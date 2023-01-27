Де Поль об 1:3 от «Реала»: «Несправедливо. Момент с Себальосом – очевидная 2-я желтая, все это видели. Хотели бы, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Сесар Сото Градо Родриго Де Поль Дани Себальос Футбол

Родриго Де Поль возмущен работой арбитров на матче «Атлетико» и «Реала» (1:3) в Кубке Испании.

«Мы злимся. Это несправедливый результат. Мы хорошо играли, но таков футбол. 10 на 11 – это слишком для современного футбола.

Мы считаем, что эпизод с Себальосом – это очевидная ситуация. Он должен был получить вторую желтую. Все это видели. Каждый из нас может ошибаться, но мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу.

Это несправедливо. Команда пыталась изменить ситуацию. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, это главная цель клуба. Нас ждут тяжелые месяцы, но команда готова», – сказал полузащитник «Атлетико».

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65 комментариев

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Ophiomorph
Ответ Что скажешь?
Судьи опять на стороне реала, это уже традиция.
Да мы поняли уже, по мнению фанатов БЧК, судья будет не на стороне Реала только если в каждом матче будет судить в пользу их соперника, а в каждом матче БЧК в пользу БЧК.
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Нефанатик
"Хотели бы, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу" Ну кому кому, но не Де Полю на это жаловаться)) Постоянные ошибки судей в его сторону сделали из него чемпионом мира
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andr d
Ответ Cruel Snake
Риго уже здесь? Плачет? Страдает? Значит всё ОК! Самое главное, что когда ошибки допускают в пользу «Барселоны» будет ли он искать справедливость? Нет! Зачем
Он игрок Барселоны? Оо
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Александра Александрова
Ответ VERBLYUD
Коммент этого 🤡 после матча Аргентины с СА: "А куда пропали все Тут 90% кричали Аргентина фаворит Команда сплотилась вокруг лидера А на деле заряженные саудиты показали что из себя стоит весь ваш гундеж ЧМ вам ни копа Они и в России с трудом вышли с группы В катаре им осталось 2 матча" Еще один)) "Набить статистику Месси в матчах с Эстонией, Гондурасом и Ямайкой - DONE ✔️ Нормально выступить на ЧМ, где их называли фаворитами - fail ❌ И вот смысл был этих мусорных мячей против Эстонии с Ямайкой (за счёт которых он ещё и фаворит ЗМ 2023), если меси в важных турнирных матчах дно?))) Просто представьте меси хотят отдать зм, за голы в 5 лиге мира))" Как ты не повесился после победы Месси на ЧМ?)
У него теперь гореть будет до конца жизни , так он ещё увидел , что такое настоящая команда и настоящий футбол , а не его судейский цирк с героем из верблюжачей лиги с капитаном не дайте забить им 6 , где главный герой это судья Кашшаи )))
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белошип
Ответ Что скажешь?
Судьи опять на стороне реала, это уже традиция.
Сейчас б глору самого кабинетного клуба в истории футбола что-то про судей говорить
Смотрю после победы во второсортном турнире много всяких джинов,берекел и прочих зуевых развелось

Лихо конечн ты себе за 3 минуты 4 лайка накрутил🤡
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andr d
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Играли Реал и Атлетико, а в комментах плачут болельщики клуба насильника Дани Алвеса.
Уголовник сейчас за маргарин играет
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нелюбитель футбола
КИ псреалу не светит с такой игрой... Барса их натянет как в Суперкубке...
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Судьи опять на стороне реала, это уже традиция.
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Burchik
Ответ rigobersong
Тебе не стыдно нести такую ересь, которая к Кубку Испании вообще не относится, и где Аргентине поставили в финале 2 пенальти:) Жаль таких как ты:)
Ригоберка, ты в барселоне сейчас?
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Александра Александрова
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Играли Реал и Атлетико, а в комментах плачут болельщики клуба насильника Дани Алвеса.
Так герой насильник из лиги верблюдов , главный герой Реала , про это ты забываешь скромно ?после Кашшаи конечно наверное , тот вообще самый главный
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VERBLYUD
Ответ sayemlo
Малыш де Поль забыл кажется как судья на чм подсуживал его команде, давая им липовые пенки чуть ли ни в каждом матче) неужели ему и этого мало? Не забывайте, что по правилам гол Атлетико не должен был быть забит. Мяч до этого в судью попадал)
Коммент этого 🤡 после матча Аргентины с СА:

"А куда пропали все
Тут 90% кричали Аргентина фаворит
Команда сплотилась вокруг лидера
А на деле заряженные саудиты показали что из себя стоит весь ваш гундеж
ЧМ вам ни копа
Они и в России с трудом вышли с группы
В катаре им осталось 2 матча"

Еще один))

