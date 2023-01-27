Хави: «Дембеле – фундаментальный игрок. Надеюсь, он останется в «Барсе» на долгие годы»
Хави высказался по поводу контракта Усмана Дембеле.
Нынешнее соглашение с французом действует до 2024 года. В феврале, как сообщалось, с ним планируют начать переговоры.
«Для меня он важен, он отличается от остальных, фундаментальный [игрок].
Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают.
С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется здесь на долгие годы», – сказал тренер «Барселоны».
Надеюсь парень будет прогрессировать и дальше, главное без травм
Ещё бы прибавить чтоб выйти на топовый уровень было бы замечательно.