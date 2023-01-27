«Арсенал» предложил 60 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не продал его в «Челси» за 55 млн

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» намерен купить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего футболиста на 60 млн фунтов (около 68 млн евро).

Ранее «Брайтон», который надеется сохранить эквадорца этой зимой, не продал его в «Челси» за 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро). Однако «Арсенал» очень настойчив в переговорах. Общение между клубами выходит на ключевые стадии.

Сообщалось, что «Брайтон» требует за Кайседо более 75 млн фунтов (85 млн евро).

В ходе этого трансферного окна «Арсенал» уже купил одного игрока у «Брайтона» – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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46 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Eden Hazard
Если купит Арсенал, скажут, топ-игрок, за нормальные деньги, вот как надо покупать, учитесь все. Если Челси купит за ту же сумму, скажут что Боули лох, очередное дерево купил, не глядя на цену. Так что, все зависит от того кто купит)
Потамучто Боели ЛОХ 4-4-3
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Alex DeLarge
Ответ seyidalimow@gmail.com
Стоит ли он за такие деньги?
За такие деньги что?
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Skepta
Ответ mr kovalsky
Извини, скулежь не слышно с 10 го места
У канониров проблемы со слухом, ведь у них нет ушастых 🏆 бугага

Ещё ничего не выиграли, а уже пальцы веером. Типичные середняки)
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Российский пользователь
Брайтон высоко в таблице и устраивает распродажу, вскоре будет как Лестер пылить внизу
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mr kovalsky
Ответ Skepta
3 клуб Лондона опять решил с Челси за игрока побороться? Смешно. С каких это пор между великим Челси и 0ЛЧ игрок пойдёт в канонирию? Что-то Арсенал разошёлся после 6 месяцев нормальной игры. Нужно летом у них Эдегора забрать, чтобы успокоились. Как в своё время этот клубишко кидали легенды Фабрегас, Ван Перси, Анри и Насри. Выскочки уже начинают надоедать.
Извини, скулежь не слышно с 10 го места
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Skepta
3 клуб Лондона опять решил с Челси за игрока побороться? Смешно. С каких это пор между великим Челси и 0ЛЧ игрок пойдёт в канонирию?

Что-то Арсенал разошёлся после 6 месяцев нормальной игры. Нужно летом у них Эдегора забрать, чтобы успокоились. Как в своё время этот клубишко кидали легенды Фабрегас, Ван Перси, Анри и Насри.

Выскочки уже начинают надоедать.
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The Best
Ответ Stannis_Baratheon
Глоры чулси такие же неадекватные, как и их трансферная политика))
Написал глор ФК Рычага)
Хотя это не удивительно
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Stannis_Baratheon
Ответ Dan Kennedy
Просто с Челси непонятно зачем он им. Вот вы Кукурелью купили и? Взяли деда Аубу в клуб за 12, он не заиграл, Тухеля его приглашавшего уволили. Ну единственное, что Поттер с ним работал, тут да. Но если вы скупаете столько игроков за один сезон, то не стоит удивляться тому, что все сомневаются в адекватности Челси. Тот-же Арсенал взял Жезуса(неплохой форвард, работал с Артетой, проблемная позиция в клубе), Зинченко в конкуренцию с Тирни(тоже работал с Артетой), Виейра в конкуренцию, Тернера на лавку, Кивиора на проблемную позицию(3 цз, один из которых Холдинг, если не считать Уайта играющего пз). Касательно Кайседо, то он тоже нужен клубу, ибо в ротации Локонга и Эльнени(этот вроде травмированный). Вам бы с имеющими игроками разобраться, а не скупать "30 игрока за сезон". А касательно суммы, заиграет - окупился, нет - не окупился, если объективно.
Глоры чулси такие же неадекватные, как и их трансферная политика))
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-5
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Stannis_Baratheon
Ответ Born is the King
Надеюсь перейдёт в Асренал
Забавный ты, глор чулси и персональный хейтер Месси))
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Denis Spiridenock
Ответ krupin82
1+1 за 21 матч=60 млн.фунтов??
Сейчас бы статистику голов и голевых передач у опорника высматривать... у нападающего скинешь статистику отборов?
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Dan Kennedy
Ответ Eden Hazard
Если купит Арсенал, скажут, топ-игрок, за нормальные деньги, вот как надо покупать, учитесь все. Если Челси купит за ту же сумму, скажут что Боули лох, очередное дерево купил, не глядя на цену. Так что, все зависит от того кто купит)
Просто с Челси непонятно зачем он им. Вот вы Кукурелью купили и? Взяли деда Аубу в клуб за 12, он не заиграл, Тухеля его приглашавшего уволили.

