Клуб АПЛ сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем «ПСЖ»

Клуб АПЛ включился в борьбу с «ПСЖ» за .

27-летний словак ранее отказался продлевать контракт с «Интером», рассчитанный до лета. Утверждалось, что миланцы могут продать защитника в «ПСЖ» зимой за 15-20 млн евро.

Милан хочет бонус 25 млн евро от парижан за переход и зарплату 9 млн в год, у « » он просил 15+5 млн.

По данным Foot Mercato, теперь неназванный клуб Премьер-лиги сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем « ».

Окружение футболиста передало «ПСЖ» требование повысить предложение, чтобы оно соответствовало тому, что пришло из Англии.

Шкриньяр провел 19 матчей в Серии А в этом сезоне, получил 3 желтые и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.