Шкриньяр дал «ПСЖ» согласие на переход летом. Он отказался продлевать контракт с «Интером»

может перейти в « » свободным агентом.

Срок действия контракта 27-летнего защитника с « » истекает по окончании этого сезона. По информации L’Equipe, словак отказался продлевать соглашение.

«ПСЖ» поддерживал контакт с игроком после неудачных попыток купить его прошлым летом. Защитник дал устное согласие на переход в парижскую команду в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Серии А Шкриньяр провел 18 матчей. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.