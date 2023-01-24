Агент Шкриньяра: «Шансов на продление контракта с «Интером» нет. Контактируем с клубами не из Италии»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр агенты Футбол

Агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра подтвердил, что игрок покинет клуб.

– Мы отреагировали на все предложения «Интера» встретиться. Осенью после ряда предварительных переговоров мы представили свои финансовые запросы, а в ноябре получили встречное предложение. Спустя месяц, в районе Рождества, я сообщил «Интеру» о решении не принимать его предложение и в январе повторил, отметив, что мы считаем себя вольными рассматривать предложения других команд. Мы не пропустили ни одной встречи с «Интером».

– С «ПСЖ» «Интер» уже общался летом. Есть ли еще какие-либо клубы, с которыми вы контактировали?

– О «ПСЖ» рассказали не мы. И не мы сливали в прессу информацию о позиции «Интера». Мы договорились с клубом, что все будет делаться конфиденциально, это и в интересах команды, и в интересах игрока.

– Так есть ли контакты с клубами помимо «ПСЖ»?

– Есть контакты с некоторыми клубами.

– Итальянскими?

– Нет.

– Есть ли хоть какие-то шансы на продление контракта с «Интером» до дедлайна, наступающего в июне?

– На данный момент шансов нет, – сказал Роберто Систичи.

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39 комментариев

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Chary Abdysamedow
когда парень говоривший что сменит имя на Интер Милан Шкриньяр если нерадзурри выиграют ЛЧ.....балабол
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sad
Очень жаль, он мог стать одним из символов клуба, а уходит ради большого контракта.....удачи Интеру!!!!!!
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Е.Р.
Браво, Маротта!
ГЕНИАЛЬНО!!
Маэстро!!!
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v6vngyr2dh
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Первая европейская, но не первая вообще же. Повторюсь, у него очень крутая карьера, и круто, что Интер вывел из обращения 4 номер в дань уважения Хавьеру - это действительно легенда команды, но не воспитанник, а так звёзды сошлись, мог ведь уехать куда-то ещё в своё время, но уехал в Милан и так прижился в сине-черной футболке, будто он был в ней всегда. А что касается Шкриньяра, понимаю теперь хейт, пробалаболил, но к этому даже снисходительно сейчас отношусь - это тупо не удивляет. Другое время и другие люди нынче. Хотя не, вру, есть люди до сих пор, которые с детства фанатеют за клуб, готовы умирать за него(это не про Интер, а вообще), но в больших командах часто случается, что одного желания мало.
Дель Пьеро тоже не воспитанник ,но отождествляется с Ювентусом и является легендой клуба. У тебя странные взгляды на все это. Дискуссия окончена
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Ответ v6vngyr2dh
Как это Дзанетти не свой? Интер его первый европейский клуб. Пришел зеленым пацаном, ушел мужчиной. Практически всю карьеру провел в Интере, отвергая предложения Реала и других клубов. Ну как он не свой? Из нынешних футболистов Интера, прям в доску свой ,это Димарко. Родился и вырос в Милане, прошел все футбольные команды Интера, является ярым фанатом клуба. Лично я, не хейтил бы Шкриньяра, но он столько пустых слов говорил. Я люблю Интер, я интериста, для меня честь быть капитаном,хочу всю карьеру тут провести. Пустослов
Первая европейская, но не первая вообще же.
Повторюсь, у него очень крутая карьера, и круто, что Интер вывел из обращения 4 номер в дань уважения Хавьеру - это действительно легенда команды, но не воспитанник, а так звёзды сошлись, мог ведь уехать куда-то ещё в своё время, но уехал в Милан и так прижился в сине-черной футболке, будто он был в ней всегда.

