Облак об 1:3 от «Реала»: «У них тоже должно было быть удаление, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли»
Ян Облак считает, что судьи принимают решения в пользу «Реала».
«Атлетико» уступил в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.
Вратарь «рохибланкос» был недоволен решением судьи в одном из эпизодов с участием Дани Себальоса. На 70-й минуте полузащитник «Реала» сбил убегавшего в контратаку Анхеля Корреа и получил желтую, а через 3 минуты сбил Тома Лемара неподалеку от штрафной. Сесар Сото Градо не показал Себальосу вторую желтую.
«Я считаю, что это красная. У «Реала» тоже должно было быть удаление. При счете 1:0 в пользу «Атлетико» они должны были получить вторую желтую, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли к этому.
Сложно, но «Атлетико» боролся до конца. Мы делали все, чтобы забить гол», – сказал Облак.
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А я тут уже год живу, клоун))
Надо называть вещи своими именами, а не как ты приукрашать
У тебя из аула только 2 варианта там есть оказаться
1) мамка наскребла на самый бюджетный курорт (даже Египет дороже)
2) поехал в багажном отделе к своим шоколадным братьям мыть посуду, так как в плантациях разочаровался 🤣
Ты опять обделалась, глупая обезьяна)))
Мой посуду, чтобы не депортировали обратно, с таким лицом
Про дешевый - посмешил, погугли про Чешме, нищебродина таджикская))
Слит по классике в унитаз.
Но я согласен, это уж получше казахстана будет
что с лицом?
Да ты и сам это знаешь))
Иди почитай про это, если мегабайты не закончились, аулец🤣