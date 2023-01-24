Агент защитника « » подтвердил, что игрок покинет клуб.

– Мы отреагировали на все предложения «Интера» встретиться. Осенью после ряда предварительных переговоров мы представили свои финансовые запросы, а в ноябре получили встречное предложение. Спустя месяц, в районе Рождества, я сообщил «Интеру» о решении не принимать его предложение и в январе повторил, отметив, что мы считаем себя вольными рассматривать предложения других команд. Мы не пропустили ни одной встречи с «Интером».

– С «ПСЖ» «Интер» уже общался летом. Есть ли еще какие-либо клубы, с которыми вы контактировали?

– О «ПСЖ» рассказали не мы. И не мы сливали в прессу информацию о позиции «Интера». Мы договорились с клубом, что все будет делаться конфиденциально, это и в интересах команды, и в интересах игрока.

– Так есть ли контакты с клубами помимо « »?

– Есть контакты с некоторыми клубами.

– Итальянскими?

– Нет.

– Есть ли хоть какие-то шансы на продление контракта с «Интером» до дедлайна, наступающего в июне?

– На данный момент шансов нет, – сказал Роберто Систичи.