Ну единственное, что Поттер с ним работал, тут да. Но если вы скупаете столько игроков за один сезон, то не стоит удивляться тому, что все сомневаются в адекватности Челси.

Тот-же Арсенал взял Жезуса(неплохой форвард, работал с Артетой, проблемная позиция в клубе), Зинченко в конкуренцию с Тирни(тоже работал с Артетой), Виейра в конкуренцию, Тернера на лавку, Кивиора на проблемную позицию(3 цз, один из которых Холдинг, если не считать Уайта играющего пз).

Касательно Кайседо, то он тоже нужен клубу, ибо в ротации Локонга и Эльнени(этот вроде травмированный). Вам бы с имеющими игроками разобраться, а не скупать "30 игрока за сезон". А касательно суммы, заиграет - окупился, нет - не окупился, если объективно.
+3
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+3
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Born is the King
Надеюсь перейдёт в Асренал
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Милан.Тэо
А Сити наоборот сейчас стремительно деградирует ☝️ ...
+1
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Милан.Тэо
Ответ Фед
Представьте полузащиту: Кайседо, Райс, Джака, Парти. Там и Патино можно подтягивать, набираться опыта у товарищей.
Состав просто пушка тогда будет ! 👍✊
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Foma T
Ответ malama47
Очень нужный игрок для центра поля. Единственное слабое место в команде, где нет замен в случае травмы кого то из лидеров.
совершенно правильно. на данный момент нет подмены отлично выступающим Парти и Джаке, на остальные позиции более менее равноценные подмены есть. был бы топ трансфер
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Милан.Тэо
Арсенал похоже очень даже может превратиться в грозную силу и может выиграть АПЛ не один даже раз ! ☝️ ...
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Фед
Ответ Bolvan
Что с рынком происходит?!?но он классный игрок, и в Брайтоне и на ЧМ проявил себя
рынок набирает воздуха побольше, чтобы красиво лопнуть
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заляпут
Арсенал молодцы, но Челси их очередной раз опустит
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Ansu Fati
60 млн раз…
0
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Фед
Представьте полузащиту: Кайседо, Райс, Джака, Парти. Там и Патино можно подтягивать, набираться опыта у товарищей.
+1
0
+1
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Александр Романов
Челси перехватит за 100
0
-2
-2
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Изат Касымов
Ответ Лысый Папа
арсенал главный мешок лондона, еще с начала нулевых тратит огромные деньги на всякий хлам из украины типа зинченка
Видимо челси играет в гольф
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Rick Sanchezz
Ответ Eden Hazard
Если купит Арсенал, скажут, топ-игрок, за нормальные деньги, вот как надо покупать, учитесь все. Если Челси купит за ту же сумму, скажут что Боули лох, очередное дерево купил, не глядя на цену. Так что, все зависит от того кто купит)
Боули и вправду лох, 15 подписаний за пол с лишним лярда и большинство ноунеймы
+4
-2
+2
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Exterior
А че не сразу 60 000 001 фунтов?)))))))
0
-1
-1
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Диман Ман
Ответ Yerkebulan
Челси возьмет за 75
АХАХАХХАХАХ. Как же весело одну и ту же шляпу писать под постами челси
+2
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