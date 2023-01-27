«Арсенал» предложил 60 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не продал его в «Челси» за 55 млн

«Арсенал» намерен купить полузащитника «Брайтона» .

По данным , лондонский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего футболиста на 60 млн фунтов (около 68 млн евро).

Ранее «Брайтон», который надеется сохранить эквадорца этой зимой, не продал его в « » за 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро). Однако «Арсенал» очень настойчив в переговорах. Общение между клубами выходит на ключевые стадии.

Сообщалось, что «Брайтон» требует за Кайседо более 75 млн фунтов (85 млн евро).

В ходе этого трансферного окна « » уже купил одного игрока у « » – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.