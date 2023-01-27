Хави: «Дембеле – фундаментальный игрок. Надеюсь, он останется в «Барсе» на долгие годы»

высказался по поводу контракта .

Нынешнее соглашение с французом действует до 2024 года. В феврале, как сообщалось, с ним планируют начать переговоры.

«Для меня он важен, он отличается от остальных, фундаментальный [игрок].

Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают.

С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется здесь на долгие годы», – сказал тренер «Барселоны».