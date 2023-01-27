Клуб АПЛ сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем «ПСЖ»

Теги ПСЖ Интер премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр Футбол

Клуб АПЛ включился в борьбу с «ПСЖ» за Милана Шкриньяра.

27-летний словак ранее отказался продлевать контракт с «Интером», рассчитанный до лета. Утверждалось, что миланцы могут продать защитника в «ПСЖ» зимой за 15-20 млн евро.

Милан хочет бонус 25 млн евро от парижан за переход и зарплату 9 млн в год, у «Интера» он просил 15+5 млн.

По данным Foot Mercato, теперь неназванный клуб Премьер-лиги сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем «Пари Сен-Жермен».

Окружение футболиста передало «ПСЖ» требование повысить предложение, чтобы оно соответствовало тому, что пришло из Англии.

Шкриньяр провел 19 матчей в Серии А в этом сезоне, получил 3 желтые и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael none
Чот я уже хочу чтобы он ушел и как можно скорее. Без всяких претензий к Милану, просто это все мешает команде, он не играет нормально, а это приводит к потерям очков и к вопросам по контрактам других игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шлеп нога
В апл придется много головой играть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
Ответ giant
А кто подскажет по поводу бонуса. Ладно у ПСЖ, он приходит бесплатно просит бонус подписной, это стандартная практика. А как он может просить бонус у Интера в чьем составе он играет, если предполагалось он просто продлевался?
Как Месси у Барсы. За продление надоить нормально можно. И ещё за лояльность.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Жуйло
Игроки всё больше и больше напоминают продажных женщин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman_ello
Ответ Leo
На букву "Ч" начинается?
Да может и на Н😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Будет смешно, если в итоге клуб из АПЛ уведет игрока из-под носа шейхов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ giant
А кто подскажет по поводу бонуса. Ладно у ПСЖ, он приходит бесплатно просит бонус подписной, это стандартная практика. А как он может просить бонус у Интера в чьем составе он играет, если предполагалось он просто продлевался?
За продление.
Это такая же стандартная практика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
С 2009 года здесь
Это топовый вариант, лучше чем Кулибали, Кукурелья, Фофана вместе взятые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexDeLarge
Почему бы не ТТХ?
Они им всерьез интересовались в прошлые ТО, новогодний подгон Конте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кондратов
Ответ Руслан Алиеров
Я думаю это Ньюкасл у них очень много денег просто они не хотят первые два года взорвать рынок
Он и Ботман будет очень интересная и сильная пара защитников
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenny74
Автор прекращай курить. Милан хочет зарплату 9 млн.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bugy
Ответ Михаил Солдатенков
Мне кажется, что за всё время, проведённое в "Интере", Шкриньяр, даже если куда-то и перейдёт, будет ассоциироваться именно с миланским клубом.
Я думаю Интеру от этого не легче)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giant
А кто подскажет по поводу бонуса. Ладно у ПСЖ, он приходит бесплатно просит бонус подписной, это стандартная практика. А как он может просить бонус у Интера в чьем составе он играет, если предполагалось он просто продлевался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
Ответ Leo
На букву "Ч" начинается?
Чарльтон?😁
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Бонус в 25 млн. самому игроку за переход мощно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Мне кажется, что за всё время, проведённое в "Интере", Шкриньяр, даже если куда-то и перейдёт, будет ассоциироваться именно с миланским клубом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PSG Forever
Париж делай что хочешь, но подпиши словака)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Алиеров
Я думаю это Ньюкасл у них очень много денег просто они не хотят первые два года взорвать рынок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZya
Ньюкасл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
felixdyadya
Ньюкасл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кенигсбергер
Начинается на "Ч", заканчивается на "елси".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Проще Кимпембе продлить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Ньюкаслу бы идеально подошел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Leo
На букву "Ч" начинается?
Скамейка Челси

https://thumbs.dreamstime.com/b/red-bench-park-very-long-56063392.jpg
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тренер с района
Угадайте клуб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий