Облак об 1:3 от «Реала»: «У них тоже должно было быть удаление, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Ян Облак Сесар Сото Градо Анхель Корреа Дани Себальос Тома Лемар Футбол

Ян Облак считает, что судьи принимают решения в пользу «Реала».

«Атлетико» уступил в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

Вратарь «рохибланкос» был недоволен решением судьи в одном из эпизодов с участием Дани Себальоса. На 70-й минуте полузащитник «Реала» сбил убегавшего в контратаку Анхеля Корреа и получил желтую, а через 3 минуты сбил Тома Лемара неподалеку от штрафной. Сесар Сото Градо не показал Себальосу вторую желтую.

«Я считаю, что это красная. У «Реала» тоже должно было быть удаление. При счете 1:0 в пользу «Атлетико» они должны были получить вторую желтую, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли к этому.

Сложно, но «Атлетико» боролся до конца. Мы делали все, чтобы забить гол», – сказал Облак.

Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Какой злой казах Надо называть вещи своими именами, а не как ты приукрашать У тебя из аула только 2 варианта там есть оказаться 1) мамка наскребла на самый бюджетный курорт (даже Египет дороже) 2) поехал в багажном отделе к своим шоколадным братьям мыть посуду, так как в плантациях разочаровался 🤣
опять свои нищие истории мне рассказываешь, я так понимаю, ты из Душамбе в багажном вагоне ехал)))
А я тут уже год живу, клоун))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mairambek Jusupbekov
Да он привык получать 3 ку от Реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Эге́йское мо́ре (греч. Αιγαίο πέλαγος, тур. Ege Denizi, болг. Бяло море — «Белое море») — полузамкнутое море с большим количеством островов (около 2000) в восточной части Средиземного моря. Ты опять обделалась, глупая обезьяна)))
Какой злой казах
Надо называть вещи своими именами, а не как ты приукрашать
У тебя из аула только 2 варианта там есть оказаться
1) мамка наскребла на самый бюджетный курорт (даже Египет дороже)
2) поехал в багажном отделе к своим шоколадным братьям мыть посуду, так как в плантациях разочаровался 🤣
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Сказал, про средиземное море, но забыл снять штаны, и добавить, что в турции и вовсе не средиземное, а эгейское (как ты), мамкин географ🤣 Мой посуду, чтобы не депортировали обратно, с таким лицом
Эге́йское мо́ре (греч. Αιγαίο πέλαγος, тур. Ege Denizi, болг. Бяло море — «Белое море») — полузамкнутое море с большим количеством островов (около 2000) в восточной части Средиземного моря.
Ты опять обделалась, глупая обезьяна)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А сегодня ты уже в Бостоне, да? Я таких скринов тебе по каждому городу могу насобирать, их тыщи в интернете, глупая ты обезьяна)) Про дешевый - посмешил, погугли про Чешме, нищебродина таджикская))
Сказал, про средиземное море, но забыл снять штаны, и добавить, что в турции и вовсе не средиземное, а эгейское (как ты), мамкин географ🤣
Мой посуду, чтобы не депортировали обратно, с таким лицом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Ты слит был когда я тебе скинул свой скрин, а хвастаться самым дешевым курортом может только казах)
А сегодня ты уже в Бостоне, да? Я таких скринов тебе по каждому городу могу насобирать, их тыщи в интернете, глупая ты обезьяна))
Про дешевый - посмешил, погугли про Чешме, нищебродина таджикская))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Опять свои истории мне рассказываешь, зачем мне это знать? Слит по классике в унитаз.
Ты слит был когда я тебе скинул свой скрин, а хвастаться самым дешевым курортом может только казах)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Мамка наскребла на отдых в турции, чтобы сынок увидел что-то кроме своего аула? 🤣 Но я согласен, это уж получше казахстана будет
Опять свои истории мне рассказываешь, зачем мне это знать?
Слит по классике в унитаз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
https://ibb.co/xqW9whF что с лицом?
Мамка наскребла на отдых в турции, чтобы сынок увидел что-то кроме своего аула? 🤣
Но я согласен, это уж получше казахстана будет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Ну так скинь
https://ibb.co/xqW9whF
что с лицом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что тебе выложить, страдалец? Геолокацию свою? Я же уже писал, где живу, если забыл, напоминаю - на берегу Средиземного моря, а не как ты в горах таджикистОна))
Ну так скинь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Слив засчитан, аулец)
Что тебе выложить, страдалец? Геолокацию свою? Я же уже писал, где живу, если забыл, напоминаю - на берегу Средиземного моря, а не как ты в горах таджикистОна))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Не меняет в физическом устройстве, а в приложениях я тебе любую локацию выставлю, таджикистонец))) Да ты и сам это знаешь))
Слив засчитан, аулец)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_kapa
Если он про Себальяса, то момент был неоднозначный, он не видел соперника и пытался играть в мяч, да и грубым фол не был. И 1ю желтую ему показали левую
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Не меняет в физическом устройстве, а в приложениях я тебе любую локацию выставлю, таджикистонец))) Да ты и сам это знаешь))
Ну так выстави
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Впн не меняет геолокацию на карте, дятел 🤣 Иди почитай про это, если мегабайты не закончились, аулец🤣
Не меняет в физическом устройстве, а в приложениях я тебе любую локацию выставлю, таджикистонец)))
Да ты и сам это знаешь))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Душамбист еще больше закапывается, до этого бедняжка изучил ВПН, чтобы скрин с Латвии сделать, а тут уже на другой ветке Бостон выдумал, ахахахаха, маленький проказник)))
Впн не меняет геолокацию на карте, дятел 🤣
Иди почитай про это, если мегабайты не закончились, аулец🤣
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
тренируй ближний угол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
мы тоже привыкли что вам по несколько красных каждое дерби с Реалом не дают, а тут они разнылись
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
тренируй ближний угол клоун
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Работай, не отвлекайся)
Душамбист еще больше закапывается, до этого бедняжка изучил ВПН, чтобы скрин с Латвии сделать, а тут уже на другой ветке Бостон выдумал, ахахахаха, маленький проказник)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
гуру таджикистона из бостона ахахахаххаха
Работай, не отвлекайся)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Хоть какая-то радость для казаха в ауле🤣 И ты чего пишешь днем на плантации риса? Перерыв на водопой? 🤣
гуру таджикистона из бостона ахахахаххаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Как это повлияло на то что ты 2 года в ближний пустил когда мяч не у самый угол шёл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
los merengues
Ответ Нико Росберг
с чего ты взял, что я болею за Барселону? я болею за Атлетико!!!
Ага, иди гуляй, мальчик.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий