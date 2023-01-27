Хави: «Дембеле – фундаментальный игрок. Надеюсь, он останется в «Барсе» на долгие годы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Хави высказался по поводу контракта Усмана Дембеле.

Нынешнее соглашение с французом действует до 2024 года. В феврале, как сообщалось, с ним планируют начать переговоры.

«Для меня он важен, он отличается от остальных, фундаментальный [игрок].

Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают.

С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется здесь на долгие годы», – сказал тренер «Барселоны».

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11 комментариев

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marshalericsson1357
Остался в Барсе во многом благодаря Хави.
Надеюсь парень будет прогрессировать и дальше, главное без травм
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Молодой Френки
Дембеле перезагружает себя на наших глазах. При таком прогрессе в следующем сезоне это будет совершенно другой игрок. А самое главное настоящий профессионал
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Молодой Френки
Ответ инок
Дембеле классно играет после ЧМ. Ему бы точности добавить, цены б ему не было.
В этой ситуации радует то, что он всё еще прогрессирует и прогрессирует. Так что, все возможно. Он последние матчи по воробьям перестал лупить. То ли еще будет
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ДЖИН
При Хави он здорово прибавил.
+2
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Jo-jo
Слишком мало забивает.
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-1
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инок
Дембеле классно играет после ЧМ. Ему бы точности добавить, цены б ему не было.
+7
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Barsa! bolshe chem klub
Хави перезагрузил Усмана однозначно!

Ещё бы прибавить чтоб выйти на топовый уровень было бы замечательно.
+9
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Tristan...
Лучший игрок Примеры на данный момент.
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Эльдар Гаджиев
Просто Топ , других слов нет. И это ведь Хави его раскрыл, до него какой то бардак был к него в голове и на поле
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remontada
Его трансформация впечатляет. Заматерел, азялся за ум и нереально прибавил.
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cektor
Прибавил , однозначно.
+1
-1
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