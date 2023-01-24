Агент Шкриньяра: «Шансов на продление контракта с «Интером» нет. Контактируем с клубами не из Италии»
Агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра подтвердил, что игрок покинет клуб.
– Мы отреагировали на все предложения «Интера» встретиться. Осенью после ряда предварительных переговоров мы представили свои финансовые запросы, а в ноябре получили встречное предложение. Спустя месяц, в районе Рождества, я сообщил «Интеру» о решении не принимать его предложение и в январе повторил, отметив, что мы считаем себя вольными рассматривать предложения других команд. Мы не пропустили ни одной встречи с «Интером».
– С «ПСЖ» «Интер» уже общался летом. Есть ли еще какие-либо клубы, с которыми вы контактировали?
– О «ПСЖ» рассказали не мы. И не мы сливали в прессу информацию о позиции «Интера». Мы договорились с клубом, что все будет делаться конфиденциально, это и в интересах команды, и в интересах игрока.
– Так есть ли контакты с клубами помимо «ПСЖ»?
– Есть контакты с некоторыми клубами.
– Итальянскими?
– Нет.
– Есть ли хоть какие-то шансы на продление контракта с «Интером» до дедлайна, наступающего в июне?
– На данный момент шансов нет, – сказал Роберто Систичи.
ГЕНИАЛЬНО!!
Маэстро!!!
Повторюсь, у него очень крутая карьера, и круто, что Интер вывел из обращения 4 номер в дань уважения Хавьеру - это действительно легенда команды, но не воспитанник, а так звёзды сошлись, мог ведь уехать куда-то ещё в своё время, но уехал в Милан и так прижился в сине-черной футболке, будто он был в ней всегда.
А что касается Шкриньяра, понимаю теперь хейт, пробалаболил, но к этому даже снисходительно сейчас отношусь - это тупо не удивляет. Другое время и другие люди нынче. Хотя не, вру, есть люди до сих пор, которые с детства фанатеют за клуб, готовы умирать за него(это не про Интер, а вообще), но в больших командах часто случается, что одного желания мало.
Но вот когда ты понимаешь, что нет людей , которые с сопливчика с лого нужной команды и до смерти будут сражаться за неё, то предъявляешь иностранцу. Он не так за твою команду играет. Тьфу