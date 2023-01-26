«Интеру» интересен Кимпембе. Клуб хочет укрепить оборону в случае ухода Шкриньяра или де Врея

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Стефан де Врей Милан Шкриньяр Преснель Кимпембе Футбол

Преснель Кимпембе может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, защитник «ПСЖ» интересен «Интеру».

Милан Шкриньяр, отказавшийся продлевать контракт с «нерадзурри», летом, вероятно, перейдет в «ПСЖ». Также истекает контракт и у Стефана де Врея, решение о продлении которого еще не принято.

В этой ситуации «Интер» ищет варианты, чтобы укрепить оборону. В клубе высоко оценивают талант француза и будут следить за игроком в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лиги 1 Кимпембе принял участие в 8 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Макс Шева
Вариант могущественен.Интер всегда славился оборонительными футболистами.
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Алексей Гусев
А Перснелю интересен ли интер?)))
+2
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panfiiiiil
Ответ Galano
Обмен замутите что ли тогда:)
С доплатой за словенца
0
0
0
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SWAGG
У Интера денег не хватит
+1
-1
0
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Геннадий Тимченко
Его сразу капитаном возьмут, несмотря на травму❓🤔
+1
-1
0
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Galano
Обмен замутите что ли тогда:)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Мороз
Ему туда надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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