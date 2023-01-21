Шкриньяр дал «ПСЖ» согласие на переход летом. Он отказался продлевать контракт с «Интером»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр Футбол

Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ» свободным агентом. 

Срок действия контракта 27-летнего защитника с «Интером» истекает по окончании этого сезона. По информации L’Equipe, словак отказался продлевать соглашение.

«ПСЖ» поддерживал контакт с игроком после неудачных попыток купить его прошлым летом. Защитник дал устное согласие на переход в парижскую команду в летнее трансферное окно. 

В текущем сезоне Серии А Шкриньяр провел 18 матчей. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Зелёный гопник
С Рамосом значит попрощаются по всей видимости 👌🏻
Рамос не тянет топ-уровень, у него много ошибок, и очень низкий КПД.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego 95
Гнида
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Милан.Тэо
Надо было его летом ПСЖ за 70 продавать, а так и Скудетто не выиграют, и Шкриньяра потеряют ...
Париж предлагал в районе 50 летом, Интер гнул ценник, в итоге остался в дураках
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Зелёный гопник
С Рамосом значит попрощаются по всей видимости 👌🏻
не факт, Галтье в 3 заща часто играет. Сейчас у него недобор, что играет Данило Перейра - опорник. Кимпембе травмирован.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Чалханоглу видно так никогда и не выиграет Скудетто ! ☝️🤭😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Итальянские клубы никто не рассматривает в качестве высшей точки развития. АПЛ и Псж заманивает баблишками. А Барса несмотря на кризис остается привлекательным клубом для игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giant
Ответ Vlados 86
Хочет человек денег, можно его понять. 25 лямов подписного бонуса+бОльшая зарплата. Интер просто не готов столько вывалить. Почему год назад, когда продливали Лаутаро и других - не подумали о Шкриньяре, тоже вопрос.
Потому что думали что он как и другие ключевые игроки (Барелла, Лаутаро, Брозович) продлит контракт на условиях Интера. И эти условия не 3 копейки, а предложение уровня 3 выше перечисленных, т.е. самые высокие в клубе (не счтиая Луакаку по которому отдельная история). Плюс ещё и капитанство ему накинули. Не хочу поливать его грязью до официалного объявления, да и выбрать день это не грех. Но зачем же он даже отказывался от агента при подписании предыдущего контракта, зачем заигрывал с фанатами, признаваясь в любви к клубу и главное - зачем одел повязку, если понимал что покинет клуб в конце сезона?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zzzzzyria1985
Ответ John Gotti
Он выбрал деньги. Глупо обвинять в чем-то Шкриньяра, каждый хочет обеспечить себе и своей семье безбедную старость. Спасибо!!
Выбрал более сильный клуб.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ Зелёный гопник
С Рамосом значит попрощаются по всей видимости 👌🏻
Не хотелось бы, хоть и сдаёт парень. И сам хочет остаться. Почему бы не оставить его, замены же нужны, когда он свеж, то хорошо отрабатывает. До конца буду надеяться, что не уйдёт
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Герман Галаган
Ответ ẞADIM TM
Шкриньяр хороший игрок. Пусть идет в ПСЖ
Хороший игрок не может остаться в Интере?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Печально
Лучше бы в Ньюкасл ушел
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Абдувасиев
Напишите пожалуйста без ошибок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ожидаемо. Смешно было,когда фанаты Картона уверенно писали,что он пошлет ПСЖ и подпишет новый контракт
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
Хочет человек денег, можно его понять. 25 лямов подписного бонуса+бОльшая зарплата. Интер просто не готов столько вывалить. Почему год назад, когда продливали Лаутаро и других - не подумали о Шкриньяре, тоже вопрос.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Галынский
А чего Перес спит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanan1908
Вот так сильно он и «любит»Интера
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Надо было его летом ПСЖ за 70 продавать, а так и Скудетто не выиграют, и Шкриньяра потеряют ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nogoi89
Зря Интер его не продал, неплохие деньги предлагали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
Ответ Фанат Аль-Насра
Вроде бы ещё летом ПСЖ 70 предлагал Короче говоря ######### Интер
Не предлагали они больше 50.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан.Тэо
Хорошая новость, Интер потеряет своего лучшего защитника да ещё и за бесплатно ! 👍
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Хм. Всего 27 лет? Я думал он старше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
Жаль, но что ж…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Кабертай
Ответ Зелёный гопник
С Рамосом значит попрощаются по всей видимости 👌🏻
По ходу Рамос поедет в Аль наср
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
John Gotti
Он выбрал деньги. Глупо обвинять в чем-то Шкриньяра, каждый хочет обеспечить себе и своей семье безбедную старость. Спасибо!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
С Рамосом значит попрощаются по всей видимости 👌🏻
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий