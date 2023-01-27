«Арсенал» предложил 60 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не продал его в «Челси» за 55 млн
«Арсенал» намерен купить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего футболиста на 60 млн фунтов (около 68 млн евро).
Ранее «Брайтон», который надеется сохранить эквадорца этой зимой, не продал его в «Челси» за 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро). Однако «Арсенал» очень настойчив в переговорах. Общение между клубами выходит на ключевые стадии.
Сообщалось, что «Брайтон» требует за Кайседо более 75 млн фунтов (85 млн евро).
В ходе этого трансферного окна «Арсенал» уже купил одного игрока у «Брайтона» – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.
В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Ещё ничего не выиграли, а уже пальцы веером. Типичные середняки)
Что-то Арсенал разошёлся после 6 месяцев нормальной игры. Нужно летом у них Эдегора забрать, чтобы успокоились. Как в своё время этот клубишко кидали легенды Фабрегас, Ван Перси, Анри и Насри.
Выскочки уже начинают надоедать.
Хотя это не удивительно
Ну единственное, что Поттер с ним работал, тут да. Но если вы скупаете столько игроков за один сезон, то не стоит удивляться тому, что все сомневаются в адекватности Челси.
Тот-же Арсенал взял Жезуса(неплохой форвард, работал с Артетой, проблемная позиция в клубе), Зинченко в конкуренцию с Тирни(тоже работал с Артетой), Виейра в конкуренцию, Тернера на лавку, Кивиора на проблемную позицию(3 цз, один из которых Холдинг, если не считать Уайта играющего пз).
Касательно Кайседо, то он тоже нужен клубу, ибо в ротации Локонга и Эльнени(этот вроде травмированный). Вам бы с имеющими игроками разобраться, а не скупать "30 игрока за сезон". А касательно суммы, заиграет - окупился, нет - не окупился, если объективно.