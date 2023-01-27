Де Поль об 1:3 от «Реала»: «Несправедливо. Момент с Себальосом – очевидная 2-я желтая, все это видели. Хотели бы, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу»

возмущен работой арбитров на матче «Атлетико» и «Реала» (1:3) в Кубке Испании.

«Мы злимся. Это несправедливый результат. Мы хорошо играли, но таков футбол. 10 на 11 – это слишком для современного футбола.

Мы считаем, что эпизод с – это очевидная ситуация. Он должен был получить вторую желтую. Все это видели. Каждый из нас может ошибаться, но мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу.

Это несправедливо. Команда пыталась изменить ситуацию. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, это главная цель клуба. Нас ждут тяжелые месяцы, но команда готова», – сказал полузащитник «Атлетико».

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