«Интеру» интересен Кимпембе. Клуб хочет укрепить оборону в случае ухода Шкриньяра или де Врея
Преснель Кимпембе может перейти в чемпионат Италии.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, защитник «ПСЖ» интересен «Интеру».
Милан Шкриньяр, отказавшийся продлевать контракт с «нерадзурри», летом, вероятно, перейдет в «ПСЖ». Также истекает контракт и у Стефана де Врея, решение о продлении которого еще не принято.
В этой ситуации «Интер» ищет варианты, чтобы укрепить оборону. В клубе высоко оценивают талант француза и будут следить за игроком в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Лиги 1 Кимпембе принял участие в 8 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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