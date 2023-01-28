Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»

Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» во влиянии на судей.

Вчера «Атлетико» на выезде проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Полузащитник «Реала» имел желтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби.

Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую желтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» , дав ему две карточки за несколько минут.

«Я очень уважаю судей и убежден, что их намерения всегда самые лучшие, но любой, кто наблюдает со стороны, может видеть, что на протяжении десятилетий почти всегда происходило одно и то же. К сожалению, уже никто не удивляется, это никакая не новость, просто надо помнить историю.

«Реал» – клуб с очень мощным окружением, вокруг этого клуба всегда крутится много различных интересов. Они создают такое давление, что это нормально, что оно влияет на тех, кто должен принимать решения. И они [те, кто принимаю решения], знают, что их ждет, если они навредят им [« »] ошибкой. Кампания против тех, кто, по их мнению, вредит им, – обычное явление.

Такова система, и «Атлетико» не может в одиночку изменить ее. Мы должны конкурировать, насколько это возможно, и продолжать работать, чтобы сделать нашу индустрию более сильной и справедливой для всех клубов. Стадион и цвет футболки не должны иметь значения при принятии справедливых решений.

Наши игроки пострадали от последствий всего этого вчерашнего давления на поле, и это меня возмущает, как и любого болельщика, независимо от команды, который ожидает, что для всех будут единые критерии.

Вчерашняя вторая желтая карточка [Себальоса] была очевидной, бесспорной, соответствовала регламенту. «Реал» играет дома, на « », за выход в полуфинал Кубка Испании, и оставить их вдесятером – это очень серьезно.

Мы привыкли к системе. Мы читаем в прессе, часами слышим на радио и телевидение в дни, предшествующие дерби, что говорят о необходимости защищать определенного игрока из конкретной команды. Честно говоря, я думаю, что если кого-то и не защищали прошлым вечером, это были, например, или , которых буквально пинали, но такова система.

Я почти никогда не говорю, потому что они быстро обвинят вас в виктимизации (процесс или конечный результат превращения в жертву – прим. Sports.ru), но тот, кто действительно знает ДНК «Атлетико», знает, что мы не любим оправдываться.

Чтобы ни у кого не было сомнений: мы в ответе за то, где сейчас находится команда, за то, что она не вышла из группы Лиги чемпионов, за то, что отстает от третьего места в Ла Лиге на 7 очков. И мы должны воспользоваться 20 играми, чтобы завершить сезон как можно лучше.

Никаких оправданий, но у нас есть понимание того, как работает система», – заявил Мигель Анхель Хиль Марин.

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