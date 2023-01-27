Де Поль об 1:3 от «Реала»: «Несправедливо. Момент с Себальосом – очевидная 2-я желтая, все это видели. Хотели бы, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу»
Родриго Де Поль возмущен работой арбитров на матче «Атлетико» и «Реала» (1:3) в Кубке Испании.
«Мы злимся. Это несправедливый результат. Мы хорошо играли, но таков футбол. 10 на 11 – это слишком для современного футбола.
Мы считаем, что эпизод с Себальосом – это очевидная ситуация. Он должен был получить вторую желтую. Все это видели. Каждый из нас может ошибаться, но мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу.
Это несправедливо. Команда пыталась изменить ситуацию. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, это главная цель клуба. Нас ждут тяжелые месяцы, но команда готова», – сказал полузащитник «Атлетико».
Отличное дерби «Атлетико» и «Реала». Команды в поисках – Симеоне и Анчелотти экспериментировали прямо по ходу матча
Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть
Смотрю после победы во второсортном турнире много всяких джинов,берекел и прочих зуевых развелось
Лихо конечн ты себе за 3 минуты 4 лайка накрутил🤡
"А куда пропали все
Тут 90% кричали Аргентина фаворит
Команда сплотилась вокруг лидера
А на деле заряженные саудиты показали что из себя стоит весь ваш гундеж
ЧМ вам ни копа
Они и в России с трудом вышли с группы
В катаре им осталось 2 матча"
Еще один))
"Набить статистику Месси в матчах с Эстонией, Гондурасом и Ямайкой - DONE ✔️
Нормально выступить на ЧМ, где их называли фаворитами - fail ❌
И вот смысл был этих мусорных мячей против Эстонии с Ямайкой (за счёт которых он ещё и фаворит ЗМ 2023), если меси в важных турнирных матчах дно?))) Просто представьте меси хотят отдать зм, за голы в 5 лиге мира))"
Как ты не повесился после победы Месси на ЧМ?)
Фейковый реал и в финале ЛЧ забивал Атлетико с оффсайда, до этого дважды забив с метровых оффсайдов против Баварии, а тут какой-то кубок)
Я по памяти назову примерно 20 кабинетных побед ВАРдрида. Тоже мне новость.
Возьмём пенку в финале, где ди Мария от слабого касания упал будто ему по ноге заехали) но почему-то в матче Португалия:Марокко за такие падения в штрафной Марокко не поставили пенку) почему?) А?) Ах, да, подобные пенку нужна давать только аргентинцам. Я уж молчу пенки в матче с хорватами и поляками 🤣 где Альварес сам врезался во вратаря и как меси от слабого касания упал и валялся будто ему по лице заехали 🤣🤣
Они же при просмотре любого матча Реала: «Ряяяя, купили судью, топят нашу Барсу. Франко, тебас, Перес…!1!!1!! »
А вы не хотели бы, чтобы они судили объективно?