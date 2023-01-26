Онана отказал «Челси». Хавбек заявил, что хочет играть за «Эвертон» в ближайшие месяцы
«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.
По данным Het Nieuwsblad, «синие» сделали футболисту сборной Бельгии предложение, однако получили отказ. 21-летний игрок сообщил лондонцам, что хочет в ближайшие месяцы сосредоточиться на игре за «Эвертон».
«Челси» может попробовать переубедить Онана. При этом шансы «Арсенала» приобрести хавбека оцениваются как более высокие.
В текущем сезоне Онана, перешедший летом из «Лилля», провел в АПЛ 18 игр и забил один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Другое дело ешансы попасть в Арсенал более чем низкие.