А что касается Шкриньяра, понимаю теперь хейт, пробалаболил, но к этому даже снисходительно сейчас отношусь - это тупо не удивляет. Другое время и другие люди нынче. Хотя не, вру, есть люди до сих пор, которые с детства фанатеют за клуб, готовы умирать за него(это не про Интер, а вообще), но в больших командах часто случается, что одного желания мало.
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Lana Rhoades
Ответ Фил Федотов
Очередной «капитан» уходит в ПСЖ…, ну и ладно, нашли же его в Сампе, найдём ещё , может не такого , а может даже и лучше, если бы не его слова про «любовь к клубу, и про то что мне агенты не нужны в любой момент поставлю подпись» обиды не было бы , денежка решает это понятно, все мы люди…, а так есть горький осадок…*надо бы мне привыкнуть, что таких , как Дзанетти, Мальдини, Тотти, Джеррард уже не будет…
Паласио легенда😇
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v6vngyr2dh
https://youtube.com/shorts/m46keZ2gpr4?feature=share
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v6vngyr2dh
Ответ Log in
Санетти же не свой, хотя я понимаю - столько лет Трактор бороздил бровку и поиграл опорником в конце.. Но вот когда ты понимаешь, что нет людей , которые с сопливчика с лого нужной команды и до смерти будут сражаться за неё, то предъявляешь иностранцу. Он не так за твою команду играет. Тьфу
Как это Дзанетти не свой? Интер его первый европейский клуб. Пришел зеленым пацаном, ушел мужчиной. Практически всю карьеру провел в Интере, отвергая предложения Реала и других клубов. Ну как он не свой? Из нынешних футболистов Интера, прям в доску свой ,это Димарко. Родился и вырос в Милане, прошел все футбольные команды Интера, является ярым фанатом клуба. Лично я, не хейтил бы Шкриньяра, но он столько пустых слов говорил. Я люблю Интер, я интериста, для меня честь быть капитаном,хочу всю карьеру тут провести. Пустослов
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Vlados 86
Вчера в первом тайме уехал в банкомат, подписной бонус из Парижа проверять.
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язь
В свете ситуации новыми красками заиграли его высказывания о любви и привязанности к клубу. Проваливай, балабол
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v6vngyr2dh
Ну ушел бы и ушел, зачем ты признавался в любви клубу? Зачем все эти слова : « я интериста»? Понятное дело, каждый футболист волен сам распоряжаться своей судьбой. Но ведь можно было без громких слов? Фуфло нынешние футболисты. Был Бергоми,Дзанетти, люди которые с гордостью носили капитанскую повязку и не бросали громких слов. Его контрактом надо было заниматься прошлым летом, к началу сезона хотя бы знали,что с ним делать. Продали бы в ПСЖ за 70 лямов, дел то. Очередной наемник,на чьи слова повелось руководство
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v6vngyr2dh
Ответ Palacio8
В данной ситуации Икарди больше сожалений и уважения вызывает. Там хотя бы ссора была и человек который мог стать легендарным бомбардиром клуба. А здесь очередной балабол, которого поманили хрустящим баксом. Понятно, что эра "играющих за футболку" давно закончилась, но тогда нечего и рот раскрывать про любовь к цветам, а выполнять свою работу как наёмник.
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Dmitry Belikov
Как говориться - это вам не Дзанетти.....
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Vinnipukh Vinni
Летом ПСЖ хотел его купить, Интер упёрся в свою цену, как будто не знал, что до конца контракта год. Теперь придётся отпустить даром.
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Андрей Симанов
Ответ Камал Абдурахманов
Вот именно это и бесит… это его слова любви клубу, и клуб реально создал все условия для него, причём с почетом. И после всего этого видеть то что мы видим… мля простите я не могу молчать.
Какие же странные люди??? 90% населения земли с удовольствием плюнут на свою работу, и пойдут хоть в дворники, если им предложат зп, лямов на 10 больше, чем на предидущей работе. Это в советских мультиках за идею работали.
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Chuha-Motibg
Эти обещания игроков про продление контракта и поцелуи эмблемы ничего не значат. Рассказать сколько раз Хакан целовал эмблему и свалил к кузенам за 500к надбавке к зп?
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Алексей Гусев
Ответ Хожа Махмудов
Когда Ювентус через финансовые махинации получал преимущество над конкурентами, приглашал звездных новичков перебивая деньгами предложения других команд на примере трансфера Бремера, остальные итальянские команды вынуждены жить экономно, каждый год продавая своих звёзд. Интер, из-за ФФП потерял Канселу, Ковачича, Хакими, Лукаку, не смог приобрести Бремера, Костича, и сейчас не может удовлетворить запрос своего капитана по зарплате 8 млн.
ахахах Юве перебивал? у тебя явно что то с восприятием реальности...Интер потерял Канселу? что?? Бремер имел 2 равных предложения и выбрал остаться в Турине, а вот Беланову, которого уговаривали полтора года в Юве перейти, украли как раз вы, подкатив в последний момент, как было не раз и с другими футболистами...
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SternDesSüdens
Ответ Фил Федотов
Очередной «капитан» уходит в ПСЖ…, ну и ладно, нашли же его в Сампе, найдём ещё , может не такого , а может даже и лучше, если бы не его слова про «любовь к клубу, и про то что мне агенты не нужны в любой момент поставлю подпись» обиды не было бы , денежка решает это понятно, все мы люди…, а так есть горький осадок…*надо бы мне привыкнуть, что таких , как Дзанетти, Мальдини, Тотти, Джеррард уже не будет…
Томас Мюллер
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Дима Пелих
Ответ Хожа Махмудов
Когда Ювентус через финансовые махинации получал преимущество над конкурентами, приглашал звездных новичков перебивая деньгами предложения других команд на примере трансфера Бремера, остальные итальянские команды вынуждены жить экономно, каждый год продавая своих звёзд. Интер, из-за ФФП потерял Канселу, Ковачича, Хакими, Лукаку, не смог приобрести Бремера, Костича, и сейчас не может удовлетворить запрос своего капитана по зарплате 8 млн.
Ну, твои слова это детский сад, игрок нашел лучший контракт, не надо сюда совать другие клубы
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Dima
И по хорошему на банку сажать его надо, а если уже ещё и с ЛЧ вылетят... Нечего тренировать игрока для другого клуба
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Аркаша Селюков
Ответ Фил Федотов
Очередной «капитан» уходит в ПСЖ…, ну и ладно, нашли же его в Сампе, найдём ещё , может не такого , а может даже и лучше, если бы не его слова про «любовь к клубу, и про то что мне агенты не нужны в любой момент поставлю подпись» обиды не было бы , денежка решает это понятно, все мы люди…, а так есть горький осадок…*надо бы мне привыкнуть, что таких , как Дзанетти, Мальдини, Тотти, Джеррард уже не будет…
Осадок у вас,а у него нет наверно когда клуб хотел поднять денег на нем летом,но обосрались
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Ответ Фил Федотов
Очередной «капитан» уходит в ПСЖ…, ну и ладно, нашли же его в Сампе, найдём ещё , может не такого , а может даже и лучше, если бы не его слова про «любовь к клубу, и про то что мне агенты не нужны в любой момент поставлю подпись» обиды не было бы , денежка решает это понятно, все мы люди…, а так есть горький осадок…*надо бы мне привыкнуть, что таких , как Дзанетти, Мальдини, Тотти, Джеррард уже не будет…
Санетти же не свой, хотя я понимаю - столько лет Трактор бороздил бровку и поиграл опорником в конце..

