Что за идиотская стратегия.
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Бекболот Жолборсов
Очень громче сказано
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Nuraly Amirov
Ответ Акира_1
Все правильно, в Челси своего шлака хватает, тем более после вылета в Шип он будет дёшево стоить летом.
Для Боэли даже в шипе ценник будет х5
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Егор Павлов
Вот так, один воспитанник клуба игнорит тренировки, а другой наемник хочет спасти клуб.
+2
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Адепт Суперлиги
Как я понял, Челси будет теперь просто пытаться скупить всех, кем интересуется Арсенал? Забавно. Помнится в 90-х Лучано Моджи провернул такой же трюк с низкоинтеллектуальными функционерами фк мерданационале. Специально через прессу подогрел интерес к какому-то бездарю, Интер, потирая ручки, увёл игрока, в итоге он оказался настолько плох, что и десятка матчей не сыграл за клуб) Я думаю с Боэли такой же трюк запросто пройдет))
+13
-7
+6
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Born is the King
Это же надо придумать такое бред. Будь там интерес Челси эта Онана на коленях приползла бы
+1
-5
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Andrew
Ответ ẞADIM TM
ФК Челси превратился в ФК Рабы
Ага, рабы на приличной зарплате, всем бы такими рабами быть
+14
-1
+13
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Alexander Prokofyev
Какой Нкунку без Онаны
+4
0
+4
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