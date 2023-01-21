Шкриньяр дал «ПСЖ» согласие на переход летом. Он отказался продлевать контракт с «Интером»
Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ» свободным агентом.
Срок действия контракта 27-летнего защитника с «Интером» истекает по окончании этого сезона. По информации L’Equipe, словак отказался продлевать соглашение.
«ПСЖ» поддерживал контакт с игроком после неудачных попыток купить его прошлым летом. Защитник дал устное согласие на переход в парижскую команду в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Серии А Шкриньяр провел 18 матчей. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Лучше бы в Ньюкасл ушел