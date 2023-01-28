Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Сантьяго Бернабеу Стефан Савич Антуан Гризманн Альваро Мората Сесар Сото Градо Дани Себальос Футбол

Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» во влиянии на судей.

Вчера «Атлетико» на выезде проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Полузащитник «Реала» Дани Себальос имел желтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби.

Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую желтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» Стефана Савича, дав ему две карточки за несколько минут.

«Я очень уважаю судей и убежден, что их намерения всегда самые лучшие, но любой, кто наблюдает со стороны, может видеть, что на протяжении десятилетий почти всегда происходило одно и то же. К сожалению, уже никто не удивляется, это никакая не новость, просто надо помнить историю.

«Реал» – клуб с очень мощным окружением, вокруг этого клуба всегда крутится много различных интересов. Они создают такое давление, что это нормально, что оно влияет на тех, кто должен принимать решения. И они [те, кто принимаю решения], знают, что их ждет, если они навредят им [«Реалу»] ошибкой. Кампания против тех, кто, по их мнению, вредит им, – обычное явление.

Такова система, и «Атлетико» не может в одиночку изменить ее. Мы должны конкурировать, насколько это возможно, и продолжать работать, чтобы сделать нашу индустрию более сильной и справедливой для всех клубов. Стадион и цвет футболки не должны иметь значения при принятии справедливых решений.

Наши игроки пострадали от последствий всего этого вчерашнего давления на поле, и это меня возмущает, как и любого болельщика, независимо от команды, который ожидает, что для всех будут единые критерии.

Вчерашняя вторая желтая карточка [Себальоса] была очевидной, бесспорной, соответствовала регламенту. «Реал» играет дома, на «Сантьяго Бернабеу», за выход в полуфинал Кубка Испании, и оставить их вдесятером – это очень серьезно.

Мы привыкли к системе. Мы читаем в прессе, часами слышим на радио и телевидение в дни, предшествующие дерби, что говорят о необходимости защищать определенного игрока из конкретной команды. Честно говоря, я думаю, что если кого-то и не защищали прошлым вечером, это были, например, Гризманн или Мората, которых буквально пинали, но такова система.

Я почти никогда не говорю, потому что они быстро обвинят вас в виктимизации (процесс или конечный результат превращения в жертву – прим. Sports.ru), но тот, кто действительно знает ДНК «Атлетико», знает, что мы не любим оправдываться.

Чтобы ни у кого не было сомнений: мы в ответе за то, где сейчас находится команда, за то, что она не вышла из группы Лиги чемпионов, за то, что отстает от третьего места в Ла Лиге на 7 очков. И мы должны воспользоваться 20 играми, чтобы завершить сезон как можно лучше.

Никаких оправданий, но у нас есть понимание того, как работает система», – заявил Мигель Анхель Хиль Марин.

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46 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Не понимаю как можно ныть о судействе, если судья решением не останавливать игру и переигрывать мяч(когда мяч попал в него)- ПОДАРИЛ буквально вам гол, потому что в 90% случаев этого гола бы не было.
Учатся у каталонских партнёров.
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Raul14
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригоберка вообще не понятно кто. Открыт новый гендер 🤣
Это оно)))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Вы обижаете всех представительниц женского пола такими сравнениями((
Ригоберка вообще не понятно кто. Открыт новый гендер 🤣
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ARIGAMI ARIGAMI
Выходки в стиле спутницы Федуна
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белошип
Ответ Raul14
Раньше такого не было, они учатся у котолонского спотифой цирка))
Сейчас у банкрота закончится фарт и Реал вернётся на свое законное первое место
Вот тогда и физрук-трепач начнёт ныть про судей,газон,календарь про тяжёлые футболки итд)
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Данияр Жумабекович
Ответ Георгий Барса
ЭТО ЧИСТЕЙШИЕ ФАКТЫ. Всем кто не страдает от слепоты это очевидно Ps навалите мне негатива, сколько минусов под коментом, столько д*******в болеет за реал, к нормальным фанатам не относится
Это чистейший плач от ген дира Атлетико. Кроме вчерашнего якобы сомнительного судейства, есть другие факты засуживания Атлетико в важных играх против Реала?
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ZA.RMA
Не понимаю как можно ныть о судействе, если судья решением не останавливать игру и переигрывать мяч(когда мяч попал в него)- ПОДАРИЛ буквально вам гол, потому что в 90% случаев этого гола бы не было.
+2
0
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filippa
фигасе открыл Америку ! тоже мне новость..
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Lex
Ответ Raul14
У моей девочки Ригоберки кишка тонка, чтобы говорить про незаконный гол Мораты))
не обижай ее))
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Raul14
Ответ белошип
После очередного унижения от хозяина, полосатым неудачникам только и остаётся ныть)
Раньше такого не было, они учатся у котолонского спотифой цирка))
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Алланур
Первый фол себальяоса вообще не тянул на жёлтую, поэтому за вторую не стал видать показывать, плюс не отменил гол матрасов, где им сам и подыграл.
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corazón blanco
Уберите Савича в матчах против топ-клубов и дела у Атлетико будут складываться куда лучше.
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Георгий Барса
ЭТО ЧИСТЕЙШИЕ ФАКТЫ. Всем кто не страдает от слепоты это очевидно

Ps навалите мне негатива, сколько минусов под коментом, столько д*******в болеет за реал, к нормальным фанатам не относится
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Raul14
Ответ ZA.RMA
Вы обижаете всех представительниц женского пола такими сравнениями((
Извиняюсь конечно...))
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Raul14
Странные хейтеры у Реала. Когда он проигрывает, сразу же дно и середняк. А когда совершает фантастические камбэки, тут он судейский проект)) Смешно конечно))
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Berekella 999
Ответ Buba
Глорье судейское яростно минусует.
Да да это точно 😁, потому что правда в глаза 👀 колит как говорится.
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ZA.RMA
Ответ Raul14
У моей девочки Ригоберки кишка тонка, чтобы говорить про незаконный гол Мораты))
Вы обижаете всех представительниц женского пола такими сравнениями((
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Андрей Тюхтов
Индейцы...они такие 😄
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Fodik
Красно-белые жалуются
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Buba
Глорье судейское яростно минусует.
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Ruslan3132
приятно слышать нытье проигравших матрасников )) продолжайте )
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Raul14
У моей девочки Ригоберки кишка тонка, чтобы говорить про незаконный гол Мораты))
+23
-7
+16
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Youzhny23
Ригоберка, только не заплачь
+4
-4
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Игорь Рябов
Особенно судья вчера офигел, когда обвёл четверых игроков Атлетико и внешней стороной стопы закрутил в угол.
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Buba
Ответ Buharoid
Все, у кого есть глаза, и кто не бесстыдный глор Реала, видят, что судьи всегда лояльны к "королевскому клубу".
Все верно.
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