"Набить статистику Месси в матчах с Эстонией, Гондурасом и Ямайкой - DONE ✔️

Нормально выступить на ЧМ, где их называли фаворитами - fail ❌

И вот смысл был этих мусорных мячей против Эстонии с Ямайкой (за счёт которых он ещё и фаворит ЗМ 2023), если меси в важных турнирных матчах дно?))) Просто представьте меси хотят отдать зм, за голы в 5 лиге мира))"

Как ты не повесился после победы Месси на ЧМ?)
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Ilqar Murad
Нытье про Себальоса слышим, а никто не говорит о том, что когда Бензема забивал 2 гол, мяч опять и снова, как всегда, как и в матче с Ливером попал ему в руку, отскочил , выскачнул вниз к ноге, а до этого скорректировал траекторию и вопреки желанию( мяча, а не Бензема) оказался в воротах, проскочив между стойкой и железным кулаком Облака, где даже мышь не проскочил бы и успокоился в сетке.ВОТ О ЧЕМ НАДО НЫТЬ.....
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Skepta
2023 год, а люди до сих пор удивляются кабинетным победам ФК кабинета.

Фейковый реал и в финале ЛЧ забивал Атлетико с оффсайда, до этого дважды забив с метровых оффсайдов против Баварии, а тут какой-то кубок)

Я по памяти назову примерно 20 кабинетных побед ВАРдрида. Тоже мне новость.
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Интересный факт: вы поверхностно орете про 5 липовых пенки Аргентины, но если попросить разобрать каждый из них по отдельности, то внятного ответа не дождешься))) зато удобно пускать пыль - "7 левых пенок бил Месси". И ведь с каждым комментом количество пенальти Месси всё растет и растет, и вот уже "Месси забил 10 левых пенок на ЧМ".
Все липовые пенки давно уже разобрали 🤣🤣 и все они липовые. Возьмём пенку в матче с СА, в том моменте Аргентине дали пенку, а в матче с Англией такой же был эпизод только там чет не дали пенку)

Возьмём пенку в финале, где ди Мария от слабого касания упал будто ему по ноге заехали) но почему-то в матче Португалия:Марокко за такие падения в штрафной Марокко не поставили пенку) почему?) А?) Ах, да, подобные пенку нужна давать только аргентинцам. Я уж молчу пенки в матче с хорватами и поляками 🤣 где Альварес сам врезался во вратаря и как меси от слабого касания упал и валялся будто ему по лице заехали 🤣🤣
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Экспертное мнение.
Ответ Экспертное мнение
Интересный факт: вы поверхностно орете про 5 липовых пенки Аргентины, но если попросить разобрать каждый из них по отдельности, то внятного ответа не дождешься))) зато удобно пускать пыль - "7 левых пенок бил Месси". И ведь с каждым комментом количество пенальти Месси всё растет и растет, и вот уже "Месси забил 10 левых пенок на ЧМ".
Ну в общем так же как и ты несешь всякую ересь.
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Homelender_666
Ответ sayemlo
Не забывайте, что по правилам гол Атлетико не должен был быть забит. Мяч до этого в судью попадал Но про это мы забудем 🤣
Гуру (ригоберке) это невыгодно. Так плюсики не соберёшь.
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Илья Банюк
Несправндлива твоя победа на ЧМ
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VictorVallecano
Де Поль всегда был знатным нытиком, ничего нового.
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Илья Владимирович
Ответ Максим Белолипцев
>мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу А вы не хотели бы, чтобы они судили объективно?
"Мы заберем их вышки себе" (с) Обитаемый остров
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Real_v_dushe
Ответ rigobersong
Тебе не стыдно нести такую ересь, которая к Кубку Испании вообще не относится, и где Аргентине поставили в финале 2 пенальти:) Жаль таких как ты:)
Иди лучше и отмазывай бразильского насильника.
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Илья Владимирович
Плачь, плачь.. танцуй, танцуй)))
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Maxtraxer911
Глорики Барсы когда судья удаляет игроков и отменяет голы соперника их клуба или не удаляет каталонцев, когда того требует ситуация: «нуу, судья ошибался в обе стороны, потерял контроль над игрой, такое случается, барса играла лучше, так что справедливо»
Они же при просмотре любого матча Реала: «Ряяяя, купили судью, топят нашу Барсу. Франко, тебас, Перес…!1!!1!! »
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Верховный Лорд
Парадоксально, но мне кажется он умеет писать, но не умеет читать))
Они эти в аулах Таджикистана такие, говорить умеют, а думать нет. Думаю я и про освежитель перегнул, откуда он у них там, скорее лопухом жопу вытирает)
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
сказал фанат саудовской лиги
Сказал фанат французской фарм лиги
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Максим Белолипцев
>мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу

А вы не хотели бы, чтобы они судили объективно?
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