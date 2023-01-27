Клуб АПЛ сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем «ПСЖ»
Клуб АПЛ включился в борьбу с «ПСЖ» за Милана Шкриньяра.
27-летний словак ранее отказался продлевать контракт с «Интером», рассчитанный до лета. Утверждалось, что миланцы могут продать защитника в «ПСЖ» зимой за 15-20 млн евро.
Милан хочет бонус 25 млн евро от парижан за переход и зарплату 9 млн в год, у «Интера» он просил 15+5 млн.
По данным Foot Mercato, теперь неназванный клуб Премьер-лиги сделал Шкриньяру более выгодное предложение, чем «Пари Сен-Жермен».
Окружение футболиста передало «ПСЖ» требование повысить предложение, чтобы оно соответствовало тому, что пришло из Англии.
Шкриньяр провел 19 матчей в Серии А в этом сезоне, получил 3 желтые и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
Это такая же стандартная практика.
Они им всерьез интересовались в прошлые ТО, новогодний подгон Конте
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