Но вот когда ты понимаешь, что нет людей , которые с сопливчика с лого нужной команды и до смерти будут сражаться за неё, то предъявляешь иностранцу. Он не так за твою команду играет. Тьфу
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Pertinax Gandi
Понятно, что Италия не даст столько денег, сколько ПСЖ или некоторые клубы АПЛ. Кстати и "Реалу" бы такой защитник не помешал. По мне, так он посильнее Рюдигера или Милитао.
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Джейме Ланнистер
Ответ Хожа Махмудов
Когда Ювентус через финансовые махинации получал преимущество над конкурентами, приглашал звездных новичков перебивая деньгами предложения других команд на примере трансфера Бремера, остальные итальянские команды вынуждены жить экономно, каждый год продавая своих звёзд. Интер, из-за ФФП потерял Канселу, Ковачича, Хакими, Лукаку, не смог приобрести Бремера, Костича, и сейчас не может удовлетворить запрос своего капитана по зарплате 8 млн.
Интер сам виноват что не могут продлить. Вон 120 килограммовая масса из челси получает 12 млн в год. А в свое время 6 млн не хотели давать своему капитану Икарди. Трансферные ошибки руководство все это. Хорошо что Индзаги пока сможет вывести клуб в ПО ЛЧ. Держа клуб на плаву
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Palacio8
Ответ giant
Я бы спокойней принял его уход (и не таких игроков теряли), если бы помимо слов о любви (ладно, и тут проехали, многие эмблемы целовали) он не одел капитанскую повязку в данной стиуации. Это же не тряпочка какая-то,это честь между прочим. Брозович вон уже скоро 10 лет в клубе, а считанные разы ее одевал. А так уходить молча, без объяснений, как страус, через какие-то интервью от агента будучи капитаном клуба - вот что некрасиво.
Согласен. Повязку часто используют в качестве разменной монеты, с Икарди тоже самое было.
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