Облак об 1:3 от «Реала»: «У них тоже должно было быть удаление, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли»

считает, что судьи принимают решения в пользу «Реала».

«Атлетико» уступил в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

Вратарь «рохибланкос» был недоволен решением судьи в одном из эпизодов с участием . На 70-й минуте полузащитник «Реала» сбил убегавшего в контратаку и получил желтую, а через 3 минуты сбил Тома Лемара неподалеку от штрафной. Сесар Сото Градо не показал Себальосу вторую желтую.

«Я считаю, что это красная. У « » тоже должно было быть удаление. При счете 1:0 в пользу «Атлетико» они должны были получить вторую желтую, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли к этому.

Сложно, но «Атлетико» боролся до конца. Мы делали все, чтобы забить гол», – сказал Облак.

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