«Интеру» интересен Кимпембе. Клуб хочет укрепить оборону в случае ухода Шкриньяра или де Врея

может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, защитник «ПСЖ» интересен « ».

, отказавшийся продлевать контракт с «нерадзурри», летом, вероятно, перейдет в « ». Также истекает контракт и у Стефана де , решение о продлении которого еще не принято.

В этой ситуации «Интер» ищет варианты, чтобы укрепить оборону. В клубе высоко оценивают талант француза и будут следить за игроком в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лиги 1 Кимпембе принял участие в 8 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.